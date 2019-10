Tuusulan monitoimitalon rakentaminen myöhästyy kaksi vuotta – elinkaarimalli hylättiin YIT:n valituksen vuoksi

Tuusulan Hyrylän monitoimitalo Monio valmistuu aikaisintaan vuonna 2023 eli kaksi vuotta alkuperäisestä aikataulustaan myöhässä. Tavoitteena on, että valtuusto päättäisi rakennushankkeen kilpailutuksen lopputuloksesta ensi kesään mennessä.

Kunnanvaltuusto päätti maanantaina velvoittaa kunnanhallituksen valmistelemaan uuden kilpailutuksen monitoimitalohankkeen toteuttamisesta.

Tuusulan pormestari Arto Lindberg (sd) sanoo tavoitteena olevan, että valtuusto päättäisi monitoimitalohankkeen uuden kilpailutuksen lopputuloksesta ensi kesään mennessä. Hän ilmoitti jo heti marLykkäys on niin pitkä, että kunta on jo ilmoittanut harkitsevansa toteutusmuodon vaihtamista.

”Arvioisin, että kilpailutus tulee valtuuston päätettäväksi ensi kevään aikana. Olisi hyvä, jos valtuusto pääsisi käsittelemään asiaa viimeistään touko- tai kesäkuussa”, Lindberg toteaa.

Jos kilpailutus ratkeaa tuolloin, Monio olisi valmis vuonna 2023.

Hyrylän Rykmentinpuistoon suunniteltuun monitoimitaloon tulee lukio, kansalaisopisto, musiikkiopisto, taiteen perusopetusta, käsityökoulu ja erilaisia kokoontumis-, esiintymis- ja liikuntatiloja kuntalaisia varten.

Alkuperäisen tavoitteen mukaan Monion piti valmistua vuoden 2021 lopussa.

Rakennuslehden lisäys:

Valitus markkinaoikeuteen esti rakentamisen aloittamisen

Kunnanvaltuusto hyväksyi kesäkuussa Skanskan Monio-rakennuksen toteuttajaksi ja Caverionin elinkaarimallin palveluntuottajaksi. Hankintakilpailun hävinnyt YIT teki hankintapäätöksestä oikaisuvaatimuksen Tuusulan kunnanvaltuustolle ja valituksen markkinaoikeuteen.

Valtuusto hylkäsi oikaisuvaatimuksen syyskuussa. Kunta haki tämän jälkeen markkinaoikeudelta lupaa hankkeen täytäntöönpanoon. Markkinaoikeus ei kuitenkaan antanut Tuusulalle lupaa valituksen ollessa vireillä. Kunnassa arvioitiin, että markkinaoikeuden käsittelyyn menee niin paljon aikaa, että kunnan on harkittava toteutusmuodon vaihtamista ja uutta kilpailua.

YIT katsoi kesäkuussa markkinaoikeudelle jättämässään valituksessa, että Monion toteuttajaksi valitun Skanskan Caverionin ryhmittymän tarjous oli tarjouspyynnön vastainen, sillä ryhmittymän tarjouksen mukainen rakennuksen suunnitteluratkaisu ei YIT:n mukaan vastannut tarjouspyyntöasiakirjojen vaatimuksia.

Kunnan mukaan tarjoajat ovat tehneet tarjouksensa hankinnan neuvotteluvaiheen aikana kehitetystä ratkaisumallista, jolla on täytetty lopullisessa tarjouspyynnössä määritellyt kunnan tarpeet. Ratkaisujen kehittämistyö on perustunut aiemmin järjestetyn yleisen arkkitehtuurikilpailun voittaneeseen suunnitelmaan, mutta tarjoajilla on ollut neuvotteluvaiheen aikana ja tarjouspyynnön määrittämissä rajoissa myös lopullista tarjousta tehdessään runsaasti liikkumavaraa alkuperäiseen kilpailuehdotukseksi laadittuun arkkitehtisuunnitelmaan nähden.

Kunnan mukaan tarjouspyynnössä on nimenomaisesti mahdollistettu, että tarjottu suunnitteluratkaisu voi sisältää vähäisiä poikkeamia ilman, että se johtaisi tarjouksen hylkäämiseen.

Kunnan vastineen mukaan YIT:n tarjous oli pelkästään rakentamistyön osalta yli seitsemän miljoonaa euroa kalliimpi kuin Skanska-Caverionin tarjous ja yli 11 miljoonaa euroa kalliimpi kuin kunnan alun perin hankkeeseen varaama summa. Hankkeen toteuttaminen YIT:n tarjouksen mukaisesti ei olisi käytännössä mahdollista hankkeeseen varattuihin määrärahoihin liittyvistä syistä.