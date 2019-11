Puu voi haastaa betonin, mutta nyt tarvitaan vakioituja ratkaisuja

Puun täytyy antaa parastaan ja vielä pikkuisen enemmän, jos se aikoo toden teolla haastaa betonin rakennusmateriaalina.

”Betonirakentaminen on pahuksen tehokasta. Rima on jo niin matalalla suhteessa kustannuksiin, että puulla riittää haasteita päästä samalle tasolle”, Salonen sanoo.

Parikymmentä vuotta rakentamisen eri tehtävissä ovat opettaneet, että useimmiten raha ratkaisee.

”Postinumero merkitsee aika paljon eli se, mihin päin Suomea rakennetaan. Materiaalia katsotaan sen jälkeen. Työ rakennustuoteteollisuudessa oli tässä mielessä kaikkein opettavin retki puurakentamiseen.”

Toivoton tilanne ei ole. Salosen mukaan puulla on edellytykset olla kilpailukykyinen, mutta hyöty pitää hakea muualta kuin materiaalin hinnasta.

Yksi on puuelementtien asentamisen nopeus. Salonen arvioi, että puurakenteinen kerrostalo nousee noin kolmanneksen vauhdikkaammin kuin vastaavan kokoinen betonirakenteinen kerrostalo.

”Kun rakennus saadaan nopeammin käyttöön, saadaan sijoitetulle pääomalle nopeammin tuottoa.”

Betonivaluja tarvitaan perustuksissa, mutta ei välttämättä muualla.

”Puu on kevyt verrattuna harmaisiin materiaaleihin, joten se vaatii jonkin verran kuormaa värähtelyn ja akustiikan takia. Nykyään on kuitenkin lattiarakenteita, joissa valua ei tarvita, vaan massaa voidaan tehdä levykerroksilla eli käytännössä kipsilevyillä tai muilla kuitulevyillä.”

Ympäristöystävällisyys suurin valtti

Salonen uskoo, että ympäristöystävällisyys on tulevina vuosina puun suurin myyntivaltti. Lukujen valossa puukerrostaloilla on vielä matkaa kirittävänä. Uusista asuinkerrostaloista yli 90 prosenttia on betonirakenteisia.

Salonen kuvaakin itseään puurealistiksi. Rakentamisen ilmastovaikutukset pitää ottaa huomioon, mutta viime kädessä on valittava sellainen rakennusmateriaali, joka on asiakkaan näkökulmasta paras mahdollinen.

”Silloin kun sijoittaja rakentaa tilaa, motivaatio puurakentamiselle ei ole välttämättä kovin suuri. Toisessa ääripäässä rakennuttajana toimii metsäalan firma, joka haluaa, että oma tuote näkyy rakennuksessa. Silloin totta kai pyrimme löytämään heille sopivan ratkaisun.”

Puun kilpailukyvyn kasvattaminen edellyttää teollisen puuelementtituotannon tehostamista. Toistaiseksi rakenteet ja liitokset suunnitellaan kohdekohtaisesti.

”Betonin kanssa on totuttu siihen, että paljon suunnitellaan vielä rakentamisvaiheessa. Puun kanssa suunnittelu pitää olla tehtynä, kun työmaa alkaa”, Salonen sanoo.

Hän toivoo, että puurakenteille saadaan luoduksi samanlainen mitoitus-, liitos- ja rakenneratkaisujärjestelmä kuin betonilla jo on. Vuonna 2012 käyttöön otettu puuelementtistandardi RunkoPes on askel oikeaan suuntaan, mutta ei riitä.

”Puu on tässä 30 vuotta jäljessä. Betonikerrostalo on hyvin selkeä toteuttaa. Kaikki tietävät, miten sen välipohja pitää tehdä. Puulle ei ole löytynyt vastaavaa tapaa, jota kaikki voisivat soveltaa.”

”Tarvitaan jatkumo”

Yhteen ainoaan ratkaisuun ei tarvitse pyrkiä – muutama vakioitu ratkaisu riittäisi. Yksittäisiin kohteisiin suunnitellut ja toimiviksi havaitut ratkaisut olisi hyvä saada jakoon.

”Kun hanke loppuu, pitää olla jatkumo, jotta kyseistä kohdetta varten luodut ratkaisut kehittyvät osaksi järjestelmää.”

Kompastuskivenä on Salosen mukaan puurakennusjärjestelmän moninaiset muodot. On kantavaa seinää, tilaelementtiä ja pilari-palkkijärjestelmää. Kaikilla niillä on omat käyttökohteensa ja rajoitteensa.

”Pilari-palkkirungon kanssa kaikki pinnat joudutaan tekemään työmaalla, ja se on todella työlästä muihin ratkaisuihin verrattuna. Tilaelementti taas rajoittaa arkkitehtuuria, kun vain tietyn kokoisia koppeja voi kuljettaa teitä pitkin”, Salonen havainnollistaa.

Rakennussuunnittelu joudutaankin tekemään valitun järjestelmän ehdoilla.

”Jos tiedetään, että rakennus tehdään kantavilla seinillä, arkkitehtuuria aletaan suunnitella sen mukaan.”

Salonen uskoo, että yhtenäisen järjestelmän myötä puupuolellekin voi syntyä markkina, jossa rakennuttaja pääsee kilpailuttamaan toimittajia.

Järjestelmän luominen edellyttää puutuoteteollisuuden toimijoilta yhteistyötä ja kehitettyjen ratkaisujen avaamista muidenkin käyttöön.

”Vielä tämä vaatii lumen auraamista.”