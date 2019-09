Viemärin sukitus on minuuttipeliä – työvaiheet etenevät kuin kirurgisessa operaatiossa

Pääkaupunkiseudun ensimmäisen niin sanotun korpihotellin Korpilammen katolla pohjoisessa Espoossa oli kuuma tunnelma loppukesän hellepäivänä. Alkamassa on ravintolan viemärin tuuletusputken sukitus, ja asentajilla on tarkka aikataulu, sillä asennusaikaa on vain 10–15 minuuttia korkean ulkolämpötilan vuoksi.

Vuonna 1977 avautunut Korpilampi tunnetaan erityisestä konsensushengestään, mutta sukituskohteena se on tyypillinen. Ruotsalainen kiinteistönomistaja Pandox, yksi Euroopan suurimmista hotellikiinteistönomistajista, haluaa pitää hotellin yli 150 huoneen käyttöasteen mahdollisimman korkeana, eikä kiinteistöön haluta käyttökatkoksia.

Sukitusyhtiölle eli liikekiinteistöjen ja asuinrakennusten putkistosaneerauksiin erikoistuneelle Quattroliningille urakka on tyypillinen huoltokohde.

”Viemäreiden kuvausten ja kartoitusten yhteydessä havaittiin ravintolan keittiön pystyviemärin tuuletusosuudella tukos. Se imuroitiin puhtaaksi ja putken kunnon vuoksi päädyttiin sukittamiseen. Tällä toimenpiteellä lisäämme viemärin käyttöikää ja varmistamme toimivuuden jatkossakin”, Quattroliningin työpäällikkö Mikko Möttönen kertoo.

Tarkka valmistelutyö

Tukos on avattu, ja seuraavaksi vuorossa olevaan sukitusurakkaan kuuluu uuden viemärisisäpinnan tekeminen reilun 6,5 metrin sukalla. Uusi pinta ulottuu katolta keittiön tarkastusluukulle asti.

Quattroliningin asentajat Miro Myllymäki ja Jesper Koivujuuri ovat valmistelleet sukitustyön edellisenä päivänä, ja katolle on haalattu tarvittavat laitteet ja tarvikkeet. Eri työvaiheet ja työntekijöiden työturvallisuus edellyttävät huolellisuutta kaikissa vaiheissa. Lämmön vuoksi työaikaa on vähintään puoli tuntia vähemmän kuin viileämpänä päivänä.

Korpilammen tuuletusputkeen asennetaan neljä milliä paksu, valmiiksi mitattu huopasukka. Minkäänlaiseen ylimääräiseen säätämiseen ei työmaan käynnistyttyä ole varaa kesäkeleillä, sillä käytettävän kaksikomponenttiepoksin kuumeneminen ja kovettuminen yltyy heti, kun aineen lämpö lähestyy käden lämpötilaa.

”Kemiallinen reaktio nopeutuu, kun lämpötila nousee. Joskus joudumme laittamaan kylmää vettä saaviin ja epoksoidun sukan sinne siististi uimaan, jotta saamme lisää työaikaa. Sukan pitää saavissa uida tasaisesti, sillä jos se jää myttyyn, epoksi alkaa reagoida ja kovettuu nopeammin”, tuotantopäällikkö Jyri Turkki kertoo.

Reagoivaa yhteistyötä

Myllymäki ja Koivujuuri ovat kokeneita sukittajia, ja sen huomaa. Sukituksen työvaiheet etenevät kuin kirurgisessa operaatiossa, jossa kumpikin leikkaava lääkäri tietää tarkasti, mitä toinen seuraavaksi tekee.

Ensin asentajat sekoittavat kaksikomponenttiepoksin aineet eli kovetteen, hartsin ja epoksin sekaisin. Sekoitusastian alla on vaaka, jotta sekoitussuhde ja mitat ovat tarkasti yhtiön VTT:ltä saaman sertifioidun sukitusmenetelmän mukaiset. Sertifioinnin piiriin kuuluvat myös käytettävät aineet, joiden valmistajan tunnistaa epoksin väristä.

Jos jompaa kumpaa ainetta on virheellinen määrä, epoksi voi reagoida väärin. Se voi joko kuivua liian nopeasti tai olla kuivumatta ollenkaan.

”Meidän käyttämämme tuote on aina toiminut hyvin, eikä laadussa ole ollut heittelyitä. Epokseja on neljää eri nopeutta, ja ne perustuvat eri kuivumisaikoihin. Me emme käytä kuin sertifioinnin alaisia aineita, sillä tiedämme näin saavamme aikaan varmaa ja tasaista laatua”, Turkki huomauttaa.

Sekoituksessa ei saa muodostua ilmakuplia, eikä epoksi saa ilmaantua, joten sekoitus tehdään tasaisesti astian pohjalta käsin. Lopputuloksena syntyy hyvin lasittunutta, kiiltävää seosta. Sekoituksen jälkeen epoksi kaadetaan sukan sisään.

Tarkkaa mankelointia

Seuraavaksi sukka ja sen sisällä oleva epoksi mankeloidaan. Mankelin rullien väli on säädetty jo aiemmin oikeaksi, mutta se tarkistetaan vielä ennen mankelointia välitulkkien eli mittalevyjen avulla. Välin koko määrää sukan sisälle tulevan epoksin määrän.

Epoksin määrä on mitattu tarkasti sukkalaadun mukaan, sillä valitun sukan epoksin imukyky tiedetään ennakkoon.

”Epoksia ei saa olla liikaa tai liian vähän. Tässä kohteessa rullien väli on mitattu kuuteen ja seitsemään milliin. Silloin putken seinämän vahvuus on 3–4 millimetriä. Mankeloinnin aikana varmistetaan, ettei sukkaan jää ilmaa, epoksi levittäytyy tasaisesti eikä siihen jää valkoisia kohtia, joissa ei ole riittävästi epoksia.”

Asentajat tuntevat työn edetessä sukan lämmön näppituntumalla. Mankeloinnin jälkeen sukan päähän tehdään tiukka lenkki, jotta sukka pysyy ummessa. Klemmari sulkee sukan pään tiukasti kiinni. Sen jälkeen se kiinnitetään rummun liinaan kiinni ja sukka rullataan sujutusrumpuun.

Paineilmalla putkeen

Sukka rullataan rumpuun liukuaineen avulla. Quattroliningilla on käytössä mäntysuopa, joka on lisäksi silikonia tai muuta ainetta helpompi pestä pois rummusta. Ennen kuin sukka ammutaan paineilmalla putkeen, putken päähän kiinnitetään tiukka ja joustamaton, jäykkä kalibrointipussi, joka estää sukan turpoamisen.

”Paineilma kiinnitetään rumpuun ja mittarin avulla seurataan painetta. Rumpu paineistetaan kokonaan, ja asentaja säätää rummun kammesta, miten sukka lähtee putkeen.”

Sukan liikkuessa paikoilleen kuuluu vain tasaista paineilman aiheuttamaa huminaa. Tässä vaiheessa Myllymäki siirtyy sukan ulostulokohtaan varmistamaan, että kaikki sujuu hyvin. Koivujuuri on Myllymäkeen yhteydessä puhelimen avulla, sillä radiopuhelimen käyttö ei aina suju häiriöttömästi.

Kammen liikkeellä Koivujuuri kuin tunnustelee samalla sukan etenemistä putkessa. Jos sukka ei menisi oikein, kammella voidaan kelata sukkaa myös takaisin.

”Valmis!” kuuluu Koivujuuren puhelimesta.

Sukka jätetään kiinni paineistettuun rumpuun aamuun saakka eli vähintään kahdeksaksi tunniksi. Paineita jätetään noin 0,6 tai 0,7 pascalia, hieman sukan koosta riippuen. Jos tehtäisiin esimerkiksi 40 metriä 200 millin putkea, paine olisi paljon pienempi.

”Nyt käydään vielä tarkistamassa ravintolan keittiössä putken toinen pää. Sukan tukena oli valmiina kalibrointipussi, jotta epoksi ei sotke mitään. Sukituksen etu näkyy ehkä juuri siinä, että koko tämän operaation ajan ravintolassa oli täysi lounashulina päällä eikä kukaan huomannut saneerausta.”