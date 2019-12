Laptin palkittu työpäällikkö Pentti Leskinen osaa talot ulkoa

Harvalla rakentajalla on takanaan yhtä laaja urakaari kuin kuopiolaisella Pentti Leskisellä. Ammattikoulun käynyt puuseppä rakensi parikymppisestä omakotitaloja Savon ja Keski-Suomen maaseudulla ja vetää nyt työpäällikkönä Vuoden työmaaksi valittua sairaalalaajennusta Kuopiossa.

Juuri ammattikoulusta valmistuneena puuseppänä Leskinen kävi esittämässä kotikuntansa rakennusyrittäjälle suoran kysymyksen ”onko töitä”? Kun ei ollut, Leskinen kävi ostamassa Billnäsin kirveen ja Sandvikin sahan mallia 751 ja ryhtyi rakentamaan omakotitaloja. Maine hyvästä laadusta ja lupausten pitämisestä kiiri, ja kohta oli kotikunta Keiteleen lisäksi tilauksia kertyneenä Vesannolla ja Viitasaarella asti.

”Yrittäjäksi en missään vaiheessa ryhtynyt vaan olin aina tilaajan palkkalaisena. Kun syvä 1990-luvun lama sitten alkoi, oli lähdettävä Helsinkiin, kunnes palasin Kuopioon”, Leskinen kertoo.

Nelikymppisenä hänelle kehkeytyi suunnitelma: vetää isoja työmaita isossa organisaatiossa. Ensin oli kuitenkin opiskeltava rakennusmestariksi, mikä oli ollut haaveena jo pitkään.

Kun rakennusmestarin tutkinto oli vuosituhannen vaihteessa muuttunut unelmasta todistukseksi, oli aika etsiä sopiva työpaikka. Sellainen löytyi YIT:stä, jossa Pentti Leskinen työskenteli seuraavat 12 vuotta. Muutama vuosi senkin jälkeen vierähti isossa organisaatiossa, kunnes lähempänä ihmisen kokoa oleva yhteisö kutsui.

”Jotenkin kaipasin sellaiseen porukkaan, jossa keskitytään vain olennaiseen ja jossa kaikenlainen hömpötys loistaa poissaolollaan. Laadun, turvallisuuden, aikataulunhallinnan ja täsmällisen raportoinnin piti silti olla samalla tasolla kuin suurimmissa rakennusyrityksissä.”

”Vettä, p-le”

Oli Pentti Leskisellä viisi vuotta sitten toinenkin syy hengähtää hetki ja reivata omaa työnkuvaa hieman toiseen asentoon. Kun hän vuonna 2014 oli saamassa valmiiksi uransa vaikeimpana kohteena pitämäänsä Kuopion teatterin peruskorjausta ja laajennusta, jaksamisen raja ylittyi hetkeksi.

”Olin yksinäni kiertämässä työmaata tarkistaakseni sen luovutuskelpoisuuden tilaajalle. Keskellä suurta näyttämöä äkkiä pimeni. Vieläkään en tiedä, mitä tuolloin tapahtui. Säikähdyksellä silti selvisin. Kun työ sitten oli luovutettavana päivälleen sovitussa ajassa, teatteritekniikan kohteeseen toimittaneen Ypäjän Metallin Arto Salmi taputti olalle ja sanoi urakan olevan ensimmäinen teatteriurakka, joka on pysynyt aikataulussa ja kustannusraameissa. Se lämmitti mieltä.”

Draama kuitenkin jatkui: varttitunti ennen H-hetkeä joku huomasi, että yläkerroksesta valuu solkenaan vettä salin lattialle. Viimeistelytöissä sattunut vesivahinko näytti pilaavan juhlailon, mutta vastaava mestari Leskinen pani toimeksi.

”Huusin, että vettä p-le, ja komensin kaikki paikallaolijat keräämään vesiä pois. Akuutilta kriisiltä vältyttiin, ja kaikki meni lopulta hyvin.”

Leskinen korostaa sitä, että työmaalla on kyettävä koko ajan tekemään nopeita päätöksiä – olivat ne hyviä tai joskus huonoja – ja jälkimmäisten kohdalla on myös kyettävä nopeasti korjaamaan ne paremmiksi.

Yhdessä tekemällä

Leskinen kertoo elämänsä ja työmaidensa tarinoita asialinjalla ja samalla pieni pilke silmäkulmassa. Yksi hänen teeseistään onkin, että niin kauan kuin työmaalla on hymyä, asiat sujuvat. Ja kun hymy katoaa, huononee hengen mukana myös tulos.

”Pienillä asioilla on valtava merkitys koko projektiin. Jopa sellainen seikka on tärkeä, että aina on tarjolla tuoretta kahvia vapaalla nauttimisoikeudella.”

Ammatin hallinta on silti aina ykkösasia. Leskinen pitää arvossa nuoria tulokkaita, erityisesti heidän digitaitojaan ja asennettaan. Samalla hän kokee tärkeäksi antaa nuoremmilleen sopivasti vastuita. Itse hän kertoo jäävänsä mielellään töihin normieläkeiän jälkeenkin. Tuohon käännepisteeseen on aikaa vielä pari vuotta, mutta toisaalta Kuopion sairaalahanke jatkuu vuoteen 2025.

”Jonkinlaisena mentorina voisin kuvitella toimivani sen jälkeen, kun normieläkeikä tulee täyteen.”

Allianssihankkeena toteutettava Kuopion yliopistollisen sairaalan peruskorjaus ja laajennus on siis vasta alussa. Nyt Vuoden työmaa -kilpailun voittanut työmaa on hankekokonaisuuden ensimmäinen vaihe. Lapti on kuitenkin jo voittanut koko hanketta koskevan tarjouskilpailun.

Allianssimuotoisena toteutettavista työmaista Leskisellä ei ollut aiempaa kokemusta, kuten ei muillakaan projektin avainhenkilöillä.

”Ei pidä luulla omaa osaa liian suureksi. Yhdessä tekeminen on paitsi välttämätöntä myös mukavaa ja palkitsevaa. Kun tämä on sisäistettynä, allianssityöskentelykin sujuu luontevasti.”