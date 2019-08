Espoon Kauklahteen, Hansavalkaman alueelle, on rakenteilla uusia asumisoikeusasuntoja.

TA-Yhtiöihin kuuluva TA-Asumisoikeus rakennuttaa osoitteeseen Asgård 6 neljän paritalon ja kolmen rivitalon kokonaisuuden, johon tulee yhteensä 20 asuntoa.

Asuntojen arvioitu valmistumisajankohta on marraskuussa 2020. Asunnot ovat kooltaan 63-116 neliön kokoisia ja kaksitasoisia.

Kohteen rakentaa YIT ja arkkitehtisuunnittelusta on vastannut Arkkitehtitoimisto Mika Päivärinne.

Talojen keskelle rakennetaan yhteinen leikki- ja oleskelualue, ja autoille on katos- ja pistokepaikkoja. Kiinteistö on täysin savuton, mikä tarkoittaa sitä, että tupakointi on kielletty koko kiinteistössä, sen huoneistoissa, terasseilla, parvekkeilla, piha-alueilla ja yhteisissä tiloissa.