Petri ”Elmo” Keskitalo putsasi pöydän Rakennuslehden golfkisassa: pisin lyönti huikeat 293 metriä!

Rakennuslehden TRI-2019-yritysurheilutapahtumassa Siuntion Pickala Golfissa torstaina koettiin hienoja, jopa ällistyttäviä urheiluhetkiä.

Katso oheinen video tapahtumasta. Juttu jatkuu videon alla.

Yksi päivän puheenaiheista oli rakennuskonserni Jatkeen markkinointi- ja viestintäjohtaja Petri ”Elmo” Keskitalon käsittämätön 293 metrin drive eli avauslyönti. Miehen taustat huomioon ottaen suoritus on ymmärrettävä. Keskitalo oli vuonna 1991 maailman viidenneksi paras kymmenottelija, sillä hän sijoittui tuolle sijalle Tokion mm-kisoissa. Keskitalon ennätys 8318 pistettä syntyi juuri Tokion kisoissa.

Hienon urheilu-uransa jälkeen Keskitalo on tehnyt komeaa uraa liike-elämässä. Hän on toiminut lisäksi hämeenlinnalaisen Linna Golfin toimitusjohtajana ja hänen golfissa käytettävä tasoituksensa onkin kuusi, parhaimmillaan se on ollut jopa neljä.

Rakennuslehden yritysurheilupäivän golftapahtuma käytiin pistebogey-kilpailuna. Pistebogey on pelimuoto, jossa pelaaja saa jokaiselta pelaamaltaan reiältä pisteitä sen mukaan, kuinka hyvin hän kyseisen reiän pelasi omiin taitoihinsa nähden ja pelimuoto estää yhden huonon väylän tuhoamasta koko kierroksen tulosta.

Tasoituksesta huolimatta Keskitalo voitti kilpailun ja voitti myös lisäkilpailuista pisin drive –kilpailun.

”Tämä on jo vähän noloa”, Keskitalo punasteli palkintojensa kanssa.

”Kiitos hyville pelikavereille, jotka valoivat minuun uskoa kierroksen aikana.”

Keskitalon pelikaverit, rakennustuoteyhtiö Kingspanin maajohtaja Heikki Lahdenperä ja rakennuttajatoimisto Allianssin toimitusjohtaja Martti Reijonen pääsivät myös palkinnoille, sillä kolmikko voitti joukkuekisan.

Lähimmäs lippua –kilpailuun saatiin sentään toinen voittaja, kun rakennustuotejätti Sain-Gobain Finlandin markkinointijohtaja Viktor Lax voitti kisan saatuaan avauslyönnillään pallon 2,53 metrin päähän lipusta. Kilpailun paras nainen puolestaan oli kohdepoistolaitteita valmistavan Consairin markkinointi- ja viestintäjohtaja Merja Jukola.

Kiitospuheessaan Keskitalo kehui Rakennuslehteä uudistushenkisestä otteesta.

”On hienoa ja varsin harvinaista, että yritysurheilutapahtumassa ei ole pelkkää golfia vaan täällä on myös maantiepyöräily ja tennis mukana. Näin muista lajeista innostunut yritysväkikin pääsee mukaan. Meille golfareille kyllä riittää tapahtumia”, Keskitalo totesi.

Pyöräilyssä MM-mitalisti kapteenina

Päivän maantiepyöräily oli suunnattu pyöräilyn harrastajille. Pickalassa lähdettiin kiertämään läntisen Uudenmaan upeita maisemia yhtenä ryhmänä. Ennalta määritetyn reitin mukaan matkaa tuli noin 80 kilometriä.

Pyöräillessä ei kisattu, vaan harjoiteltiin ryhmäajoa ja nautittiin matkasta. Keskinopeus oli 25-28 kilometriä tunnissa. Tapahtumaan soveltui parhaiten maantie-, cyclo- tai käyräsarvinen gravel -pyörä. Ryhmän kapteenina toimii pyöräilyn MM-mitalisti Anne Palm.

”Kun saatiin keulalla vuorottelu toimimaan, oli matkanteko todella nautittavaa. Peesissä pääsee huomattavasti helpommalla kuin keulassa”, Rakennuslehteä kustantavan Sanoma Tekniikkajulkaisut-yhtiön toimitusjohtaja Teemu Vehmaskoski kertoi.

Tenniksessä myös ”höntsä”

Päivän kolmas laji oli tennis, jota varten Pickalassa on kuusi massakenttää. Upeassa säässä saattoi pelata joko kaksin- tai nelinpelejä tai tulla vain ns. höntsäämään eli pelaamaan ihan muuten vaan.

Höntsään saattoi tulla esimerkiksi tennistä aikoinaan pelanneet, joilla oli vuosien tai vuosikymmenien tauko lajista. Samoin aloittelijoilla oli mahdollisuus päästä pelaamaan rennossa porukassa.

Rakennuslehden yritystennispeleillä on pitkä historia ja välillä on käyty tiukkojakin pelejä, joita on muisteltu vielä pitkään.

Rakennuslehden perinteinen yritysurheilutapahtuma on suunnattu Rakennuslehden asiakkaille ja yhteistyökumppaneille. Tapahtuma järjestetään jälleen ensi vuonna.