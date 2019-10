Terveet tilat 2028 -ohjelman Katja Outinen: ”Sisäilmaongelmien selättäminen vaatii kaikkien yhteistyötä”

Hankejohtaja Katja Outisella on huojentavia uutisia kerrottavana Suomen rakennuskannasta. Pääosa siitä on ainakin kohtalaisessa kunnossa.

”Tilanne ei ole älyttömän huono. Vaikka kosteus- ja muita sisäilmaongelmia esiintyy, on tärkeä pitää mielessä, että suurin osa rakennuksista ei ole tuhoon tuomittuja vaan korjattavissa. Kun asia on tiedostettu, on mahdollista ryhtyä toimeen”, Outinen sanoo.