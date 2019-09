”Terveelliset tilat vai puhdasta vettä?” – Heinäveden kunnan teknisen johtajan työ on sälää ja vaikeita valintoja

Jenni Ylikotilan työ on kuvaava esimerkki siitä, mihin kaikkeen pienen kunnan teknisen johtajan on pystyttävä.

Heinäveden kunnantalon aula on hiljainen ja tyhjän tuntuinen. Osa henkilökunnasta on vielä lomalla, mutta on työntekijöiden määräkin vähentynyt tuntuvasti viime vuosisadalla vallinneesta vilskeestä. Se tuntuu myös Jenni Ylikotilan työssä. Ei auta nirsoilla, vaikka titteli on kunnan tekninen johtaja.