Terramare sai ison urakan Rauman sataman laajennuksesta

Petäjäs 4 -niminen hanke tuo satamaan lisäkenttää noin kuusi hehtaaria. Hanke käynnistyy jo lokakuun alussa ja valmistuu kesällä 2021.

Hankkeen kokonaiskustannusarvio on noin 18,5 miljoonaa euroa, josta nyt käynnistyvän urakan osuus on noin 16 miljoonaa euroa.

”Urakka koskee maa- ja vesirakennustöitä, ja kokonaisarvio sisältää myös pilaantuneiden ruoppausmaiden käsittelyn sekä päällystys- ja valaistustyöt. Täyttöalue joudutaan rakentamaan ulkoa tuotavasta louheesta, mikä pidentää urakka-aikaa ja on iso kustannuserä”, Rauman Satama oy:n toimitusjohtaja Hannu Asumalahti sanoo tiedotteessa.

”Aloitamme kaluston mobilisoinnin lokakuun alussa ja ruoppaustyössä käytämme ruoppaajaamme Kahmari 2:ta ja neljää hinattavaa lastialustamme. Louhetäytöt tehdään yhteistyössä paikallisten urakoitsijoiden kanssa. Pyrimme toimimaan siten, että ruoppauksen ja louheen ajon aiheuttama häiriö olisi mahdollisimman pieni satamatoiminnalle”, Terramaren toimitusjohtaja Hannu Tomperi kertoo.

Rauman Satama käynnisti keväällä 2016 isot investoinnit, väylän syvennyksen ja konttiterminaalin. Ulko-Petäjäksen kenttätilojen laajentaminen on osa näitä investointeja. Nimensä mukaisesti Petäjäs 4 on jo neljäs vaihe Ulko-Petäjäksen laajennushanketta. Petäjäs 1 -vaihe valmistui jo kaksi vuotta sitten, ja vaiheet 2 ja 3 ovat juuri valmistuneet.

Vaiheet 2 ja 3 toteutti Työyhteenliittymä Petäjäs, jonka muodostivat Vilppulan Kivijaloste oy, Kaivinkoneurakointi Juha Lönnqvist oy ja Maanrakennus Mikko Tiensuu oy. Urakka alkoi keväällä 2018 ja valmistui alkuperäisen aikataulun ja 12,5 miljoonan kustannusarvion mukaisesti.

Asumalahden mukaan myös vaihe 4 tulee tarpeeseen. ”Aikaisemmat vaiheet on jo kokonaan vuokrattu. Satamassa oli pitkä kausi ilman laajennuksia, ja nyt johdonmukaisesti kaikki lisätilat on vuokrattu nopeasti. Myös 4. vaiheelle on ollut jo kysyntää”, Asumalahti sanoo.

Rauman sataman vuosittainen rahtiliikenne on noin 6 miljoonaa tonnia.