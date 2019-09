Väitöstutkija Juha Eskolin: ”Puu kykenee vaikka mihin”

”Puuta kohtaan on ennakkoasenteita, kuten mahtaako se kestää tai mahtaako se pärjätä uimahallissa. Teknisesti ongelmaa ei kuitenkaan ole. Lisäksi tämän päivän uudet puutuotteet ja erilaisten rakennejärjestelmien yhdistäminen tarjoavat loputtomasti arkkitehtonisia mahdollisuuksia eikä rakenteiden suuruusluokassakaan näy vielä rajoja.”

Eskolin ei usko, että kyse on osaamisen puutteesta. Tiivis yhteistyö rakennesuunnittelijoiden, arkkitehtien ja valmistajien välillä on kuitenkin välttämätöntä.

Eskolin ihmettelee, miksi Suomi, jolla on suuret puuvarat, ei kuulu aivan puuarkkitehtuurin eturintamaan. Muissa maissa, kuten Norjassa, Itävallassa ja Saksassa, on hoksattu ottaa puu arkkitehtuurissa näkyvään rooliin.

”Vietimme paljon aikaa Keski-Euroopassa ja tutustuimme uusimpiin puurakennuksiin, niiden suunnittelijoihin sekä puurakenteita valmistaviin tehtaisiin. Toiminta niissä osoittautui todella innovatiiviseksi. Jos jokin epäilys syntyi, että puu ei kykene johonkin ratkaisuun, he pyrkivät ratkaisemaan sen aina.”

”Pientaloja rakennetaan puusta runsaasti ja nykyään myös jonkin verran puukerrostaloja, kouluja ja esimerkiksi päiväkoteja. Kun suuremman mittaluokan puurakenteisista rakennuksista puhutaan, niin sellaisia meillä on niukasti.”

Eskolin kertoo huomanneensa, että puun arkkitehtonista käyttöä suurissa rakenteissa on tutkittu Suomessa vähän – jopa yllättävän vähän.

Eskolinin väitös suurten puurakenteiden arkkitehtonisista ominaisuuksista tarkastettiin elokuun lopussa Tampereen yliopistossa. Työssä hän käy läpi rakennuksia Suomesta ja ulkomailta ja tutkii, millaisiin rakenteisiin, rakennejärjestelmiin ja arkkitehtonisiin muotoihin puu on saatu houkuteltua.

”Puu on aika haastava suunnitella ja rakentaa. Se on luonnon materiaali, joka käyttäytyy oikukkaasti ja joka vaatii, että suunnittelijat ja rakentajat menevät sen ehdoilla. Mutta toki se sitten tuottaa rakenteita, jotka ovat varsin näyttäviä”, Eskolin sanoo.

Nykyisessä työssään Rauman kaupungin kaavoitusjohtajana Juha Eskolin on tekemisissä myös perinteisen puurakentamisen kanssa. "Vanhaan Raumaan tutustuville ulkomaalaisille on ihmetys, miten kokonainen kaupunki on voitu tehdä puusta." (Kuva: Emil Bobyrev)