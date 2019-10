Elinkaarihankkeissa on liian vähän kilpailua – markkinajohtaja YIT valitti heti uudesta kilpailijasta

Elinkaarihankkeita on rakennettu tai on vielä rakenteilla lähes 60. Ensimmäinen hanke oli Kuninkaantien lukio ja uimahalli 2000-luvun alussa Espoossa, mutta vasta 2010-luku on ollut varsinaista elinkaarihankkeiden buumia. Ylivoimaisesti eniten niitä ovat rakentaneet Lemminkäinen ja YIT. Kilpailu supistui lähes olemattomiin, kun ne menivät yhteen vuonna 2013.

YIT:n kumppanina hankkeissa oli pitkään talotekniikkayhtiö Caverion, joka irrotettiin YIT:stä omaksi pörssiyritykseksi vuonna 2013. Yhteistyö jatkui silti, kunnes vuosi sitten yhtiöt alkoivat ottaa etäisyyttä toisiinsa ja Caverion löysi uudeksi kumppanikseen Skanskan. Yhteisiä hankkeita on käynnissä kuitenkin vielä useita.

YIT ja Caverion tekevät yhdessä Espoossa Laajalahden, Tuomarilan ja Viherlaakson koulujen peruskorjaukset ja laajennukset elinkaarihankkeina. Ne ovat mukana myös Helsingin kaupungin ensimmäisen elinkaarihankkeen, Vuosaaren lukion, rakentamisessa. Kuopiossa on käynnissä jäähallin saneeraus ja uimahallin rakentaminen.

Sodankylän hyvinvointikeskuksen hanke siirtyi Lemminkäiseltä YIT:lle. Osin siitä syystä Caverion ei ole siinä mukana vaan YIT vastaa itse kiinteistönhuollon järjestämisestä. Myös Imatralla rakenteilla olevassa Mansikkalan puukoulussa YIT:llä on 20 vuoden elinkaarivastuu. Tämän vuoden alussa YIT voitti Juvan koulukampuksen elinkaariurakan.

YIT ei ole vielä ottanut uutta kumppania elinkaarihankkeisiin, vaan se osallistuu hankkeisiin itsenäisenä toimijana kilpailuttaen sitten talotekniikan ja ylläpidon. YIT on sekä urakkatasolla että yhteisen omistuksen kautta lähentynyt Area, mutta yhteisiä elinkaarihankkeita ne eivät ole tehneet. Are on nyt kiinnostunut elinkaarihankkeista, vaikka ne eivät sisältyneet Lemminkäinen Talotekniikan ostoon.

Skanska tarjoaa elinkaarihankkeita sillä ehdolla, että se voi toimia pelkästään rakennusurakoitsijana normaalilla kymmenvuotisvastuulla. Taustalla on on konsernin kielteinen suhtautuminen elinkaarivastuisiin sen jälkeen, kun ne ajoivat Englannissa useita rakennusliikkeitä vaikeuksiin. Caverion ottaa itselleen elinkaarivastuun luottaen siihen, että isoimmat viat paljastuvat jo kymmenessä vuodessa.

YIT valitti Skanskan ja Caverionin voitosta

Skanska ja Caverion voittivat yhdessä Ylivieskan kouluhankkeiden elinkaariurakan ja heti perään ne voittivat Tuusulan Monion monitoimitilahankkeen elinkaariurakan. Hyrylän Rykmentinpuistoon suunniteltuun hirsirakenteiseen monitoimitaloon tulee lukio, kansalaisopisto, musiikkiopisto, taiteen perusopetusta, käsityökoulu ja erilaisia kokoontumis-, esiintymis- ja liikuntatiloja.

YIT valitti kuitenkin kesällä tarjouskilpailusta markkinaoikeuteen. YIT:n mukaan tarjouksen suunnitteluratkaisut olivat teknisten ja toiminnallisten vaatimusten vastaisia, minkä voittajat luonnollisesti kiistävät.

Valituksessa YIT pyysi, että markkinaoikeus poistaa Tuusulan kunnanvaltuuston kesäkuussa tekemän päätöksen hyväksyä Monio-rakennuksen toteuttajaksi Skanska ja elinkaarimallin palvelutuottajaksi Caverion. YIT ilmoitti lisäksi vaativansa hyvitysmaksua, jos kunta tästä huolimatta aloittaa rakentamisen.

Markkinaoikeudelle kestää arviolta noin kymmenen kuukautta päättää, kumpi osapuoli on oikeassa. Odottelun aikana rakennustöitä ei markkinaoikeuden mukaan saa aloittaa. Lykkäys on niin pitkä, että kunta on jo ilmoittanut harkitsevansa toteutusmuodon vaihtamista.

Se on jo selvää, että avajaisia ei juhlita ensi vuoden asuntomessujen yhteydessä, kuten oli tarkoitus.

Tuusulan pormestari Arto Lindberg totesi kunnan tiedotteessa elinkaarimallissa olevan tulkinnanvaraisuuksia, jotka voivat johtaa valitukseen, kuten nyt tapahtui.

Espoossa tuskaillaan tarjoajien vähyyttä

Eniten elinkaarihankkeita tilannut Espoo on selvinnyt ilman valituksia. Elinkaarihankkeiden kilpailutuksen ongelmaksi Espoon kaupunginjohtaja Jukka Mäkelä sanoo kuitenkin tarjoajien vähäisyyden. Espoon kouluhankkeet ovat osittain olleet peruskorjaushankkeita. Niihin ei ole ollut montaa halukasta tarjoajaa, koska urakoitsijoita on voinut arveluttaa vanhan rakennuksen piilevät viat.

Mäkelän mukaan tarjoajien varovaisuus näkyy myös uudiskohteissa.

Toistaiseksi tiettävästi vain Ivalon kouluhanke on sellainen, johon ei tullut yhtään tarjousta. Pitkät etäisyydet vähensivät kiinnostusta sitoutua pitkäaikaiseen kiinteistönhuoltoon.

Kuntien kiinnostus elinkaarimallia kohtaan on kuitenkin niin iso, että rakennusliikkeet eivät ole halunneet jättää markkinaa yksin YIT:lle. Neuvottelumenettelyssä ovat Uudenkaupungin sivistys- ja hyvinvointikeskus, Puotilan koulu Helsingissä, Vääksyn koulu Asikkalassa ja Lauritsalan koulu Lappeenrannassa. Ainakin Lappeenrannassa oli tiettävästi useita tarjoajia. Uusia hankkeita ovat Renkomäen monitoimitalo Lahdessa, Helsingin kielilukio ja Sodankylän koulu. Lohjalla Järnefeltin koulussa elinkaarimalli on yksi toteutusvaihtoehto.

Uusi toimija elinkaarimarkkinoilla on Lujatalo, joka rakentaa Varkauden terveyskampusta. Kuninkaantien lukion tehnyt NCC suunnittelee paluuta elinkaarihankkeisiin. Lehto on osallistunut joihinkin tarjouskilpailuihin.

Espoon koulut kuntoon elinkaarimallilla

Espoossa on käynnissä Koulut kuntoon -ohjelma, jossa kymmenen vuoden aikana käytetään miljardi euroa koulujen korjaamiseen ja uusien rakentamiseen. Kaupungin väkiluku kasvaa 5000–6000 hengellä joka vuosi, joten koulujen tarve on kaupunginjohtaja Jukka Mäkelän mukaan iso.

Lähtökohtana on, että vanhojen koulujen sisäilmaongelmat korjataan kuntoon ja uudet koulut tehdään niin, ettei ongelmia synny. Yksi keino on elinkaarimallin käyttö.

Elinkaarimallin suosio on kasvanut hurjasti. Syynä on halu välttää sisäilmaongelmia. Kun poliittiset päättäjät jättivät 1990-luvulla rakennukset heitteille lykätessään korjauksia, elinkaarimallilla kiinteistölle saadaan ylläpitäjä, joka ei voi näin tehdä.

Kun Espoo 2000-luvun alussa innostui elinkaarimallista, se halusi siirtää jopa Kuninkaantien lukion uimahallin käytön ulkopuoliselle siitä huolimatta, että kaupungit olivat ainoat, joilla oli kokemusta koulujen ja uimahallien käytöstä.

Espoo on Kuopion ja Porvoon ohella innokkain elinkaarimallin käyttäjä.

Tyytyväisyydestä kertoo se, että Espoo on Mäkelän mukaan pärjännyt sisäilmaongelmien kanssa muita kaupunkeja paremmin. Lisää tutkimustietoa kuitenkin tarvitaan. Siksi kaupunki on hakenut elinkaarimalliin vertailutietoa Frankfurtista ja kokeilee myös muita malleja.

Sisäilman laatua mitataan useissa kouluissa

Espoo on mukana Smart and clean -säätiön hankkeessa, jossa Espoo, Vantaa ja Helsinki yhdessä VTT:n ja Aallon kanssa selvittävät, mikä on hyvä sisäilma, mikä siihen vaikuttaa ja miten sitä voi mitata.

Sisäilman ja olosuhteiden mittaus on tärkeää myös Caverionille, jolla on pisin ja laajin kokemus siitä, mitä elinkaarimalli merkitsee kiinteistönhoidolle. Caverion on elinkaarivastuussa Espoossa Kuninkaantien, Lintuvaaran, Päivänkehrän ja Kirstin kouluista, ja se on YIT:n kumppanina rakentamassa Viherlaakson, Laajalahden ja Tuomarilan kouluja.

Caverion on sopinut Espoon kanssa, että sen kohteiden sisäilman laatu varmistetaan jatkuvan sisäilmamittauksen avulla.

Mittauksessa käytetään langattomia Sigfox-teknologiaa hyödyntäviä IoT-mittausantureita, Caverionin pilvipalvelua (MS Azure) ja raportoinnissa Caverionin asiakasportaalia.

Kehityshankkeessa mitataan sisäilman lämpötilaa, suhteellista kosteutta, hiilidioksidipitoisuutta, haihtuvien orgaanisten yhdisteiden ja pienhiukkasten pitoisuutta sekä radonpitoisuutta. Näiden lisäksi mitataan paine-eroa rakennuksen sisäilman ja ulkoilman välillä. Hiilidioksidipitoisuudelle ja lämpötilalle on asetettu vaihteluvälit, joihin tekniikka sitten reagoi.

”Mahdollisesti rakenteiden kastepistettäkin voisi mitata”, Caverion Suomen toimitusjohtaja Ville Tamminen pohtii olosuhdemittausten mahdollisuuksia.

Ensimmäinen pilottikohde olosuhdemittauksille on Lintuvaaran koulu ja päiväkoti. Näiden 1950-luvulla rakennettujen talojen peruskorjaus valmistui vuonna 2015. Vanhassa koulussa ongelmia oli erityisesti alapohjan kanssa, sillä vesi virtasi siellä kalliopintaa pitkin aiheuttaen kosteusongelmia rakennukseen. Nyt tämä tila on injektoitu ja patterilämmitys varmistaa sisäilman kuivuuden.

Rehtori Nina Metsärinne on tyytyväinen koulun korjauksen onnistumiseen. Ennen korjausta koulussa oli pahoja sisäilmaongelmia. Kaikki oirehtineet opettajat ovat voineet palata tiloihin, mikä ei ole sisäilmakorjauksissa aina itsestäänselvyys.

Rehtori kertoo, että silloin tällöin huoneissa voi olla korkean hiilidioksidipitoisuuden tuomaa tunkkaisuutta. Tammisen mukaan niihinkin niin sanottu tarpeen mukainen ilmanvaihto on pystynyt reagoimaan nopeasti.

Opettajia miellyttää se, että Caverionilla on nimettynä yksi huoltomies, joka vastaa kolmen koulun huoltotöistä ikään kuin oma talonmies.

Lintuvaaran koulun oppilasmäärä on nyt poikkeuksellisen suuri, sillä koulu toimii nyt myös väistötilana kahdelle muulle koululle. Siksi ilmamääriä on pitänyt kasvattaa suunnitellusta. Tämä kustannuslisäys on otettu huomioon Caverionin ja kaupungin välisissä sopimuksissa.

Caverionilla on 25 vuoden elinkaarivastuu, johon sisältyy myös energian kulutus. Espoossa on Vantaata ja Helsinkiä tiukempi linja sen suhteen, että kouluissa ilmanvaihtoa ei saa energiansäästösyistä sulkea yöksi. Se on kuitenkin hyväksytty, että Lintuvaarassa ilmanvaihtoa voi pienentää käyttöajan ulkopuolella. Sen seurauksena radonpitoisuus nousee aamuyöstä raja-arvojen yläpuolelle, mutta kuuden aikaan aamulla aloitettu tuuletus hoitaa Tammisen mukaan asian kuntoon ennen oppituntien alkamista.

Toisin kuin monissa muissa kaupungeissa Espoossa ei ole havaittu ongelmia koulujen muovimattojen kanssa eikä niiden käytölle ole asetettu rajoituksia.

Tammisen mukaan muovimattojen käyttö edellyttää rakentajalta ennen kaikkea betonin kuivuuden varmistamista. Siinä voidaan hyödyntää betoniin laitettavia antureita.

Kuopion urheiluhallit tehdään elinkaarimallilla

Kuopiossa YIT ja Caverion ovat elinkaarimallilla korjanneet ja laajentaneet Kalpan jäähallia ja rakentavat sen yhteyteen nyt uimahallia. Ilmanvaihdon osalta vaatimukset ovat koulujakin vaativammat, sillä ääripäissä halli on täynnä tai siellä on vain pari taitoluistelijaa. Järjestelmän pitää mukautua nopeasti molempiin. Espoon koulujen tapaan halleissa on olosuhdeantureita.

Energiansäästöön on haettu synergiaa siitä, että toisessa hallissa jäädytetään ja toisessa tarvitaan valtavasti lämpöä. Jäähallissa käytetään hiilidioksidijäähdytystä. Hiilidioksidilaitoksen avulla jäähallin hukkalämpö voidaan hyödyntää uimahallin veden lämmityksessä.

Uimahallin suunnittelu materiaalivalintoineen oli tehtävä elinkaari ja ylläpito tarkkasti huomioiden. Tärkein ja vaikein valinta koski uima-altaan rakenteita. Valituksi tuli betoninen, vedeneristetty ja laatoitettu allas. Kalliimpien teräsaltaiden ylläpito olisi huomattavasti huokeampaa.

”Tulevaisuus näyttää onko valintaa syytä katua”, Arkkitehtehtitoimisto Arkmillin suunnittelijat Tapio Antikainen ja Esa Viitanen pohtivat.

Uimahallisuunnitteluun erikoistuneet arkkitehdit ovat toteuttajan palveluksessa.

”Tärkeintä elinkaarihankkeissa on se, että erikoisalansa tunteva suunnittelija pääsee tarjousvaiheen neuvotteluissa vaikuttamaan tilaajan lopulliseen tarjouspyyntöaineistoon. Mikäli tarjouspyyntöaineistossa ei ole vaatimusta jostain oleellisesta rakennusosasta tai ominaisuudesta, joka olisi lähes välttämätön hyvin toimivassa rakennuksessa, niin suunnittelija ei voi sitä yleensä suunnitelmiinsa tarjousvaiheessa lisätä. Tässä hankkeessa esittämämme huomiot alustavaan tarjouspyyntöaineistoon otettiin tilaajan puolelta aina asiallisesti huomioon.”

Arkkitehdit kertovat, että elikaarimalli mahdollisti sen, että viitesuunnitelmasta vaihdettiin kilpauimahallin ja pysäköintilaitoksen sijainnit keskenään. Tämä paransi rakennuskokonaisuuden toimivuutta.

Kaupunki on tilojen omistajana tyytyväinen yhteistyöhön. ” Tilojen muokkaaminen käyttäjätarpeiden mukaisesti on ollut vielä rakentamisvaiheessakin erinomaisen joustavaa”, kaupungin hyvinvoinnin edistämisen johtaja Janne Henttunen sanoo.

Hankkeessa ei ole haettu halvinta hintaa vaan on etsitty edullisin vaihtoehto huomioiden tuotteiden elinkaari ja elinkaarikustannukset.

”Sopijapuolet ovat koko ajan etsineet optimaalisia ratkaisuja rinnan ja nenät samaan suuntaa”, sanoo Kuopion tilakeskuksen rakennuttajapäällikkö Veli-Matti Paananen.

Kaupungilla on paras kokemus jäähallin hoidosta. Siksipä Caverion on jo palkannut pääosan hallin jäähuoltajista palvelukseensa.

Elinkaarimalli ei ole patenttiratkaisu kunnille

Vaikka elinkaarimalli saa kiitosta niin toteuttajilta kuin käyttäjiltäkin, on sen miinuksena on vähäinen kilpailu ja sen myötä kallis hinta. Tarjouskilpailun raskautensa vuoksi se ei sovi alle 15 miljoonan euron hankkeisiin.

Oulussa Kiimingin Jokirannan koulua rakennetaan A-Insinöörien kehittämällä yhteistoiminnallisella KVR-mallilla. Siinä urakoitsijalla on 10 vuoden takuuaika. Urakoitsijana tässä 20 miljoonan euron hankkeessa on Oulun Rakennusteho. Ideana on parantaa yhteistyötä ja laatua erityisesti keskisuurissa rakennusprojekteissa, joihin allianssi- ja elinkaarihankemuodot ovat sopimuksellisesti liian työläitä

”Vastuuajan pidentäminen kannustaa tekemään pitkäaikaisia ratkaisuja tekniikassa ja materiaalien valinnassa, ja se on tehokas keino parantaa laatua. Pitkällä jälkivastuulla on luonnollisesti joku hinta”, rakennuttajakonsultti Ari-Matti Jänkälä A-Insinööreistä sanoo yhtiön tiedotteessa.

SRV toteuttaa Kirkkonummen Jokirinteen oppimiskeskuksen eräänlaisella kymmenen vuoden elinkaarihankkeena.

Kouluhankkeissa elinkaarimallin palvelusopimusten teko on jo rutiinia. Siksi hankkeista ei ole odotettavissa isoja yllätyksiä. Niitä voi tulla, jos elinkaarimallia laajennetaan hankkeisiin, joihin se ei sovi.

Vuonna 2011 Puolarmetsän sairaala Espoossa haluttiin tehdä elinkaarimallilla. Tarjouksia ei saatu, koska rakentajat pitivät hanketta liian riskipitoisena. Siinä ne olivat oikeassa, sillä viime vuonna yksi Englannin suurimmista rakennusliikkeistä meni konkurssiin elinkaarimallilla toteutettujen sairaalahankkeiden riskien takia.

Jos kouluun tulee käyttöhäiriöitä ja korjaustarpeita, voidaan oppilaat siirtää väistötiloihin. Leikkaussalien kohdalla tämä ei onnistuisi.

Caverionin Ville Tamminen sanoo, että hän ei lähtisi tarjoamaan sairalaahanketta elinkaarimallilla.

Elinkaarimallia ei ehkä kannata käyttää myöskään kuntien toimistohankkeisiin. Fiksumpi ratkaisu on, että kunta rakennuttaa tarvitsemansa tilat ja myy ne vuokrasopimuksen kanssa sijoittajalle. Toimistoille löytyy yleensä käyttöä yhden toimijan lopettaessa. Helsingin kaupungin rakenteilla oleva Kaupunkiympäristötalo on hyvä esimerkki tästä mallista.