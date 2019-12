Pohjola Rakennus urakoi sijoitusyhtiölle lähes 800 asuntoa

Pohjola Rakennus rakentaa asunnot kymmeneen kerrostaloon. Kokonaisuuteen kuuluvat Turun Hurttivuoreen Kotkankadulle rakennettavat kaksi kerrostaloa sekä autohalli, Turun Bertelinkulmaan toteutettavat kolme kerrostaloa sekä autohalli, Tampereen Haukiluomaan nousevat kaksi kerrostaloa, Vantaan Martinlaaksoon toteutettavat kaksi kerrostaloa sekä Jyväskylän Mannisenmäelle rakennettava kerrostalo.

”Projekti on pitkäjänteisen hankekehityksemme tulosta, jossa Nrep on ollut kumppanina mukana lähes alusta asti. Toteutamme näilläkin hankkeilla strategiaamme, jossa rakennamme kerrostaloasuntoja omilla suunnitelmillamme. Hankkeet ovat meille tärkeää jatkumoa, sillä volyymimme alueilla on suuri ja sen ylläpitäminen vaatii sopimuksen mukaisia hankkeita”, Pohjola Rakennuksen varatoimitusjohtaja Miika Oksanen kertoo tiedotteessa.

Vantaalle rakennettavien kerrostalojen rakentaminen on alkanut marraskuussa 2019 ja ensimmäiset 70 asuntoa valmistuvat tammikuussa 2021. Toisena rakennettavan kerrostalon 69 asunnon rakennustyöt alkavat tammikuussa 2020 ja asunnot ovat muuttovalmiita keväällä 2021. Kaikki lähes 800 asuntoa ovat muuttovalmiita kesän 2022 aikana.

Turun Hurttivuoren ensimmäisen vaiheen rakennustyöt on aloitettu vanhan kiinteistön purulla lokakuussa 2019 ja uuden kiinteistön rakennustyöt alkavat tammikuussa 2020. Koko korttelin arvioitu valmistumisaika on lokakuussa 2021. Kotkankadulle rakennettaviin kerrostaloihin tulee yhteensä 191 asuntoa. Rakennustyöt tehdään vaiheittain: Ensimmäisessä vaiheessa heinäkuussa 2021 valmistuu A-talon 101 asuntoa, parkkihalli ja liiketiloja. Toisessa vaiheessa rakennettavan B-talon 90 asuntoa ja pihakansi valmistuvat marraskuussa 2021.

Turun Bertelinkulman alueelle nouseva kolmen kerrostalon hanke toteutetaan kahdessa vaiheessa. Ensimmäisessä vaiheessa rakennettavan kerrostalon 179 asuntoa sekä autohalli valmistuvat tammikuussa 2022. Toisessa vaiheessa alueelle valmistuu kaksi kerrostaloa, joihin tulee yhteensä 125 asuntoa. Maanrakennustyöt alkavat maaliskuussa 2020, ja koko alue valmistuu suunnitelmien mukaisesti heinäkuussa 2022.

Tampereelle rakennettavien kahden kerrostalon työt on aloitettu heinäkuussa 2019 ja asunnot valmistuvat 2020 vuoden loppupuolella. Haukiluomaan valmistuu yhteensä kaksi viisikerroksista kerrostaloa sekä pihasaunarakennus. Asuntoja kerrostaloihin tulee yhteensä 104.

Jyväskylään rakennettavan 6-kerroksisen kerrostalon rakennustyöt alkavat maaliskuussa 2020. Rakennusaika kestää reilun vuoden, ja 38 asuntoa ovat muuttovalmiita kesällä 2021. Pohjola Rakennus on rakentanut Mannisenmäen alueelle aiemmin viisi kerrostaloa, joista kolme on tehty yhteistyössä Nrepin kanssa.