YM aloittaa rakennusten hiilijalanjäljen arviointimenetelmän testauksen

Rakennusten hiilijalanjäljen arviointimenetelmän avulla pyritään helpottamaan rakentamisen ilmastovaikutusten laskemista. Se kattaa rakennuksen koko elinkaaren rakennustuotteiden valmistuksesta kuljetuksiin ja työmaatoimintoihin, käyttöön ja korjauksiin sekä elinkaaren lopulla tapahtuvaan purkamiseen ja kierrätykseen.

Osa vähähiilisen rakentamisen tiekarttaa

Menetelmän testaus on osa vuonna 2017 julkistettua ympäristöministeriön vähähiilisen rakentamisen tiekarttaa, jonka päämääränä on rakennusten hiilijalanjäljen tuominen osaksi säädösohjausta. Vuoden 2019 hallitusohjelman mukaan vähähiilisen rakentamisen tiekartan toimeenpanoa on nopeutettava. Tavoitteena on, että säädösohjaus on käytössä 2020-luvun puolivälissä.

Arviointimenetelmän ensimmäinen luonnosversio kehitettiin yhdessä rakennusalan asiantuntijoiden kanssa ja lähetettiin lausuntokierrokselle vuoden 2018 lopussa. Lausuntokierroksella saadun palautteen avulla menetelmään on tehty tarkennuksia ja muutoksia.

Lausuntokierroksen jälkeen arviointimenetelmää muutettiin erityisesti rakennusten tavoitekäyttöiän huomioimisen, ylijäävän uusiutuvan energian hyötyjen ja eri energiamuotojen päästökerrointen osalta.

Nyt käynnistyvällä testausjaksolla menetelmän toimivuudesta kerätään lisää kokemuksia, joiden perusteella arviointimenetelmän seuraava versio valmistellaan ja testataan.

”Toivomme testaukseen erilaisia rakennushankkeita”, erityisasiantuntija Matti Kuittinen ympäristöministeriöstä kertoo tiedotteessa.

”Uudis- ja korjaushankkeet ovat tervetulleita, samoin erikokoiset rakennukset. Rakennusten suunnittelun tulisi kuitenkin olla sellaisessa vaiheessa, että rakennukseen käytettävät materiaalit ovat pääpiirteissään selvillä.”

Kokeiluun saa apua ja neuvontaa

Rakennusten hiilijalanjäljen arviointimenetelmän testaukseen on tarjolla rahallista avustusta, jonka haku käynnistyy tänään 30. elokuuta. Sähköiset hakemukset on jätettävä 30.9.2019 mennessä (www.elinkaarilaskenta.fi).

Vähähiilistä rakentamista tukee myös Green Building Council Finlandin käynnistämä neuvontapalvelu, joka on sekä julkisten että yksityisten toimijoiden käytettävissä.

”Haluamme omalta osaltamme helpottaa vähähiiliseen rakentamiseen liittyvän osaamisen kehittymistä Suomessa. Arviointimenetelmän testausjakson aikana tarjoamme neuvontaa verkossa, puhelimitse ja työpajoissa”, vanhempi asiantuntija Lauri Tähtinen Green Building Council Finlandista kertoo.

Samalla käynnistyy päästötietokannan kehitys

Arviointimenetelmän testauksen ohella käynnistyy myös kansallisen päästötietokannan kehittäminen, jonka valmistelusta vastaa Suomen ympäristökeskus (SYKE).

”Arviointimenetelmän siirtäminen testauksesta käytäntöön vaatii luotettavaa ja läpinäkyvästi tuotettua tietoa laskennan pohjaksi”, sanoo erityisasiantuntija Janne Pesu SYKEstä.

Rakennusmateriaalien, rakentamisen, kuljetuksen ja jätehuollon päästötietoja kokoava tietokanta kehitetään yhdessä rakennusalan kanssa.

Tietokannan ensimmäinen versio pyritään saamaan valmiiksi vuoden 2020 aikana.

Rakennuksen vähähiilisyyden arviointimenetelmä