Lahden Talot myi kaksi kiinteistöä

Kiinteistöt sijaitsevat osoitteissa Sepänniemenkatu 2 ja Hirsimetsäntie 94. Pientaloalueella sijaitseva Sepänniemenkatu 2 on valmistunut vuonna 1993, ja kohteen luhtitaloissa on 82 asuntoa. Hirsimetsäntie 94:n kaksi kerrostaloa ovat valmistuneet 1983. Niissä on 63 huoneistoa, ja ne ovat opiskelija-asumiskäytössä.

Kiinteistöjen uudet omistajat ovat Royal House oy, JHS-Kiinteistöt oy ja Sibvest oy. Osapuolet eivät julkista kauppahintaa.

”Kiinteistöt säilyvät edelleen vuokrakäytössä, ja nykyiset vuokrasopimukset siirtyvät kaupan mukana entisin ehdoin”, JHS-Kiinteistöjen toimitusjohtaja Henri Neuvonen kertoo tiedotteessa.

Kiinteistöjen myyminen on osa Lahden Talojen strategista uudistusohjelmaa, jossa kiinteistökantaa kehitetään suunnitelmallisesti luopumalla joistakin kiinteistöistä, perusparantamalla nykyisiä kiinteistöjä sekä investoimalla uustuotantoon.