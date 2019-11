Konkurssin varjo on pitkä -infraurakoitsijan 40 urakkakilpailuvoitosta 35 kumottiin ja markkinaoikeus hylkäsi kaikki valitukset

Juuso Siltanen oli koko teini-ikänsä työskennellyt isänsä perustamassa infraurakointiyrityksessä. Elämänsuunnitelmat olivat selvät. Kun hän vuonna 2008 valmistui rakennusinsinööriksi, hän siirtyi saman tien perheyrityksen johtoon. Parhaimmillaan hänellä oli sata työntekijää ja liikevaihtoa 15 miljoonaa euroa.

Viimeiset neljä vuotta hänen aikansa on kuitenkin kulunut oikeusjutuissa ja työmaita on käynnissä vain yksi. Liikevaihto on alle miljoona euroa ja työntekijöitä on muutama. Toiminta on muuttunut projektinjohtourakoinniksi.

160:stä tarjotusta urakasta, hänen yrityksensä Ykkös Infra on ollut halvin 40:ssä. Voittanut tarjous on kuitenkin hylätty viittä tapausta lukuun ottamatta.

”Vaikka meidän tarjous oli voittanut, se on haluttu hylätä milloin milläkin perusteella. Valtaosassa tapauksia katsottiin, että meillä ei ole taloudellisia resursseja, teknistä suorituskykyä eikä osaamista”, Siltanen kertoo.

Hän on nähnyt sen, että kunnat, kuten Tuusula, Vantaa, Kuopio, Turku, Lappeenranta, Ranua, Rovaniemi, Kouvola, Naantali, Kemi, Kerava, Joensuu, Äänekoski, Pyhäjärvi ovat erinomaisia keksimään keinoja, joilla ne estävät ei-toivotun yrittäjän saamasta töitä.

Siltanen on yrittänyt vaikuttaa markkinaoikeuden kautta, mutta on hävinnyt joka kerta. Tulos olisi voinut olla parempi, jos hänellä olisi ollut varaa kalliiden asianajajien palkkaamiseen, mutta hän on hoitanut asianajajan tehtävät itse pitääkseen oikeuskulut pienenä.

Lapin käräjäoikeus hylkäsi hänen Ranuan Seudun Matkailua koskevan haasteensa sillä perusteella, että toimitusjohtaja ei voi edustaa itseään ja yritystään oikeudessa vaan siellä pitää olla oikeustieteellisen loppututkinnon suorittanut henkilö. Siltanen vetosi perustuslakiin ja sai näkemykselleen tukea hovioikeudelta, joka syyskuussa ojensi käräjäoikeutta siitä, että Suomen lakiin ei sisälly asianajajapakkoa. Siksi käräjäoikeus joutuu käsittelemään tapauksen uudellen.

Toinen konkurssi vei luottamuksen

Siltasen ongelmien syinä ovat kaksi konkurssia ja niistä seurannut mainetahra. Kuopiolainen maisemointipalveluihin erikoistunut, vuonna 1991 perustettu Situra kaatui 2012. Sillä jäi kesken muun muassa Kokkokankaan koulun lähiliikunta-alueen maarakennustyöt Torniossa. Sen seuraaja Situra Group kaatui 2016. Siltä jäi kesken isot urakat Rovaniemellä ja Naantalissa.

Siltanen myöntää, että ensimmäisen konkurssin taustalla oli hänen oma intonsa ja kokemattomuutensa. Hän kasvatti Siturasta nopeaan tahtiin valtakunnallisesti toimivan yhtiön.

”Vauhti oli kuitenkin liian kova ja toiminta rönsyili ja kiinteitä kuluja oli liikaa, samoin henkilökuntaa.”

Siltanen oli konkurssin aikaan vasta 29-vuotias.

”Se oli minulle aika kova niitti, kun ihmisille piti ilmoittaa, että en pysty maksamaan palkkaa ja myöntää itselleen siinä iässä ja nousukiidossa, että on epäonnistunut.”

Hän perusti toiminnan jatkajaksi Situra Groupin, mutta urakoiden saaminen oli konkurssin vuoksi hankalaa. Alkukankeuden jälkeen toiminta lähti kuitenkin kasvuun. Vuosina 2014- 2015 yhtiö laajeni Etelä-, Pohjois- ja Länsi-Suomeen.

Vuoden 2016 alussa Situra Group sai Rovaniemen kaupungilta Valtakadun katu-urakan, jonka arvo oli 2,2 miljoonaa euroa. Urakan ollessa täydessä käynnissä Situra Group ajautui konkurssiin. Se toi Siltaselle itselleen 1,5 miljoonan euron henkilökohtaiset velat.

Hän arvioi, että oman soramontun perustaminen aiheutti närää paikallisissa kiviainestoimittajissa ja oli yksi syy seuranneisiin ongelmiin. Yhtiön talousvaikeudet johtivat siihen, että Lapin Kuljetus ei suostunut myymään urakassa tarvittavaa kiviainesta suoraan urakoitsijalle vaan vain kaupungin kautta. Lopullinen niitti oli riita aliurakoitsijan kanssa.

Siltasen mielestä Situra Groupin ja aliurakoitsijan välinen urakkasopimus ei ollut sellainen selvä ja riidaton saatava, jonka perusteella Situra Group olisi voitu asettaa konkurssiin. Käräjäoikeus ja hovioikeus olivat toista mieltä, vaikka Siltanen hoiti tuon maksun.

Monet paikalliset kuljetusyhtiöt ilmoittivat käräjäoikeuteen, että ne vastustavat konkurssin peruuttamista, jos hakemus tulee. Varsinaiset velalliset eli aliurakoitsijat puolsivat Siltasen mukaan konkurssin perumista.

Siltasen itse pitää konkurssia osin paikallisten kilpailijoiden mustamaalaamisen syynä. Hänet leimattiin huijariksi.

”Tarjouskilpailuvaiheessa heidän taloudellinen tilanteensa oli ihan hyvä. Kaikki paperit olivat puhtaita, eikä meillä oikeastaan ollut hankintalain mukaan muuta mahdollisuutta kuin hyväksyä heidän tarjouksensa”, kaupungin rakennuspäällikkö Arvo Seppälä kertoi Lapin Kansalle konkurssin jälkeen. Työn jäljessä ei hänen mukaansa ollut moitittavaa.

Siltanen ei antanut periksi vaan perusti Ykkös Infra oy:n jatkamaan toimintaa. Yrityksen toimintamallina on projektinjohtourakointi.

Siltanen huomasi, että konkurssiyrittäjän maine oli entisestään mustunut ja somen keskustelupalstoilla häntä parjattiin estoitta. Sana oli kiirinyt myös rakennuttajapiireissä. Töitä ei tullut vaikka olisi ollut kuinka edullinen. Tällä hetkellä Ykkös Infan ainoa käynnissä oleva kohde on Lappeenrannan Oikeustalon pihan graniittikiviurakka. Sellaisia hankkeita, joihin on jätetty tarjous eikä ole vielä saatu vastausta, on kymmenkunta.

Konkurssi pyyhkii pois referenssit

Uusi yrittäjä on ollut helppo torjua sillä perusteella, että sillä ei ole yritysreferenssejä tai liikevaihtoa. Henkilökunnan vanhoille näytöille ei anneta mitään painoa samaan aikaan, kun isommat yritykset voivat esitellä referenssejä, joiden vetäjät eivät ole enää heidän palveluksessaan.

Kesken jäänyt tiehanke oli vielä hyvässä muistissa, kun Situra Groupin toimintaa jatkanut Ykkös Infra sen kanssa tarjouksen tehneet Rakennus Arre ja Situra oy kesällä 2017 suljettiin Rovaniemellä ulos Lampelankadun peruskorjausurakasta. Perusteluna käytettiin sitä, että uudella yrityksellä ei ollut riittäviä referenssejä osoitukseksi kelpoisuudesta selvitä urakasta. Konkurssin tehneiden yritysten palveluksessa hankittuja henkilökohtaisia referenssejä ei hyväksytty.

Pyhäjärvi hylkäsi jo vuonna 2013 Situra Groupin tarjouksen, jossa se käytti edellisenä vuonna konkurssiin menneen Situra oy:n referenssejä. Vastaavan työnjohtajan 15 vuoden kokemusta vastaavanlaisista urakoista ei kelvannut, koska sitä yritystä, jossa tuo kokemus oli hankittu, ei enää ollut. Tilaaja edellytti referensseissä kolmen vuoden kokemusta. Sitä ei tosin ollut myöskään valituksi tulleella urakoitsijalla.

Syksyllä 2017 Turussa Kupittaan leikkipuistoihin liittyvän urakan halvimman tarjouksen antoi Ykkös Infra. Se suljettiin kuitenkin pois kilpailusta, koska se ei voinut toimittaa selvitystä luottokelpoisuudesta ja liikevaihdosta. Kaupunki vetosi julkisten hankintojen lakiin, jonka mukaan tarjoajat, jotka eivät täytä hankintayksikön asettamia vähimmäisvaatimuksia, on suljettava kilpailusta.

Vuosina 2017-2019 Tuusula, Vantaa, Kuopio, Turku, Lappeenranta, Ranua, Kouvola, Naantali, Kemi, Kerava, Joensuu, Äänekoski ja Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus hylkäsivät Ykkös Infran tarjouksen joko siksi että liikevaihto oli urakkaan nähden riittämätön tai että yritysreferenssit tai Rala-pätevyys puuttuivat.

Markkinaoikeudelta on tullut kylmää kättä

Siltanen valitti kaikista näistä tapauksista markkinaoikeuteen, mutta huonoin tuloksin.

Rovaniemellä Lampelankadun tapauksessa tilaaja ilmoitti markkinaoikeudelle, että Ykkös Infalla ei ollut kelpoisuutta tehdä valitusta kaupparekisteristä jo poistetun Situran puolesta. Sekä markkinaoikeus että KHO hylkäsivät valituksen.

Kun Lappeenrannan kaupunki vuonna 2017 sulki Ykkös Infran kehäliittymän tarjouskilpailusta sillä perusteella, että sillä ei ollut oikeutta käyttää Situran referenssejä, pyysi Siltanen markkinaoikeudelta kannanottoa siihen, onko yhtiöllä oikeutta käyttää noita referenssejä muissa tarjouskilpailuissa. Markkinaoikeus ei kuitenkaan ottanut silloin tähän kantaa.

Kun Äänekoski hylkäsi vuonna 2019 Ykkös Infran tarjouksen ydinkeskustan saneerausurakassa, oli monissa aiemmissa tapauksissa tehdyt oikeuden linjaukset hyvin kaupungin tiedossa. Kaupunki edellytti kolmea referenssiä, jotka eivät saaneet olla viittä vuotta vanhempia ja kunkin arvon tuli olla vähintään puoli miljoonaa euroa. Toiselle tarjoajalla, Destialla, nämä referenssit löytyivät helposti. Ykkös Infra esittämät Situran referenssit hylättiin, mitä kaupunki perusteli markkinaoikeuden ja KHO:n aiemmin tekemillä päätöksillä.

Kouvolan Pioneeripuiston viherurakan tarjouskilpailussa Ykkös Infra suljettiin kilpailusta Rala-pätevyyden puuttumisen vuoksi, vaikka Siltasen valituksen mukaan Rala-pätevyys ei ole ainoa tapa täyttää sovetuvuusvaatimus.

Markkinaoikeus linjasi useissa tapauksissa, että vaikka vanha hankintalaki antoi mahdollisuuden osoittaa pätevyyden myös vaihtoehtoisella tavalla, uusi hankintalaki antoi tilaajille mahdollisuuden vaatia pelkkää Rala-pätevyyttä. Siten Ykkös Infran tarjous voitiin sen puuttumisen vuoksi hylätä.

Samoin markkinaoikeus linjasi, että Liikennevirastolla oli konsultin valintaa koskeneessa kilpailussa oikeus hylätä Ykkös Infran halvin tarjous. Perusteluna oli, että tilaajalla on harkintavalta soveltuvuusvaatimusten asettamisessa, kunhan se tehdään syrjimättömästi ja tasapuolisesti.

Hei, ei me ollakaan julkisia hankkijoita

Joskus kaupungit ovat kesken prosessin muuttaneet pelisääntöjä.

Sekä Ranualla että Kemissä kaupungin omistama matkailualan tilaajaorganisaatio ilmoitti markkinaoikeusvalituksen jälkeen, että vastoin hankintailmoitusta se ei olekaan julkinen organisaatio, jonka hankintaa voitaisiin käsitellä valitusosoitteeksi ilmoitetussa markkinaoikeudessa.

Ranuan Seudun Matkailu Oy sulki toukokuussa 2018 Ykkösinfran Arctic Fox Glass Igloosin tarjouskilpailusta ja valitsi rakentajaksi toiseksi halvimman. Perusteluna oli, että Ykkösinfran edellyttämä maksuehto oli tarjouspyynnön vastainen. Hankinta oli ilmoitettu julkisena hankintana, mutta Ranuan Seudun Matkailun markkinaoikeudelle antaman selityksen mukaan se oli tehty vain omistajaohjauksellisista syistä eikä se itse asiassa ollutkaan julkinen hankintayksikkö vaan puhtaasti kaupallinen toimija. Markkinaoikeus hyväksyi tämän tulkinnan ja totesi, että sillä ei ole siksi toimivaltaa tutkia valitusta. Käräjäoikeus yritti lopettaa oikeudenkäynnin alkuunsa vedoten siihen, että siellä saavat asioida vain juristit eivätkä insinöörit.

Kemissä kyse oli Lumilinnan maarakennus- että rakennustöistä. Rakennustöistä valituksen tehnyt kemiläinen rakentaja Mikko Kurtti muistutti markkinaoikeutta, että valtuusto oli juuri hyväksynyt konserniohjeen, jossa todettiin, että tytäryhteisöt noudattavat hankintalakeja. Kemin Matkailu mainittiin siinä vieläpä erikseen. Silti markkinaoikeus katsoi, ettei sillä ole valtaa käsitellä tapausta.

Tänä syksynä Kemin Matkailu sai kaupungilta 800 000 euron luottotakauksen, jota perusteltiin lumilinnan rakentamiseen liittyvillä menoilla. Eli nyt se onkin julkisen rahan varassa eikä puhtaasti kaupallinen toimija.

Tilaajat löysivät virheitä tarjouskyselyissään

Muutamissa kunnissa havaittiin epämieluisan voittajan paljastumisen jälkeen, että tarjouskyselyssä olikin ollut virhe. Naantalin skeittiparkin urakan laajuutta supistettiin pari päivää ennen tarjousten jättämistä niin, että 150 000 euron kynnysarvo ei ylittynyt. Siksi markkinaoikeus ei voinut käsitellä valitusta.

Vuonna 2017 Rovaniemen Hirvaan Metsätien Tiekunnan hankkeessa tilaaja jätti sulkematta Ykkös Infran tarjouskilpailusta, koska ei ollut huomannut, että rakentajan toimittamat tiedot eivät koskeneetkaan yrityksensä itsensä urakoimia kohteita vaan olivat sellaisen yrityksen tietoja, jonka toiminta oli jo lakannut. Samoin vasta tarjousten jättämisen jälkeen hankintayksikkö katsoi valittajan taloustiedot ja huomasi, että yrityksen koko ei riitäkään yli 300 000 euron urakkaan.

Markkinaoikeuden mukaan hankintayksikkö ei menetellyt virheellisesti, vaikka se arvioi valittajan soveltuvuuden uudelleen siinä vaiheessa, kun tarjoukset oli jo annettu. Hankintamenettely oli kuitenkin siinä määrin virheellistä, että hankintayksikkö määrättiin maksamaan valittajan oikeudenkäyntikulut.

Kerava keskeytti joulukuussa 2016 Ykkös Infran voittaman Koivulantien raitin rakennusurakan ja päätti kilpailuttaa sen uudestaan. Perusteluna käytettiin sitä, että urakan hankintailmoitus ja tarjouspyyntö olivat olleet virheelliset, sillä niissä oli ilmoitettu, ettei hankinnan ennakoitu arvonlisäveroton arvo ylitä kansallista kynnysarvoa. Kaikki tarjouskilpailussa saadut tarjoukset olivat kuitenkin ylittäneet kansallisen kynnysarvon .

Markkinaoikeus katsoi, että kyseessä oleva virhe on voinut vaikuttaa hankintayksikön saamien tarjousten lukumäärään tai annettujen tarjousten sisältöön, joten se hyväksyi kaupungin ratkaisun.

Kuopio ilmoitti vuonna 2018 kansallisella hankintailmoituksella avoimella menettelyllä toteutettavasta Puijon urheilulaakson latusillan levennystä koskevasta rakennusurakasta. Kun halvimman tarjouksen jättänyt Ykkös Infra valitti tarjouksen hylkäämisestään markkinaoikeuteen, esitti kaupunki, että valitusosoitus markkinaoikeudelle oli liitetty hankintapäätökseen epähuomiossa, sillä hankinta ei ylittänytkään 150 000 euron kynnysarvoa. Siksi hankintalakia ei sen mukaan voitu soveltaa hankintaan, vaikka sitä oli jo sovellettu urakoitsijan poissulkemiseen.

Joskus tilaaja voi olla joustava, jos tarjouskilpailun voittaja on mieleinen. Vuonna 2018 Ykkös Infra valitti Mikkelin Siekkilänjoen sillan korjausurakan hankintapäätöksestä. Valittajan mielestä Destian tarjous olisi hylättävä poikkeuksellisen alhaisena. Mikkeli hylkäsi valituksen sillä perusteella, että hankintalaki ei aseta hankintayksikölle velvollisuutta hylätä tarjousta poikkeuksellisen alhaisen hinnan perusteella.

Laki ei takaa tasapuolisuutta

Näiden tapausten valossa Siltasen kokemukset Suomesta rakentamisen oikeusvaltiona eivät ole mieltä ylentäviä.

”Kun Situran konkurssimyllytys alkoi, minä linjasin, että voin luottaa vain itseeni ja lakiin. Samaa mietin uudelleen käynnistämisessä, että kun kilpaillaan julkisista hankinnoista, jotka tehdään julkisin verovaroin, niin se on lainsäädäntö, jonka mukaan pelataan. Mutta ei se mennytkään niin.”

Myös yrityskulttuurissa olisi parannettavaa.

”Konkurssi ei saa olla yrittäjän henkinen riippakivi vuosiksi eteenpäin. Asenteiden täytyy muuttua niin, että konkurssi ei vaikuta uuteen starttiin. Minä perustan vielä vaikka 40 yritystä”, Siltanen sanoo.

Kirjoittajat: Santeri Pakkanen (haastattelu) ja Seppo Mölsä (markkinaoikeustapaukset)

Lisätietoa urakoitsijoiden valintaperusteluista

Hilmaan laitettavassa julkisten hankintojen ilmoituksessa on mukana usein vaatimus, että tarjoajan liikevaihdon on oltava 1-1,5- tai jopa kaksinkertainen investointiin verrattuna, mikä on hankintalain sallima maksimi.

Osa tilaajista vaatii alun perin vapaaehtoiseksi tarkoitettua Rakentamisen Laatu ry:n pätevyyttä, mutta toisille kelpaa myös muu vastaavalla tavalla osoitettu pätevyys.

Helsingin kaupunki teki vuonna 2018 selvityksen kuntatilaajien käyttämistä vaatimuksista. Helsingin omat vaatimukset olivat, että liikevaihtovaatimus on kaksinkertainen urakan arvoon nähden, jos urakka kestää vuoden. Kaupunki katsoo aina ensin, ketkä ovat potentiaalisia tarjoajia.

Helsingissä aliurakoitsijoiltakin edellytetään Rala-pätevyyttä ja referenssejä. Vastaavalta työnjohtajalta vaaditaan mestari- tai insinöörikoulutus ja hankkeen vaativuuden edellyttämä kokemus.

Myös Espoo, Tampere, Turku, Lahti, Helsingin yliopistokiinteistöt vaativat liikevaihtoa, joka on kaksi kertaa hankkeen arvo. Senaatti edellyttää 1,5-2-kertaista ja Vantaa 1-1,5-kertaista liikevaihtoa

Oulussa urakoitsijan liikevaihtovaihto arvioidaan urakan arvoon suhteutettuna. Yrityksen omavaraisuusasteen on oltava vähintään 25 prosenttia. Vantaa ja Espoo katsovat asiakastiedon riskiluokitusta

Oulussa ja Lahdessa ei vaadita Rala-pätevyyttä. Senaatille ja Espoolle kelpaa Rala-pätevyys tai vastaavaa. Helsingin yliopistokiinteistöt toteaa, että Rala-pätevyys ovat hyvä lähtökohta. Jyväskylässä Rala katsotaan eduksi.

Pienille ja uusille yrityksille referenssivaatimukset ovat hankalia. Uuden hankintalain mukaan referenssejä saa kysyä pidemmältä ajalta kuin viideltä vuodelta. Siihen ei ole kuitenkaan velvoitetta.

Jyväskylässä tarjoajalta vaaditaan poikkeuksellisissa hankkeissa yksi referenssi, josta on tilaajan lausunto kustannuksista ja yhteistyökyvystä. Se pisteytetään. Oulusssa reklamoinnit vähentävät valinnassa laatupisteitä.

Julkisten hankintojen valinnoista voi valittaa markkinaoikeuteen. Käsittelyaika oli viime vuonna keskimäärin 7,5 kuukautta. Käsittelymaksu on 4100-6140 euroa riippuen urakan koosta. Riskinä on, että valittaja voi hävitessään joutua maksamaan vastaosapuolen oikeudenkäyntikulut.