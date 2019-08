Lauttasaaren siltaremontin välitön seuraus: Volvo ajeli tyynesti työmaa-alueelle, pyöräilijällä ja lastenvaunuja työntävillä yhteenotto

Törmäysten vaara väijyy 2,70 metrin levyisellä kevyen liikenteen väylällä, johon kaksisuuntainen liikenne on keskitetty runsaan vuoden ajaksi.

Lauttasaaren sillalla tumma Volvo jarruttaa ennen kaistan päättymismerkkiä ja kiertää tyynen rauhallisesti taulun toiselle puolelle työmaa-alueelle. Ällistyneiden työmiesten silmien alla hän ajaa kohti keskustaa juuri niin kuin on ilmeisesti joka aamu ajanut.

Kello on perjantaiaamuna hieman yli kahdeksan eikä autoja ole ruuhkaksi asti. Kaistan päättymisestä on ilmoitettu kylteillä Lauttasaarentiellä jo pari sataa metriä ennen siltaa.

Vielä aamun aikana autoilijat ohjataan sillan pohjoispuoliskolle, mutta puoleltapäivin väliaikaiset kaistat on saatu merkittyä ja autoiliikenne siirtyy sillan eteläpuoliskolle.

Mitään ruuhkautumista tai jonoutumista ei ehdi syntyä HS:n seuratessa autoliikennettä kello yhdeksään asti.

Sen sijaan pyöräilijöiden ja kävelijöiden ruuhka on ilmeinen, vaikka aamulla oli käytössä vielä kevyen liikenteen väylät sillan molemmilla puolilla.

Sillan eteläpuoliskolla on napattu autoliikenteelle puolisen metriä pyöräkaistasta. Yön aikana urakoitsija Kreate on tasoittanut ajokaistan ja pyörätien kiveyksen välisen korkoeron asvaltilla siten, että kaupunkiin mennessä autojen oikean kyljen pyörät kulkevat vanhaa pyörätien reunaa.

Tämä tarkoittaa käytännössä sitä, että pyöräilijöiden, kävelijöiden ja sähköpotkulautojen elintila on kaventunut 2,70 metriin. Koko kaksisuuntainen liikenne keskitetään urakan ajaksi tähän kapeaan solaan. Pohjoispuoliskon pyörä- ja kävelytie katkaistaan kulkijoilta.

Kreaten työmaapäällikkö Vilho Hiltunen on jo ehtinyt todistaa yhteenottoa kavennetulla väylällä torstaina. Rinnakkain vaunuja työntäneet naiset ja miespyöräilijä ottivat yhteen sillalla.

”Huuto oli melkoinen”, Hiltunen sanoo.

Kun myös pyöräilijöiden tilannenopeudet ovat silminnähden kovia, törmäysten vaara on ilmeinen.

Kaupunkipyörää leppoisasti polkenut Manu Syrjälä asennoituu riskeihin optimistisesti.

”Onhan se tila ahdas, mutta en pidä järjestelyjä vaarallisina”, hän sanoo.

Ohimenevä nainen on Syrjälää huolestuneempi. Hän ehtii huikata, että urakan aikana menee kyllä joltakin henki.

Siltakantta ei kuitenkaan voi jättää korjaamatta, koska alusbetoni on osoittautunut tutkimuksissa niin pehmeäksi, ettei sitä edes voi piikata palasiksi.

”Se pitää lempeästi rouhia pois”, sanoo Hiltunen.

Kreate on juuri saanut valmiiksi Vuosaaren sillan urakan, joka venähti vuodella pitkäksi juuri siltakannen ennakoitua huonomman kunnon vuoksi. Piikkauspora meni kannesta läpi, joten sielläkin päädyttiin lopulta rouhimaan betonia.

Hiltunen arvioi, että vuonna 1969 valmistunut Lauttasaaren silta on jopa Vuosaaren siltaa huonommassa kunnossa. Urakan aikana siltakannen alle asennetaankin teräslevyjä tueksi.

Kansiurakan on määrä valmistua ensi vuoden marraskuuhun mennessä. Peruskorjaus on sillan ensimmäinen.

”Aikataulu kuitenkin riippuu siitä, miten huonossa kunnossa kansi on. Tavoitteena on, että työmaajärjestelyt poistetaan ensi syksyyn mennessä, ja me viimeistelemme urakkaa sillan alla”, Hiltunen täsmentää.

Siltakannen peruskorjaus ja sekä Salmisaarenrannan ja Lauttasaarenrannan alikäytävien korjaukset maksavat yhteensä 18,5 miljoonaa euroa.

Lauttasaarelaisia on remonttijärjestelyjä enemmän kimmastuttanut kaupungin päätös poistaa toinen keskustaan menevistä ajokaistoista lopullisesti. Sen sijaan eteläpuoliskon pyöräily- ja kävelykaistaa levennetään.

Keskustasta Lauttasaaren suuntaan autoilijoilla säilyy kaksi ajokaistaa.

Asukasryhmissä keskustelu on ollut erittäin kovasanaista. Lauttasaari-Seura on omassa kannanotossaan vielä viime kesäkuussa vedonnut kaupungin johtoon, jotta hälytysajoneuvojen sujuva kulku taattaisiin ja sillalla säilyisi kaksi ajokaistaa suuntaansa.

Ratkaisu on jakanut myös päättäjiä. Päätös yhden ajokaistan poistamisesta syntyi Helsingin kaupunkiympäristölautakunnassa vasta äänestyksen jälkeen.

Kaupungin tilastojen perusteella Lauttasaaren asukasmäärä on 2000-luvulla kasvanut liki kolmanneksen ja samaan aikaan ajoneuvojen määrä on vähentynyt sillalla lähes puoleen. Moni lauttasaarelainen autoilija käyttää Länsiväylän Lapinlahden siltaa.