Kokkiloiden Pontos rakentaa lomakohteen Portugaliin – projektin arvo on 400 miljoonaa euroa

Pontoksen tiedotteen mukaan hanke on suurin suomalainen investointi Portugalissa. Koko projektin arvo on 400 miljoonaa euroa.

Pontoksen toimitusjohtaja on Timo Kokkila ja hänen isänsä on rakennusyhtiö SRV:n perustaja Ilpo Kokkila.

Lomakohde rakennetaan lähelle Loulén kaupunkia 150 hehtaarin alueelle, jonka Pontos omistaa. Alueelle on juuri valmistanut 18-reikäinen golfkenttä.

Kyseessä on Omnia Resort -aluekehityshanke, johon kuuluu Viceroy -hotellin sekä -huoneistojen rakentaminen. Niihin tulee 76 hotellihuonetta ja 65 Viceroy-huoneistoa, joiden myynti on nyt aloitettu. Molempien operaattori on yhdysvaltalainen Viceroy Hotel Group.

Ombria Resort tuottaa energiaansa maalämpöjärjestelmällään, joka Pontuksen mukaan on yksi Iberian niemimaan suurimmista. Lisäksi kohteessa käytetetään aurinkokeräimiä.

Projektin ensimmäisen vaiheen on määrä valmistua vuoden 2022 alussa.

”Ombria on ollut Pontokselle pitkä ja kärsivällisyyttä vaativa kehityshanke. Valmistuessaan se yhdistää ainutlaatuisella tavalla korkeatasoiset palvelut ja aktiivisen elämäntavan”. kertoo Timo Kokkila tiedotteessa.