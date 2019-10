Tuomariston mukaan opasta on odotettu, sillä edellinen versio julkaistiin vuonna 1997.

Täysin uudistettu opas on tarkoitettu kosteus- ja sisäilmatekniseen ja muihin kuntotutkimuksiin perustuvan korjaussuunnittelun ja -työn avuksi. Siinä on otettu huomioon korjausrakentamisen toimintaympäristön voimakas muuttuminen 2000-luvulla. Ympäristöministeriö julkaisi oppaan lokakuussa 2019.

Oppaassa tarkastellaan korjaushankkeen vaiheita, korjaussuunnittelua ja aiheeseen liittyvää lainsäädäntöä. Oppaan painopiste on korjaamisen periaatteissa ja sen lähtökohtana on esitellä erilaisia korjausratkaisuja. Korjausmenetelmiä arvioidaan päivitetyssä oppaassa teknisten, terveydellisten, taloudellisten sekä käyttö¬ikä¬tavoit¬teiden näkökulmasta. Lisäksi korostetaan hankkeen kokonaisuudenhallinnan merkitystä.

Tuomaristo kiitteli oppaan monipuolisuutta, sillä siihen on otettu mukaan myös tiivistyskorjaukset kevyenä korjausvaihtoehtona. Lisäksi oppaassa on huomioitu julkisissa rakennuksissa ja asunnoissa eri vuosikymmeninä käytettyjä tyypillisiä rakenneratkaisuja ja korjaustapoja. Oppaassa on kiinnitetty erityistä huomiota myös rakennusosien liitosdetaljeihin.

Voittaja valittiin 20 ehdotuksen joukosta ja palkinto myönnettiin 29.10. Suomen Rakennusinsinöörien Liitto RILin ja Tampereen yliopiston Rakennusfysiikan tutkimusryhmän järjestämässä Rakennusfysiikka 2019 -seminaarissa Tampereella.

Päivityksen tekivät ja palkinnon saivat Inari Weijo, Korjausrakentamisen kehitys -toimialan päällikkö, Ramboll Finland , Timo Turunen Rakennetekniikka ja korjausrakentaminen -toimialan päällikkö, Ramboll Finland, Jukka Lahdensivu, johtava konsultti, Ramboll Finland, Esko Sistonen, yliopistonlehtori, Aalto-yliopisto, Petri Annila, väitöskirjatutkija, Tampereen yliopisto, Katja Outinen, yli-insinööri, Ympäristöministeriö, Kirsi Torikka-Jalkanen, johtava sisäilma-asiantuntija, Helsingin kaupunki, kaupunkiympäristön toimiala, Antti Souto, erityisasiantuntija, A-Insinöörit, Virpi Sandström, asiantuntija, Vahanen Rakennusfysiikka, Pekka Laamanen, toimitusjohtaja, Vahanen Rakennusfysiikka ja Hannu Kääriäinen, lehtori, Oulun ammattikorkeakoulu.

Kosteusturvallisen rakentamisen tunnustuspalkinto annetaan ehdotukselle, joka parhaiten pyrkii parantamaan rakennusten kosteusturvallisuutta. Palkinnon tarkoitus on kattaa laajasti erityyppiset rakennusten kosteusturvallisuuden parantamiseen tähtäävät toimenpiteet ja ratkaisut.

Palkinnon kohteena voi olla esimerkiksi uutta menetelmää, järjestelmää, toimintatapaa, tuotettua tietoa, laitetta, rakenneratkaisua tai materiaalia koskeva ehdotus. Kilpailu koskee sekä uudis- että korjausrakentamista.

Lisäksi Kosteusturvallisen rakentamisen palkinnon muu tuomaristo myönsi seminaarissa professori Juha Vinhalle tunnustuspalkinnon pitkästä urasta rakennusfysiikan tutkimuksen ja projektien parissa. Erityisesti raati kiitteli Vinhaa aktiivisuudesta ja rohkeudesta alan kehittämisessä.