Honkarakenne kasvoi ja kohensi tulostaan selvästi

Yhtiön liikevaihto kasvoi kymmenyksen verran Suomessa, joka tuo liikevaihdosta kaksi kolmasosaa. Global Markets -liiketoiminta-alueen liikevaihto kasvoi peräti 43 prosenttia, mutta vastaavasti Venäjän liikevaihto supistui 42 prosenttia. Koska Global Markets toi yhtiön liikevaihdosta 27 prosenttia ja Venäjä vain 7 prosenttia, Global Marketsin menestys vaikuttaa yhtiöön enemmän kuin Venäjän heikkous.

Toimitusjohtaja Marko Saarelaisen mukaan Suomessa yhtiön omakotitalojen tilauskertymä on kehittynyt positiivisesti, kun taas vapaa-aika-segmentissä kehitys on ollut negatiivista. Venäjällä myös tilauskertymän kehitys on ollut negatiivista, mutta Saarelainen arvioi toisen vuosipuoliskon korjaavan tilannetta. Global Markets -alueella kasvusta vastasi Aasia, jossa sekä projekti- että kuluttajaliiketoiminta kehittyivät positiivisesti.

Koko yhtiön tuloksen paranemiseen vaikuttivat kasvanut liikevaihto ja parantunut myyntikate sekä kotimaassa että viennissä. Onnistuneesti läpi viedyt tehostamistoimenpiteet paransivat sekä myyntikatetta että liiketulosta.

Yhtiöllä on menossa vuoden 2018 jälkimmäisellä puoliskolla aloitettu investointiohjelma, joka jatkuu vuoteen 2020 asti. Honkarakenne investoi tänä aikana tuotantonsa kehittämiseen yhteensä 7,3 miljoonaa euroa. Toteutettavat investoinnit tehostavat tehtaan tuotantoprosesseja ja lisäävät yhtiön kapasiteettia erityisesti kaupunki- ja projektirakentamisessa.

Honkarakenne toistaa näkemyksensä, jonka mukaan vuonna 2019 liikevaihto on samaa tasoa ja tulos ennen veroja on parempi kuin viime vuonna.

Honkarakenne-konserni 1–6 2019/1–6 2018