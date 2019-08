Rakennusmestari Emmi Suurosen ronski valmistautuminen Miss Suomi -finaaliin: ”Söin kahden työmaakäynnin välillä makkaraperunat”

Rakennusmestari Emmi Suuronen harrastaa kauneuskilpailuja. Eikä kyseessä ole missikisojen seuraaminen, vaan osallistuminen niihin kilpailijana.

Suuronen kertoo haaveilleensa pienenä tyttönä erityisesti Miss Suomi -kisoista. Toisaalta hän oli lapsena poikatyttö, joka leikki mieluummin poikamaisia leikkejä kuin Barbie-nukeilla.

Uravalintakin oli selvä: rakennusala. Hän opiskeli suunnitteluassistentiksi ja toimi aluksi Destialla tarjouslaskennan teknisenä avustajana. Kunnianhimo vei nuoren naisen kohti vaativampia tehtäviä, ja Suuronen opiskelikin työn ohessa rakennusmestariksi. Nykyisin hän työskentelee Kreaten työmaainsinöörinä Kimolan kanavahankkeessa.

Kolme vuotta sitten Suuronen osallistui elämänsä ensimmäiseen kauneuskilpailuun, Miss Kouvola -kisoihin. Ensimmäinen kilpailu päättyi yleisön suosikki -titteliin.

Miss Kouvola -kisan järjestäjä oli mukana myös Best Model of Finland -kauneuskilpailussa ja houkutteli Suurosen osallistumaan. Sieltä tuli voitto, ja siitä seurasi pääsy Best Model of the World -kilpailuihin Istanbuliin, josta hän kotiutui Best Model of Europe -tittelin kera.

Suuronen oli osallistumassa Miss Suomi -kisoihin jo vuosi sitten, mutta tuolloin elämässä oli liikaa muuttujia niin työ- kuin siviilielämän osalta.

Hän oli jättää väliin Miss Suomi -kisat kokonaan, mutta tuntemattoman naisen kannustava kommentti Facebookissa sai hänet osallistumaan tämän vuoden kisoihin.

Suuronen selviytyi Miss Suomi -kisojen semifinalistiksi, ja syyskuun alussa selviää, onko hän yksi finalisteista. Ainakin Suuronen on saanut huomattavan määrän julkisuutta rakennusmestaritaustansa ansiosta.

”Meille semifinalisteille sanottiin, että vielä tässä vaiheessa media ei yleensä ole kiinnostunut. Mutta tälläkin viikolla tämä on jo kolmas haastattelu”, Suuronen naurahtaa.

Suuronen kiittelee geenejään.

”Olen ollut luonnostaan aina hoikka. En ole himotreenaaja. Enemmänkin käyn koiran kanssa kävelyillä, ratsastamassa ja ilmajoogassa, kun ehdin. Tänään söin kahden työmaakäynnin välillä makkaraperunat.”

Suuronen ottaa kuitenkin kauneuskisat tosissaan ja on valmistautunut huolella. Esimerkiksi missien käyttämä catwalk-kävelytyyli poikkeaa tavallisesta korkokengillä kävelystä. Kehon tulee olla tietyssä asennossa, jolloin jalat näyttävät pidemmiltä ja muu vartalo näyttävältä.

”Olen harjoitellut catwalkia niin tauoilla työmaakopin käytävällä kuin jumppasalissa peilien avulla. Lisäksi olen käynyt kuntosalilla juoksumatolla kävelemässä tunnin verran viikossa korkokengillä, jotta saan varmuutta.”

Katso ohessa olevat upeat missikuvat. Lisää kuvia Emmi Suurosen Instragram-profiilissa.