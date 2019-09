Lapinlahden sairaala-alueelle Helsingissä ehdotetaan meriuimalaa

Helsingin kaupunki hakee Lapinlahden sairaalalle uutta omistajaa ja käyttötarkoitusta ideakilpailulla.

Ideakilpailu on nyt siinä vaiheessa, että jatkoon on valittu kaksi työryhmää neljästä. Valinnan suoritti ”kilpailun arviointiryhmä”. Molempien ryhmien alustaviin suunnitelmiin sisältyy meriuima-allas. Alueen suunnitteluperiaatteissa on määrätty, että Lapinlahden puisto jää kaupunkilaisille avoimeksi tilaksi.

Ideakilpailun finalistien nimimerkit ovat Lapinlahden kevät ja Lapinlahti 360. Niitä on ollut laatimassa joukko merkittäviä suomalaisen suunnittelun ja rakentamisen toimijoita.

Lapinlahden kevät -nimimerkin takana ovat Nrep ja Oaklins Merasco, suunnitteluryhmä Ark-byroo, Arkkitehdit Soini & Horto ja Arkkitehtitoimisto Opus.

Lapinlahti 360 -nimimerkin takana puolestaan on Y-Säätiö, suunnitteluryhmä Arkkitehtitoimisto Livady, Planetary architecture research studio, Rönkä Consulting, Demos Helsinki ja A-Insinöörit.

Kilpailun toinen vaihe käynnistyy syyskuussa.

Kilpailuehdotukset ovat sisällöltään tällä hetkellä erittäin niukat ja ympäripyöreät. Konkreettisia ehdotuksia ei juuri ole.

Lapinlahden kevät maalailee omasta ehdotuksestaan näin:

”Lapinlahden sairaalan alue rakentuu hyvinvoinnin ja terveyden keitaana Engelin ajan puistomaiseen sairaalamiljööseen. Alue tarjoaa palveluita keskenään erilaisille käyttäjäryhmille.”

Lisäksi Lapinlahden kevät väläyttelee ehdotuksessaan taidegalleriaa, hyvinvointipalveluita, kaupunkiviljelyä, saunaa ja meriuimalaa. Myös Länsiväylän melun blokkaamista ehdotetaan.

Lapinlahti 360:n ehdotus on samansuuntainen ja vähäinformatiivinen. Sen mukaan Lapinlahden nykyinen toiminta jatkuu, uudistuu ja monimuotoistuu. Ehdotuksen ytimeksi mainitaan arvoympäristön suojelu ja käyttäjälähtöinen korjaaminen.

”Vihreä laajenee ja hieno puisto avautuu kaikkien helsinkiläisten käyttöön virkistyksen ja tekemisen paikkana: taiteen, kulttuurin ja humanismin mielipaikkana, ulkoilukeskuksena, uuden työn ja kansalaisuuden areenana.”

Lapinlahti 360 esittelee visioitaan muun muassa hiilinegatiivisesta uudisrakennuksesta, ruuan paikallisesta tuotannosta ja ilmastonmuutosta torjuvasta elämäntavasta.

Myös Lapinlahti 360:n havainnekuvassa näkyy meriuima-allas, mutta siitä ei tekstinpätkässä mainita mitään.

Helsinkiläiset voivat esittää mielipiteensä suunnitelmista kerrokantasi-palvelussa, jossa 20. syyskuuta alkaen voi lähettää lisäehdotuksia suoraan suunnittelijoille.

Tavoitteena on, että kaupunginvaltuusto päättää voittajasta vuonna 2020. Tämän jälkeen alkaa mahdollisesti tarvittava asemakaavan muutos voittajaehdotuksen pohjalta.

Kiinteistöjen korjaus- ja rakennustyöt käynnistyisivät arviolta vuonna 2021.