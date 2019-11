Upea ilmakuva: Turussa moottoritie käännetään kehälle – rekkaralli keskustassa päättyy

Turun ja Naantalin satamien liikenne Helsingin suuntaan on kulkenut kaupungin läpi tai pientä kehätietä pitkin. Nyt tilalle tehdään kunnon väylä.

Turun ja Helsingin väliä on kuljettu vuosia komeaa Lohja– Muurla-moottoritietä pitkin. Mutta jos matka on jatkunut Turun satamaan asti, tieyhteys on ollut varsin toisenlainen. Vaihtoehtoina ovat olleet joko ajaa keskusta- alueen läpi tai kiertää kehätietä.