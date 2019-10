Lauttasaaren sillan peruskorjaus on poikkeuksellisen vaativa urakka – silta tuetaan lähes tuhatkiloisin teräslevyin

50-vuotiaaksi ehtinyt Lauttasaaren silta Helsingissä on Suomen vilkasliikenteisimpiä siltoja. Betonikantisesta teräksisestä kotelopalkkisillasta ja sen jatkeeksi rakennetusta teräksisestä läppäsillasta koostuva kokonaisuus on parhaillaan puolitoistavuotisessa remontissa, joka on kaikilla mittapuilla poikkeuksellisen vaativa.