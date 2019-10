Potius vaihtaa toimitusjohtajaa

Myös entinen toimitusjohtaja Liisa Rantavaara jatkaa edelleen Potiuksella keskittyen talon sisäisiin kehityshankkeisiin.

Organisaatiomuutos on osa yrityksen kasvustrategiaa. ”Toimitusjohtajan vaihdos on jatkumo aiemmille toiminnoille. Aika on nyt otollinen, kun olemme taloudellisesti vakaa yritys ja asiakaskuntamme on vakiintunut ja jatkuvasti kasvamaan päin”, Rantavaara sanoo tiedotteessa.

”Osaamme tehdä hyvin vaativiakin betonirunkoja. Tulemme jatkossakin tekemään sitä, missä olemme hyviä. Pystymme tekemään saman huomattavan paljon isommin ja useammin”, Katainen kertoo.

Vuonna 2001 perustettu Potius osti betonielementtivalmistaja Lahden Kestobetonin koko osakekannan syksyllä 2017. Sen jälkeen Lahden Kestobetoni toteutti tuotantonsa tuplanneen tehdaslaajennuksen, joka valmistui kesällä 2019.

Yhtiön perustaja ja hallituksen puheenjohtaja Hannu Holma kertoo, että Potiuksella tunnistetaan digitalisaation tuomat mahdollisuudet betoniteollisuuden kehittämiseksi kestävämpään suuntaan. Esimerkkinä tästä digitalisaatiosta Potius pyörittää verkkokauppasivustoa Elementtikauppa.fi, joka yhdistää elementtitehtaat ja niiden tuotteita tarvitsevat rakentamisen ammattilaiset.