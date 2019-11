Suhdanne-ennusteet menivät pieleen – uusia asuntoja aloitetaan yllättävän paljon

Myytävää omistusasuntotuotantoa koskevat Rakennuslehden markkinakatsaukset antavat hyvän pohjan arvioida tämän vuoden asuntoaloitusten kokonaismäärää. Myös tänä vuonna aloitetaan edelleen paljon asuntoja, vaikka kuluttajille myytävien omistusasuntojen aloitukset ovatkin vähentyneet.

Vuosi 2018 oli asuntoaloitusten valossa 2000-luvun vilkkain. Silloin aloitettiin noin 44600 asunnon rakentaminen. Vuoden 2017 taso ylittyi noin 900 asunnolla.

Tälle vuodelle on ennustettu selvää pudotusta. Foreconin arvio on 36000 aloitusta. Rakennusalan suhdanneryhmä Raksun arvio on 37000–38000 ja Rakennusteollisuus RT:n 38000 asuntoaloitusta.

12 kuukauden aikana on aloitettu Tilastokeskuksen elokuun tietojen mukaan noin 41000 asunnon rakentaminen. Rakennuslehden pääkaupunkiseutua ja muuta maata koskevien markkinakatsausten perusteella voi arvioida, että taso pysyy suurin piirtein samana loppuvuoden. Siten tänä vuonna aloitetaan yli 40000 asunnon rakentaminen.

Asuntoaloitukset sijoittajille vähenivät

Tätä vuotta koskeva arvio perustuu eri asuntotuotannon lohkoilla tapahtuneeseen kehitykseen.

Puolessa vuodessa on aloitettu noin 9600 kuluttajille myytävän gryndiasunnon rakentaminen. Määrä on vähentynyt runsaan kymmenyksen vuodessa. Silti taso on kova, sillä se ylittää 23 prosentilla yhdeksän vuoden seurannan keskiarvon.

Asuntotuotannosta päätyy kuluttajamyyntiin vain hieman yli puolet (54 %), vaikka osuus onkin hieman noussut keväästä.

Tuetun tuotannon aloituksia kertyy Aran arvion mukaan tänä vuonna 7500. Se on noin 1100 asuntoa vähemmän kuin vuonna 2018. Omakotitalojen aloituksia kertynee vajaat 7000.

Sijoittajat ostavat kokonaisina kohteina nykytasolla noin 8250 asuntoa vuodessa. Nyrkkisääntönä joka viides rakennettava asunto päätyy tällaiseksi vapaarahoitteiseksi vuokra-asunnoksi. Vuositason määrä on pudonnut kevään tilanteesta noin 2000 asunnolla.

Näitä asuntoja hankkivia sijoittajia ovat muun muassa Kojamon ja Saton tyyppiset vuokra-asuntojen omistajat, eläkeyhtiöt ja erilaiset rahastot.

Näyttääkin siltä, että sijoittajat ovat ostaneet aikaisempaa enemmän nipuissa valmiita asuntoja kuluttajamyynnissä olleista asuntokohteista ja vähentäneet kokonaisten kohteiden ostoja rakennusliikkeiltä.

Asuntokaupat ennätystasolla

Sijoittajien tekemät nippukaupat ovatkin vetäneet uusien asuntojen kaupan tämän vuosituhannen ennätystasolle. Koko maassa tehdään kuluneen kuuden kuukauden tahdilla 20700 uuden asunnon kauppaa vuodessa.

Pääkaupunkiseutu oli kaupan veturi, mutta myös muualla maassa uudet asunnot kävivät hyvin kaupaksi.

Koko maassa uusien asuntojen kauppa lisääntyi puolessa vuodessa 13 prosenttia ja vuodessa 19 prosenttia.

Rakennusliikkeiden tekemien nippukauppojen lisäksi kuluttajakauppa on käynyt hyvin. Ostointoa ovat saattaneet lisätä aikomukset hillitä kuluttajien velkaantumista uudella lainakatolla ja taloyhtiölainojen koon rajoittamisella.

Kääntyvätkö rakennusluvat kasvuun?

Asuntoaloitusten korkea taso on rakennuslupakehityksen valossa yllätys. Asuntojen rakennusluvat ovat jatkaneet laskuaan lähes joka kuukausi keväästä 2018 alkaen. Vuositasolla myönnettiin elokuun tietojen mukaan luvat enää vajaan 37000 asunnon rakentamiseen, kun vuoden 2017 lukema oli 11000 korkeampi.

Viime aikojen vilkas asuntorakentaminen onkin purkanut vanhojen lupien varastoa. Kohta aletaan olla tilanteessa, jossa asuntoaloitukset kääntyvät roimaan laskuun tai myönnettyjen rakennuslupien määrä kääntyy kasvuun. Viimeksi mainittu kehitys on ihan mahdollinen, sillä gryndituotannon aloitustahti on ollut kesälomien jälkeisinä kuukausina vilkkaampaa kuin ennen lomia edeltäneenä aikana.

Laskua odotettavissa

Todennäköinen kehitys kuitenkin on, että talvikausien asuntoaloitukset kääntyvät laskuun. Siihen viittaa se, että suoraan sijoittajille tehtävien asuntokohteiden määrä on vähentynyt.

Myös ennakkomarkkinoinnissa ilman aloituspäätöstä olevien asuntojen määrä on pudonnut selvästi keskimääräistä matalammalle tasolle. Näyttää siltä, että syksyllä on vedetty kohteita pois markkinoinnista odottamaan ensi kevättä tai suoria kauppoja sijoittajien kanssa.

Uusia asuntoja on paljon myynnissä. Tarjontaa on noin 15600 asuntoa, mikä ylittää kymmenen vuoden keskiarvon 47 prosentilla. Määrä on kuitenkin pudonnut kymmenesosalla vuoden takaisesta huipusta.

Myymättömien valmiiden asuntojen varasto ei ole tällä hetkellä ongelma. Koko maan määrä on vain noin 2300 asuntoa.

Asuntojen tarjonta ja kysyntä ovat tasapainossa, kun tarjontaa suhteutetaan viimeisen kuuden kuukauden kauppamääriin.