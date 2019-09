Vahanen Jyväskylä sai uuden toimitusjohtajan

Rakennetekniikan diplomi-insinööri Tarmo Viljamaa on nimitetty Vahanen Jyväskylä oy:n toimitusjohtajaksi 1. syyskuuta alkaen.

Viljamaa on valmistunut Oulun yliopistosta vuonna 2000 ja toiminut viimeksi suunnittelujohtajana SS-Teracon oy:ssä. Hänellä on kattava kokemus rakennesuunnittelusta ja suunnitteluprojektien läpiviennistä, ja hän on toiminut myös Hämeen ammattikorkeakoulun koulutuspäällikkönä ja tuntiopettajana.

Viljamaa on erikoistunut laajarunkoisten urheilurakennusten suunnitteluun, ja hänellä on Fisen poikkeuksellisen vaativan luokan teräsrakenteiden suunnittelijan pätevyydet. Viljamaa on osallistunut Teräsrakenneyhdistyksen toimintaan kouluttajana ja normitoimikunnan jäsenenä noin kymmenen vuoden ajan.

Viljamaa on ollut rakennesuunnittelijana tai vastaavana suunnittelijana mukana lukuisissa urheilurakennushankkeissa sekä Suomessa että muissa Pohjoismaissa, joista esimerkkeinä mainittakoon monitoimiareena Saimaan Stadiumi Mikkeliin, Oslon Skihallen ja monet jalkapallohallit ympäri Suomen. Hän on pätevöitynyt myös teollisuuden ja liikerakentamisen teräskohteissa.

”Tähtäämme entistä laajempiin ja kannattavampiin liikunta- ja teollisuusrakentamiseen hankkeisiin sekä kasvattamaan toimintaamme henkilöstön hyvinvoinnista tinkimättä. Painotan jaksamisesta huolehtimista, koska minulla on omakohtaista kokemusta uupumisesta ja sen vaikutuksista suorituskykyyn ja johtamiseen”, Viljamaa sanoo tiedotteessa.

”Tarmo tuo erityisosaamista teräsrakennesuunnitteluun, ja tarkoitus on tosiaan kasvattaa Jyväskylän seudun toimintaa laajentamalla suunnitteluhankkeita teräsrakentamiseen. Entistä isompien projektien toteuttaminen onnistuu syventämällä yhteistyötä Vahanen Suunnittelupalvelujen kanssa, joka on Vahasen voimakkaimmin kasvava yksikkö. Nimityksellä vahvistetaan myös johtamista, mikä näkynee entistä laadukkaampana toimintana Jyväskylän seudulla”, Vahasen konsernijohtaja Risto Räty kertoo.