Yhtiön uudeksi toimitusjohtajaksi on nimitetty DI Sami Packalén, joka on työskennellyt yhtiössä vuodesta 1999 lähtien. Hän siirtyy uuteen tehtäväänsä myynti- ja markkinointijohtajan paikalta.

”On aika valjastaa tuoreemmat kyvyt luotsaamaan Stalatubea eteenpäin sen yli 50 vientimaassa. Yhtiö on hyvässä kehitysvaiheessa sen aloitettua ruostumattomien putkien ja profiilien jatkojalostuksen Puolassa aiemmin tänä vuonna”, Jukka Nummi kertoo yhtiön tiedotteessa.

Stalatube valmistaa esimerkiksi ruostumattomia rakenneputkia, I-palkkeja, profiileja ja komponentteja. Yhtiön neliö- ja suorakaideputkien tuotevalikoima on maailman suurin. Stalatube on toiminut yli 45 vuoden ajan, ja sillä on kansainvälinen jakeluverkosto, joka ulottuu kaikkiin maanosiin ja 50 maahan.

Perheyhtiön pääkonttori sijaitsee Lahdessa. Tuotanto on keskitetty Suomen Lahteen ja Puolan Lodziin ja sillä on myyntikonttorit Yhdysvalloissa, Saksassa, Hollannissa ja Intiassa.