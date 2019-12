Helsingin keskustaan jälleen uusi suurhotelli – Seurahuone ja Uusi ylioppilastalo yhdistetään

Helsingin ydinkeskustan näkyvimpiin rakennuksiin on tulossa uusi, suuri hotelli. Seurahuoneen rakennukseen ja Uuteen ylioppilastaloon remontoitavaan hotelliin tulee 224 huonetta. Grand Hansa Hotel -nimellä kulkevasta hotellista tulee osa The Unbound Collection by Hyatt -ketjua.

Yhteistyökumppanina hankkeessa on suomalainen Primehotels oy, joka on solminut Hyattin kanssa franchising-sopimuksen.

Kiinteistöt omistaa Helsingin yliopiston ylioppilaskunnan kiinteistö- ja finanssisijoitustoiminnasta vastaava Ylva-yhtiö.

Ylva osti Seurahuoneen syksyllä 2018 sijoitusyhtiö Spondalta, ja on siitä saakka etsinyt hotellioperaattoria. Hotellihankkeessa on tarkoitus yhdistää yli satavuotiaat hotelli Seurahuone sekä osa Uutta ylioppilastaloa, joka muutetaan toimistotilasta hotelliksi. Tiloissa on tosin toiminut hotelli myös aikaisemminkin.

Hotellin on tarkoitus avata ovensa vuonna 2022.

Molemmat kiinteistöt ovat kuuluisien arkkitehtien suunnittelemia, ja ne ovat olleet keskiössä Suomen historian moninaisissa käänteissä.

Vuonna 1914 avautuneen hotelli Seurahuoneen suunnitteli arkkitehti Armas Lindgren. Lindgren ja arkkitehti Wivi Lönn ovat suunnitelleet Uuden ylioppilastalon, joka valmistui vuonna 1910.

Uuden ylioppilastalon A-rapun ylemmät kerrokset jäävät Helsingin ylioppilaskunnan käyttöön. Sen sijaan A-rapun alakerran Virgin Oil -ravintola lopettaa, ja sen tilat tulevat osaksi hotellia.

Talon tornin kupoliin on kaavailtu kaksikerroksista terassiravintolaa, josta olisi näkymät Helsingin ytimeen ja joka olisi avoinna kaikille.