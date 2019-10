Muovimattojen aiheuttamat sisäilmaongelmat saattavat jäädä historiaan – tietovaje vaivaa suunnittelua ja asennusta

Terveet tilat 2028 -ohjelman ja Sisäilmayhdistyksen järjestämässä työpajassa todettiin, että tutkimusrahoitus on kiven alla ja paljon alan tutkimuksesta tehdään yritysten omana tuotekehityksenä, jolloin tuloksetkin jäävät laajemmin hyödyntämättä.

”Suurin ongelma on tiedon siirtyminen käytännön toimiksi. Ensin on haaste mikä on ’oikeaa tietoa’, sillä osa siitä perustuu kokemukseen. Lisäksi kokemuksen ja osaamisen taso vaihtelee sekä tilaajilla että toteuttajilla. Myös virallisen tiedon siirtyminen käytäntöön on hidasta”, Sisäilmayhdistyksen toiminnanjohtaja Mervi Ahola kertoo.

Tarvitaan vähintään päivitys

Yli puolet tilaisuuteen osallistuneista ammattilaisista oli sitä mieltä, että ohjeita tarvitaan lisää tai ne pitää vähintään päivittää.

Sisäilmayhdistyksen teettämässä kyselyssä lähes kolmasosa toivoi, että ohjeistuksia tulisi myös koota yhteen paikkaan, jotta ne löytyisivät helpommin.

Päällystettävyyden arvioinnissa lähes kolme neljästä osallistuneesta haluaisi tarkennusta erityisesti päällystyskelpoisuuden arviointiin. Sitä tarvitaan, jotta rakenteen, kosteuden ja päällysteen kosteusominaisuudet otettaisiin paremmin huomioon.

Reilusti yli puolet vastaajista osallistujista toivoi lisää tietoa päällysteiden kosteusvaatimuksista ja -ominaisuuksista. Lähes yhtä moni toivoi tarkennuksia mittauskohdan valintaperusteisiin ja mittauksen edustavuuteen.

Terveet tilat 2028 -hankejohtajana juuri aloittaneen Katja Outisen mukaan ensin pitää arvioita tarkemmin mitä ja miten ohjeita pitäisi päivittää. Outinen toivoo, että se tapahtuisi joko alan omalla tai viranomaisohjeistuksella. Säädöstie ei hänen mielestään ole oikea reitti.

”Terveet tilat 2028 -ohjelma on luvannut ottaa koppia jatkotoimista ja mietimmekin sihteeristössä sopivia etenemistapoja yhteistyössä työpajan järjestämiseen osallistuneiden kanssa”, Outinen kertoo.

Kymmenen vuoden kehitys

Lattiarakenteiden kosteusmittauksen uusin RT-kortti on vuodelta 2010. Noin kymmenessä vuodessa kosteudenhallinta on parantunut ja rakenteet ovat kuivempia. Lisäksi mittauksia tehdään paljon enemmän ja aiempaa huolellisemmin.

”Nyt kokeillaan paljon rakenteessa pysyvästi olevia ja etäluettavia antureita, mutta mielestäni monet niistä ovat vielä raakileita. Pidän niitä lähinnä suuntaa antavina laitteina”, Vahanen Rakennusfysiikan yksikönpäällikkö Sami Niemi kertoo.

Niemen mukaan nykyisessä RT-kortissa mittausten tarkkuuden huomiointi on esitetty liian epämääräisesti. Päivitettävässä ohjekortissa pitäisi kiinnittää huomiota mittaustarkkuuteen ja -olosuhteisiin, monitorointiantureihin, mittauskohteiden valintakriteereihin ja edustavuuteen.

Lisäksi mittaussyvyyksien valinta pitäisi tehdä tarkemmin, jotta kaikki rakenteiden ja päällysteiden ominaisuudet otettaisiin huomioon. Nykyiset ohjeet toimivat, mutta tarkennusta kaivataan erittäin tiiveissä päällysteissä huomattavan paksuissa rakenteissa sekä hyvin vesihöyryä läpäisevissä päällysteissä.

Niemi huomauttaa myös, että tavoitekosteusarvot eivät ole tarkkoja. Ei ole tarkoituksenmukaista hakea lisävarmuutta sillä, että suurin mahdollinen mittausvirhe lisätään aina suoraan mittaustulokseen, jota sitten verrataan tavoitearvoon.

Myös tavoitekosteusarvojen alituksen arviointi ja mittauksen tarkkuus on määriteltävä uudelleen. Sen kautta saadaan faktoihin perustuvaa ja tarkoituksenmukaista lisävarmuutta pintarakenteen toimivuudesta.

Esimerkiksi Tampereen yliopistossa tehdään parhaillaan lattiapäällysteisiin liittyvää tutkimustyötä, jonka tuloksista odotetaan lisätietoja.

”Nykyään on käytössä todella tiiviitä, mutta myös erittäin läpäiseviä päällysteitä. Jos kaikkia materiaaleja käsitellään samalla tavalla, voi syntyä tolkuttoman pitkiä kuivumisaikoja, joilla ei saavuteta mitään hyötyjä”, Niemi selventää.

Lattian- ja seinänpäällysteliiton toimitusjohtajan Jari Lahtinen toivoo, että juuri tiedon hallinta kehittyisi.

”Suurin haaste on juuri saatavilla olevan tiedon hallinta sekä olemassa olevien ohjeiden noudattaminen”, Lahtinen huomauttaa.

Laatan paksuus ja erikoisvalut

Ammattilaisia ja maallikoita puhuttavat tällä hetkellä eniten muovimatot. Erityisesti perussyvyyksistä poikkeamisille tarvitaan lisää perusteluja.

”Lisäturvaa alustaan liimattavan päällystyksen onnistumiselle haetaan usein erikoistasoitteilla. Kysymys kuuluukin milloin on tarpeellista käyttää minkäkin paksuista erikoistasoitetta ja miten tasoitteen ja tasoittamisesta kostuvan alustan kuivuminen otetaan huomioon ettei mennä ojasta allikkoon. Eli mikä on ylipaksujen tasoitteiden lisäturva ja oikea käyttö?” Niemi pohtii.

Asiantuntijat nostaisivat lisätarkennuslistalle myös lattialämmityksen roolin kuivumisessa, valmiin rakenteen korjaustarpeen arviointiin liittyvät kysymykset sekä tarkoituksenmukaiset korjaustavat.

RT-kortti uusiksi

iMoni toivoo omaa RT-korttia sekä päällystystilanteeseen että valmiin rakenteen tarkasteluun. Valmiin tarkastelussa pitää ottaa huomioon vauriotutkimus, korjaustarpeen arviointi materiaalien ominaisuudet ymmärtäen, kosteus, sisäilmaan haihtuvat yhdisteet (voc) ja milloin ne oikeasti heikentävät sisäilman laatua ja milloin yhdisteet vain ovat rakenteessa haittaa aiheuttamatta.

Esimerkiksi korjaustarve pitää määritellä selkeästi ja milloin esimerkiksi voc-arvot ovat normaalit eivätkä heikennä pintamateriaalin toimintaa. Kumpikin edellyttää, että suunnitteluun ja toteutukseen saadaan lisää materiaali- ja kosteudensieto-osaamista.

”Tietopuutoksia on sekä materiaalin kosteudenkestossa että kosteuden liikkumisessa betonissa. Korkeammat kosteuspitoisuudet eivät ole välttämättä haitallisia, jos päällyste on läpäisevä tai kosteus siirtyy rakenteessa hallitusti”, Niemi sanoo.

Liikaa tulkinnanvaraa

Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontaviraston Valviran erikoisasiantuntija Pertti Metiäinen muistuttaa, että nykyiset toimenpidearvot perustuvat rakennusvirheen määrittelyihin. Valviran näkökulma on terveyshaitta, mutta rakennusvirheet eivät aina aiheuta terveyshaittoja vaan ovat vain rakennusvikoja.

”Kohteista on voitu mitata pitoisuuksia, jotka eivät ole tavanomaisia. Määrityksissä ei ole huomioitu sitä, että virheettömistäkin rakenteista haihtuu yhdisteitä. Toimenpideraja on kuitenkin oltava ja kun se ylittyy, syynä on todennäköisesti rakennusvirhe. Epäselväksi jää kuitenkin miksi ihmiset oireilevat, mikä on aiheutuneen terveyshaitan syypää ja mikä sen aiheuttaa. Tuloksissa on liikaa tulkinnanvaraa ja siihen toivoisin tarkennusta”, Metiäinen kertoo.

Lisää tietoa on luvassa ensi vuonna, kun Pauli Sekin, Pasi Marttilan ja Tarja Merikallion kehittämä arviotyökalu valmistuu. Laskentamallin kehitystyö on vielä kesken ja sitä validoidaan parhaillaan.