Insinööriliitto haluaa asiantuntijoiden palkat kansainväliselle tasolle

Akavalainen Insinööriliitto tavoittelee alkavalla liittokierroksella palkkaratkaisua, joka korjaa asiantuntijoiden palkat kansainväliselle tasolle. Liiton mukaan korjattavaa on muun muassa teknologiateollisuuden, suunnittelu- ja konsulttialan sekä tietoalan palkoissa.

Insinööriliitolle se ei kelpaa työnantajien esittämä malli, jossa yksi osa vientiteollisuudesta lyö kiinni palkankorotusten tason, joka toimii kattona kaikkien alojen korotuksille.

”Haluamme aidon liittokierroksen, jossa asioista sovitaan jokaisen alan omista lähtökohdista. Suomeksi sanottuna se tarkoittaa suomalaisten asiantuntijapalkkojen nostamista hyvin menevillä toimialoilla”, liiton puheenjohtaja Samu Salo sanoo tiedotteessa.

Salo painottaa, että vientiteollisuuden toimialojen välillä on vaihtelevuutta. Muun muassa suunnittelu- ja konsulttialalla on liiton mukaan tahkottu tulosta jo kymmenen vuotta ilman, että se näkyy alan palkoissa. Salon mielestä palkkaus on keskeinen keino ratkoa väitettyä osaajapulaa aloilla, joilla menee hyvin.

”Kun työnantajat eivät ole merkittävissä määrin sitoutuneet yritysten kehittämiseen, mikä näkyy muun muassa haluttomuutena investoida, asiantuntijoiden on korkea aika saada suurempi osuus yhdessä leivotusta kakusta.”

Salo ei hyväksy väitettä, että palkankorotukset vaarantaisivat tuottavuuskehityksen. Hän muistuttaa tuottavuuskehityksen olleen monilla aloilla hyvän jo pitkään, mutta palkoissa se ei ole näkynyt.

”Päinvastoin, asiantuntijoiden bruttopalkat Suomessa ovat alempana kuin useimmissa kilpailijamaissa, ja ero tuntuu vain kasvavan. Ei palkankorotusten tasoa voi loputtomiin torpata vetoamalla tuottavuuskehitykseen. Ei ole sanottua, että palkat olisivat nyt jotenkin optimaalisella tasolla suhteessa yritysten tuloksiin. Asiantuntijoiden palkkojen osuutta voidaan perustellusti kasvattaa.”