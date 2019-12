Laptin Kuopion sairaalahanke voitti työmaakilpailun

Rakennuslehti käynnisti Vuoden Työmaa -kilpailun vuonna 1986. Suurimpana haluna oli parantaa alan työturvallisuutta ja nostaa samalla kilpailun keinoin rakennustyömaiden tasoa ja työmaahenkilöstön arvostusta. Tuona vuonna yksi mukana olleista hankkeista oli Kuopion keskussairaalan saneeraus. Uutuutena siinä oli työnjohtajakohtainen tulosvastuu, jota seurattiin litteroilla.

Tänä vuonna raati valitsi finaaliin viisi erinomaista työmaata. Skanskan Kaupunkiympäristötalon työmaa Helsingissä, Destian Lahden kehätiehanke, SRV:n Jyväskylän sairaala Nova ja Kuopiosta Laptin Uusi Sydän sairaala ja YIT:n ja Caverionin Kuntolaakso.

Kilpailu oli erittäin tasainen ja ilahduttavinta oli, että maakunnista oli ennätysmäärä työmaita finaalissa. Nämä huipputyömaat osoittivat, että lean-filosofia on viety hyvin käytäntöön rakentamisessa. Lean oli raadin erityisseurannassa. Kaikilla työmailla leanin periaatteet, kuten jatkuva parantaminen, innovointi ja ihmisten arvostaminen, näkyivät hyvin. Voittajan valinta oli tästäkin syystä poikkeuksellisen vaikea.

Raati tarkasteli siksi vielä erikseen työmaiden kolmea tärkeintä asiaa eli työturvallisuutta ja aikataulussa sekä budjetissa pysymistä. Kuopion kohteet olivat näissä asioissa parhaat. Laptin nosti vertailussa edelle hankkeen koko ja vaativuus.

Erinomainen työilmapiiri

Molemmissa Kuopion kohteissa oli poikkeuksellisen hyvä työilmapiiri. Yksi arkkitehti totesikin osuvasti, että mitä kauemmaksi Helsingistä menee, sitä sujuvampaa on ihmisten kanssa asiointi.

Allianssi toteutusmuotona selvästikin tukee yhteistyöhenkeä ja hyvän ilmapiirin muodostamista.

Kuopion Uusi Sydän sairaalaa rakennetaan fiksusti vaiheittain, jotta jättihanke ei kuormita kerralla liikaa kaupungin aliurakointi- ja materiaalitoimittajaresursseja. Jokaisella vaiheella on oma tavoitekustannus ja aikataulu. Muuttojen määrä pyritään minimoimaan eli tavoitteena on, että heti muutetaan oikeaan paikkaan.

Sairaalan hankejohtaja Juhani Kourin mukaan ykkösvaiheen rakennus on toteutettu laadukkaasti ja vastaa odotuksia ja vaatimuksia.

”Yhteistyö on toiminut hyvin rakentajan kanssa. Yhdessä sovituista tavoitteista on pidetty kiinni niin aikataulun kuin laadunkin osalta. Työmaa on ollut kiitettävän siisti ja työturvallisuuteen on suhtauduttu erityisellä vakavuudella”, hän sanoo.

”Rakentajan yhteistyö käyttäjien kanssa on sujunut ongelmattomasti. Rakennuspaikka on haasteellisen ahdas ja toimiva sairaala on ympärillä lähietäisyydellä. Häiriötä yksiköiden toiminnalle on kuitenkin ollut yllättävän vähän ja yhteydenottoihin on reagoitu välittömästi. Käyttäjät ovat olleet tyytyväisiä rakentajan toimintaan.”

Hankkeen laajuus on 60 000 neliömetriä, josta kolmasosa on peruskorjausta. Lisäksi purkuja on toiset 20 000 neliömetriä. Luovutus on vuonna 2025.

Jatkuva parantaminen tavoitteena

Jatkuva parantaminen vaiheittaisessa toteutuksessa on ollut tilaajan tavoitteena. Sen mahdollistaa pitkä toteutusaika, palautekeskustelut ja yhteinen kehittäminen, kertoi rakennuttajan projekti-insinööri Petri Pyy. Turvallinen toimiminen sairaalaympäristössä oli yksi tärkeimmistä ensimmäisessä vaiheessa opetelluista asioista.

Ykkösvaihe valmistuu tammikuussa 2020. Toisen vaiheen aloittaminen on alkamassa. Tekemistä pyritään limittämään niin, että resurssit eivät heilu ylös ja alas vaiheiden välillä ja työntekijät saadaan pysymään ja harjaantumaan, jotta tavoite jatkuvasta parantamisesta toteutuisi. Samojen resurssien hyödyntäminen yksi toiminnan tavoitteista.

Työntekijät ja aliurakoitsijat on otettu heti mukaan yhteistyöhön. Lapti on allianssin päätoteuttaja ykkösvaiheessa, mutta kakkosvaiheen allianssiin on otettu mukaan myös talotekniikkaurakoitsijat.

Lapti on tunnistanut hyvin tilaajan tarpeet ja esimerkiksi tiedottamisen sujuvuuteen on panostettu paljon. Työmaa on erittäin siisti ja työturvallisuus on juuri niin korkealla tasolla kuin se vaativalla sairaalatyömaalla pitääkin olla. Aina niin tärkeä betonin kosteudenhallintakin on hanskassa.

Laptin porukalle allianssimalli on uusi, mutta työmaalla näkyi halu oppia tuokin tapa rakentaa. Big room -työskentely ja last plannerin käyttö ovat tulleet kaikille tutuiksi. Aliurakoitsijoita on harjaannutettu sitoutumaan last plannerissa päätettyyn aikatauluun.

Big room -työskentelyyn haluttiin ottaa mukaan myös viranomaiset. Paloviranomaiset olivat Pyyn mukaan melkeinpä liiankin innokkaita toisin kuin rakennusvalvonta.

Kehitettävää riittää kakkosvaiheeseen

Vaikka hanke on lähtenytkin hyvin liikkeelle, on ensimmäisessä vaiheessa löytynyt myös kehitettävää seuraavia vaiheita varten. Allianssin jalkauttaminen projektin osapuolille ja sairaalan henkilökunnalle vaatii vielä selventämistä. Myös luottamuksen rakentamisessa ja yhteistyön parantamisessa on rakennuttajan mukaan vielä tekemistä. Yhteisessä päätöksenteossa on nähty tärkeäksi pohtia mitä asiat vaativat vaihtoehtojen tarkastelua ja mitkä eivät.

Motivaatio ja sitoutuminen pitkässä projektissa on tärkeää. Tämä koskee sekä projektin avainhenkilöitä että myös työntekijöitä ja aliurakoitsijoita, jotta heidän harjaantumisensa voitaisiin hyödyntää.

Kustannus ja aikataulukeskustelut ovat rakentamisessa aina vaikeita eikä allianssi poista niihin liittyviä näkemyseroja. Kustannusten ennustaminen on ollut hankkeessa vielä harjoittelua, jotta varsinkin myös yhteiset kustannukset saadaan mukaan.

Kourin mielestä ratkaisuja pitää etsiä vielä enemmän yhdessä. ”Kaikilla pitää olla tavoitteena arvoa rahalle tavoitteen toteutuminen.”

Laptin työnjohtotiimi sairaalatyömaalla on seuraava: Pentti Leskinen (työpäällikkö), Ossi Taipale (vastaava), Juha Puoskari, Annemari Ikäheimo, Sampsa Parkkonen, Hanna Tossavainen, Ari Niemeläinen, Joonas Eronen, Jani Kunranta sekä Vili-Veikko Pullinen.

KYS Uusi Sydän

Aikataulu: 2018-2025

Kustannusarvio 164 miljoonaa euroa

Tilaaja: Pohjois‐Savon sairaanhoitopiiri

Suunnittelu:

Pääsuunnittelu: Raami Arkkitehdit Oy

Arkkitehtisuunnittelu: Arkkitehdit Kontukoski Oy

Toiminnallinen suunnittelu: Rakennussuunnittelutoimisto Turunen & Räisänen Ky, Raami Arkkitehdit Oy

Rakennussuunnittelu: Arkkitehdit Kontukoski Oy, Rakennussuunnittelutoimisto Turunen ja Räisänen Ky

Rakennesuunnittelu: A‐Insinöörit Suunnittelu Oy

LVIA-Suunnittelu: Granlund Kuopio Oy

Sähkösuunnittelu: Granlund Kuopio Oy

GEO-Suunnittelu: A-Insinöörit Suunnittelu Oy

Sprinklersuunnittelu: Granlund Kuopio Oy

Toteutus:

Päätoteuttaja: Rakennusliike Lapti Oy

LVI: ARE Oy

Sähkö: Caverion Suomi Oy

Rakennusautomaatio: Siemens Oy