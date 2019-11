Puuinfo julkisti nettityökalun puurakennushankkeen valmisteluun

Esimerkiksi palomääräysten osalta palveluun syötetään hankkeen käyttötarkoitus (koulu, päiväkoti yms.), sen kerrosluku, pinta-ala, korkeus, henkilömäärä, palo-osaston koko kerroksissa ja onko sprinklausta. Kun tiedot on syötetty, palvelu kertoo, missä paloluokissa talo on mahdollista toteuttaa puurakenteisena. Tämän alle tulee vielä listaus yksityiskohtaisista palomääräyksistä kyseisessä paloluokassa.

Lisäksi palvelussa voi tutustua erilaisiin puurakennejärjestelmiin ja valita hankkeeseen soveltuvat vaatimusten mukaiset rakenneratkaisut. Palvelusta voi myös katsoa, mitä vastaavat hankkeet Suomessa ovat aiemmin maksaneet ja löytää puisia ratkaisuja tarjoavat yritykset hankkeen kilpailutusta ja hankintoja varten.

Puuinfo julkisti palvelun Puupäivässä 28. marraskuuta Helsingissä. Toimitusjohtaja Mikko Viljakainen kertoi, että Puuinfo törmää usein neljään kysymykseen, kun kaupungit ja kunnat pyytävät puunkäyttöä edistävää yhtiötä auttamaan niitä hankkeidensa valmistelussa.

”Voidaanko tämä tehdä puusta? Silloin katsomme palomääräyksiä, voisiko tällaisen tehdä puusta. Jos tästä kysymyksestä päästään yli, seuraava kysymys on, miten näitä rakennetaan. Sitten voimme kertoa, millaisia rakennustapoja puusta on. Jos siinäkin löydetään yhteinen sävel, seuraava kysymys on, mitä se sitten maksaa ja maksaako se enemmän kuin normaalisti. Jos tämäkin saadaan jotenkin taklattua, niin neljäs on, kuka näitä sitten tekee. Näihin neljään kysymykseen vastaamiseksi epuu-palvelu on tehty”, Viljakainen sanoi.

”Ideana on, että palvelu ohjaa käyttäjäänsä hankkeen läpi vaihe vaiheelta niin, että kysymyksiinsä saa tarvittavat vastaukset. Meidän ajatuksena tässä oli, että puurakennushankkeen valmistelu pitäisi periaatteessa olla prosessina yhtä helppoa kuin lentolipun ostaminen netistä.”

Palvelu täydentyy edelleen. Muun muassa rakennetyyppien ääneneristävyyden arvoja tarkistetaan parhaillaan ja rakenteisiin lisätään niiden hiilijalanjälkitiedot. Puuinfo ottaa myös vastaan palautetta palvelusta sen kehittämiseksi.

Palveluun pääsee tutustumaan osoitteessa epuu.fi.