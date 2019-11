Kone avasi uuden tehtaan Intiaan – luottaa kysynnän kasvuun

Uuden tehtaan avajaisiin osallistui ulkoministeri Pekka Haavisto (vihr). Kone avasi vastikään Intiaan myös innovaatiokeskuksen Puneen.

Koneella on jo pitkään ollut Chennaissa hissitehdas ja se on Nokian ohella ollut suomalaisyritysten joukossa uranuurtaja paikallisessa tuotannossa.

Koneen Intian-toimitusjohtajan Amit Gossainin mukaan Koneen Intiasta keräämä liikevaihto kasvaa tulevina vuosina 5-9 prosentin tahtia, vaikka maan talous on hidastumassa.

-Tiedämme, että markkina on viime vuosina ollut haastava. Tarkastelun lähtökohdaksi täytyy ottaa pitkä aikaväli ja pitää seurata megatrendejä: Intian väestö on kasvamassa. Se on kaupungistuva väestö, totesi Koneen toimitusjohtaja Henrik Ehnrooth tilaisuudessa.

Kone luottaa muun muassa Intian pääministeri Narendra Modin lupaukseen tarjota edullista asumista kaikille intialaisille vuoteen 2022 mennessä, mikä lisää kerrostalojen rakentamista ja samalla hissien kysyntää.

Intia vastaa nykyisin noin kolmesta prosentista Koneen globaalista myynnistä. Yhtiön mukaan kyseessä on maailman toiseksi suurin hissimarkkina, jossa myydään 50 000 hissiä vuodessa. Kone arvioi pitävänsä paikallisista markkinoista hallussaan lähes neljännestä.