Asuntosäätiön Asokodit rakentaa Tuusulaan asumisoikeusasuntoja

Asokotien uusimman asumisoikeuskohteen rakentaminen on käynnistynyt Tuusulassa. 42 asunnon hankkeen arvioitu valmistumisaika on vuoden 2021 alussa. Talojen arkkitehtisuunnittelusta on vastannut Ark7 Oy ja pääurakoinnista vastaa TNRak Oy.

”Tuusulassa kysytyimpiä asuntoja ovat rivi- ja kerrostalot, jotka ovat vähän kauempana Hyrylän keskustan ytimestä. Koska Tuusula mielletään maalaiskunnaksi, niin ihmisetkin odottavat asuinympäristöltä tietynlaista väljyyttä, jota kehyskunnissa on tarjolla”, kertoo myynti- ja markkinointijohtaja Tom Salomonson tiedotteessa.

Asokodeilla on Tuusulassa jo 22 asumisoikeuskohdetta. Kaikissa taloissa on asuntoja yksiöistä perheasuntoihin.

”Viimeaikoina erityisesti seniori-ikäisiä on muuttanut Tuusulaan. He, samoin kuin perheelliset arvostavat omaa rauhaa ja toisaalta myös yhteisöllisyyttä. Monissa taloissa asukastoiminta on tärkeä osa asukkaiden elämää ja lisää selkeästi asumisviihtyisyyttä”, toteaa Salomonson.

Hänen mukaansa Tuusulassa on aina ollut hyvä asoasuntojen kysyntätilanne.

”Sinne kannattaa tuottaa myös lisää kohtuuhintaisia ARA-asuntoja”, sanoo Salomonson.

Asuntosäätiön Asumisoikeus oy (Asokodit) on Asuntosäätiön suurin tytäryhtiö, ja se omistaa yli 16 000 asuntoa 31 paikkakunnalla. Asuntosäätiö-konserni on Suomen neljänneksi suurin asuinkiinteistöjen omistaja.