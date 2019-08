IL: Poliisi epäilee veropetosta irlantilaistaustaisen ryhmän tekemissä urakoissa

Ainakin osin irlantilaistaustaisen ryhmän urakoiden arvo oli noin puoli miljoonaa. Epäilyn mukaan yritys siirsi urakoista saamansa rahat välittömästi ulkomaille maksamatta niistä lainkaan veroja. Maksamattomat arvonlisäverot ovat yhteensä noin 50000 euroa.

Tutkinnassa on ollut aiemminkin juttuja, joissa irlantilaisryhmät ovat tulleet Suomeen myymään urakoita, mutta niissä työt on jätetty tekemättä laskutuksen jälkeen. Nyt tutkittavassa tapauksessa työt oli tehty loppuun. Uutta on myös se, että nyt rahat oli kierrätetty suomalaisen yrityksen kautta. Yhtiö ei kuitenkaan ole ollut ennakkoperintärekisterissä eikä arvonlisäverovelvollisten rekisterissäkään.