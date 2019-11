Järvenpään asunto-osuuskunta etenee – elin-ikäisen asumisoikeuden saa 6 000 eurolla

Järvenpäähän kaavailtu asunto-osuuskunta etenee nyt konkreettisesti. Kaupunginhallitus antoi maanantain kokouksessaan hyväksyntänsä Järvenpään Mestariasunnot Oy:n kehittämälle asunto-osuuskuntamallille ja sen toiminnan aloittamiselle.

Asunto-osuuskunta on yksi vaihtoehto omistus- tai vuokra-asumiselle, ja erilaisia asunto-osuuskuntia on vireillä muuallakin Helsingin seudulla. Järvenpään mallista erityisen tekee se, että Järvenpään Mestariasunnot Oy on kaupungin vuokra-asuntoyhtiö, ja asunto-osuuskunnan asunnot ovat vuokra-asuntoja, joihin pääsee asumaan jäsenenä muutamalla tonnilla.

”Järvenpää on kasvava kaupunki, joka tarvitsee sekä pito- että vetovoimatekijöitä. Asumisen hinta on noussut monin paikoin liian korkeaksi, ja tämä on yksi ratkaisu siihen. Ideana on tarjota pysyvästi edullista asumista”, Mestariasuntojen toimitusjohtaja Veikko Simunaniemi sanoo.

Osuuskunta sääntöineen on jo rekisteröity kaupparekisteriin, ja mallia esitellään yleisölle 10. joulukuuta Järvenpää-talolla. Tilaisuudessa ja sen jälkeen on mahdollista hakeutua jäseneksi ja sitoutua hankkeeseen.

Tarkoituksena on rakennuttaa Harjutielle ensimmäinen asunto-osuuskuntatalo, johon tulee noin 40 asuntoa. Suuntaa-antavien arvioiden mukaan vuokra tulee olemaan yksiössä 650 euroa, kaksiossa 750 euroa ja kolmiossa 900 euroa kuukaudessa.

”Taso on sama kuin Mestariasuntojen vuokra-asunnoissa”, Simunaniemi sanoo.

Asumaan pääsevat vain osuuskuntalaiset

Asukkaaksi taloon pääsevät vain asunto-osuuskunnan jäsenet eli asukasomistajat. Mikäli hakijoita on enemmän kuin ensimmäisessä hankkeessa on asuntoja, valinta tehdään hakemusten perusteella ja tarvittaessa arvonnalla. Asukasomistajien valinta on alustavan hankeaikataulun mukaan selvillä viimeistään helmikuussa 2020.

Osuuskuntaan haetaan, ja jäsenmaksu on tuhat euroa. Sen lisäksi taloon muuttavat maksavat 3 500 euron arvoisen huoneisto-osuuden ja 1 500 euron vuokravakuuden. Kuluja kertyy yhteensä 6 000 euroa.

Jäsenmaksua lukuun ottamatta rahansa saa takaisin, jos asunto-osuuskunnasta muuttaa pois. Jäsenyys on kuitenkin ikuinen, mikä mahdollistaa asunto-osuuskuntaan palaamisen tai jäsenyyden testamenttaamisen tai siirtämisen omalle perheenjäsenelleen.

Kiinnostusta osuuskuntamuotoiselle asumiselle tuntuu Järvenpäässäkin olevan: ennakkomarkkinoinnin mukaan osuuskuntataloon olisi kiinnostunut muuttamaan 130 ihmistä. Heistä yli 70 prosenttia on Järvenpäästä.

”Uskoa hankkeeseen on. Meillä on teemana ”enemmän elämää”, mikä tarkoittaa, että tällainen asumisen malli sopii moneen elämänvaiheeseen. Lapsiperheet tarvitsevat rahaa etenkin elämiseen, kun taas asuntonsa myyvä, palvelujen ääreen muuttava eläkeläinen voi käyttää myynnistä kertyneitä rahoja vaikka palveluihin”, Simunaniemi toteaa.

Rakentamisen on määrä alkaa elokuussa

Hankkeen hinta-arvio tonttikustannukset mukaan lukien on 7,6 miljoonaa euroa. Se on tarkoitus rahoittaa Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus ARA:n takauslainalla, asukasomistajien huoneisto-osuuksilla ja osuusmaksuilla.

Perustajajäsen eli Mestariasunnot sijoittaa hankkeeseen vähintään viisi prosenttia eli noin puoli miljoonaa euroa. Rakennettavan kiinteistön omistaa asunto-osuuskunta.

Rahoitushakemus ARA:lle on tarkoitus jättää vielä tänä vuonna, ja rakennuslupa saada käsittelyyn keväällä. Rakennustyöt on tarkoitus saada käyntiin elokuussa ja talon pitäisi alustavan arvion mukaan olla valmis vuoden 2021 lopulla.

Asukkaat valitsevat naapurinsa

Yhteisöllisyys ja asukkaiden mahdollisuus vaikuttaa asioihin konkreettisesti liittyy perinteisestikin asunto-osuuskunta-asumiseen. Mallin mukainen asuminen on yleisempää muualla Euroopassa kuin Suomessa, vaikka esimerkiksi Helsingin Käpylässä on asunto-osuuskuntia toiminut jo pian sata vuotta.

Yhteisöllisyys korostuu myös Järvenpään hankkeessa.

”Rakennustoimikuntaan valitaan kolmesta neljään tulevaa asukasta, ja haetaan yhteinen visio siitä, mitä käymme rakentamaan. Olemme ajatelleet esittää taloon esimerkiksi asukkaiden yhteistä olohuonetta”, Simunaniemi kertoo.

Tuleva asunto-osuuskunnan hallitus valitsee asukkaat yhdessä, mutta nyt ensimmäiset valinnat tekee perustajajäsen Järvenpään Mestariasunnot Oy.

”Mestariasunnot on ainoa perustajajäsen. Mekin maksamme jäsenmaksun, mutta meilläkin on vain yksi ääni, kuten on jokaisella jäsenelläkin”, Simunaniemi sanoo.

Hänen mukaansa yhteisölliseen asumiseen hakeutuu yleensä ihmisiä, jotka ovat kiinnostuneita pitämään huolta tiloista niin oman asuntonsa sisällä kuin muutenkin.

”Se taas tuo säästöjä hoitokulupuolelle.”

Järvenpäässä kehitettyyn malliin on hänen mukaansa käynyt jo tutustumassa useat muut kaupungit.

”Oleellinen ero muihin asunto-osuuskuntiin tässä on se, ettei tätä voi muuttaa bisnekseksi eli asunto-osakeyhtiöksi myöhemmin, se on rajattu pois säännöissä.”