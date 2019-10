Suomen LVI-liitto sai uuden toiminnanjohtajan

LVI-insinööri Isto Hietanen aloittaa uudessa työssään lokakuun puolessa välissä. Liitto on hänelle ennestään tuttu, sillä on hän ollut mukana erilaisissa yhdistystehtävissä jo 1980-luvulta lähtien. Hietanen on ollut esimerkiksi Helsingin seudun LVI-yhdistyksen HeLVIn puheenjohtaja vuosina 2015-2018.

”Hain toiminnanjohtajan tehtävää, koska haluan kehittää talotekniikkatoimintaa koko Suomessa. SuLVIn toiminnassa on paljon mahdollisuuksia – liitto vaikuttaa asetuksiin ja ratkaisuihin”, Hietanen kertoo liiton tiedotteessa.

Hietanen valmistui LVI-insinööriksi vuonna 1997 Espoo-Vantaan teknillisestä ammattikorkeakoulusta. Hänellä on lisäksi liikkeenjohdon MBA-tutkinto.