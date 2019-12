Suomi on maailman johtava allianssimaa, mutta allianssi ei toimi ilman aliurakoitsijoiden arvostuksen nostamista

Suomi on noussut vuosikymmenessä allianssihankkeissa maailman johtavaksi maaksi suhteessa markkinan kokoon, sanoo konsulttitoimisto Visonin toimitusjohtaja Lauri Merikallio. 50 toteutetun tai vielä käynnissä olevan allianssihankkeen arvo on viisi miljardia euroa. Allianssia hieman kevyempiä integroituja projektitoimituksia on tuplamäärä. Rahallisesti niiden arvo on kuitenkin vain hieman isompi.

VTT:n johtava tutkija Pertti Lahdenperä oli viisitoista vuotta sitten käynnistämässä Australian allianssimallin tuontia Suomeen. Vuoden 2008 lopulla alkanut talouskriisi lykkäsi mallin toteuttamista, mutta 2010-luvulla siitä on tullut hyvin suosittu. Ansio tästä on pitkälti Väylän Pekka Petäjäniemellä ja Helsingin yliopiston Teppo Salmenkivellä, jotka lähtivät ennakkoluulottomasti sitä soveltamaan. Saarnamiehenä toimi Lauri Merikallio, joka oli tutustunut leaniin ja integroitujen projektitoimitusten etuihin Kaliforniassa.

Allianssi- ja elinkaarihankkeilla rakennetaan kouluja

Elinkaarihankkeidenkin soveltajana Suomi alkaa olla maailman kärkimaita, vaikka esimerkiksi Englannissa sen suosio romahti pari vuotta sitten sairaalahankkeissa tulleiden ongelmien ja konkurssien myötä. Skanska kielsi jopa Suomen yhtiöltään elinkaarivastuut.

Kouluhankkeisiin elinkaarimalli on ollut vastuiltaan selkeä. Espoo on ollut innokkain elinkaarimallin käyttäjä. Ensimmäinen kouluhanke käynnistyi jo vuonna 2001, mutta varsinainen buumi on nähty viime vuosina. Kiusana on kuitenkin ollut kilpailun ohuus. Siksi kunnat voisivat ottaa oppia myös Vantaasta, joka rakentaa Hämeenkylän ja Rajakylän koulut yhteisellä allianssisopimuksella. Yksinään ne olisivat olleet liian pieniä allianssimalliin.

Kouluissa on allianssiurakoille tyypillinen pidennetty viiden vuoden vastuuaika, kun elinkaarihankkeissa vastuuaika on 20-25 vuotta. Uutta hankkeessa on aliurakoitsijoihin saakka ulottuvat kannusteet.

Kehitysvaihe on tullut rakentamiseen

Allianssi- ja elinkaarihankkeet ovat saaneet rakentajat ja suunnittelijat tekemään yhteistyötä keskenään ja tilaajan ja käyttäjien kanssa. Allianssin tuoma suurin uutuus on kehitysvaihe, jonka aikana suunnitelmia vielä hiotaan yhdessä. Sen päätyttyä määritellään hankkeelle yhdessä budjetti. Jo nyt on nähty, että panostamalla suunnitteluun saadaan innovaatioita ja niiden myötä kustannussäästöjä ja sujuvuutta.

Allianssi on jo sinänsä niin raskas toteutusmuoto, että Suomessa ei ole lähdetty kokeilemaan mallia, jossa kehitysvaihe ja hinnan määrittely olisi kilpailullinen. Sen sijaan allianssin kehitysvaihe on siirretty joihinkin Väylän uusiin STk-urakoihin. Näin on saatu osa allianssin eduista ilman sen tarjouskilpailun raskautta.

Allianssien myötä leanin työkalut, kuten big room -työskentely ja Last Plannerin käyttö, ovat yleistyneet myös muissa toteutusmuodoissa. Samalla myös itse lean-filosofia on tullut tutuksi ja sen on nähty tuovan konkretiaa ja sujuvuutta arjen tekemiseen.

Tampereen raitiotieallianssin nopea ja kiitoksia kerännyt toteutus on paras esimerkki allianssimallin hyödyistä. Isoja odotuksia kohdistuu myös tahtituotantoon, jolla tähdätään tuottavuus- ja laatuloikkaan. YIT:n, NRC:n, Pöyryn ja Swecon kannusteena on lähes neljän miljoonan euron bonuspooli. Jotkut tilaajat ovat jopa pohtineet, pitääkö kaikista asioista työturvallisuudesta lähtien palkita erikseen jotta päästään riman yli.

Integroituja projekteja on kehitetty yhdessä

Integroituja projektitoimituksia kehittänyt IPT 2 -hanke päättyi marraskuussa. IPT-hankkeen kokemukset on tiivistetty pelikirjaksi.

IPT 3:n tavoitteina ovat muun muassa lean-tuotannon kehittäminen, hukan vähentäminen, rakentamiskulttuurin muuttaminen, työntekijöiden ja aliurakoitsijoiden osallistamisen lisääminen sekä hankintoihin ja big room -työskentelyyn liittyvän byrokratian keventäminen.

Tilaajilla on selviä toiveita siihen mihin suuntaan rakentamista on syytä kehittää.

”Rakennusliikkeiden pitää nimetä allianssin johtoryhmään henkilöitä joiden natsat riittävät itsenäiseen päätöksentekoon. Tässä suhteessa on pienemmissä hankkeissa ollut ongelmia, kun pikkupäälliköt ovat joutuneet kierrättämään päätökset esimiehillään tai ovat pelänneet näiden reaktioita”, Lauri Merikallio sanoo.

Sama koskee myös tilaajaa. Jopa Väylän ja HUS:n kokoiset tilaaja valittivat IPT 2:n loppuseminaarissa rakennuttajaresurssien pienuutta.

Tilaajat haluaisivat hyödyntää vielä enemmän tarjoajien työpajoissaan esittämiä ideoita. Vaikeutena on ollut se, että suunnittelijat ovat olleet muutenkin niin kuormitettuja, että he eivät ole jaksaneet paneutua täysillä hankkeisiin, joissa työn saanti ei ole ollut varma. Suunnittelijoiden motivointi on myös kehitysvaiheen haaste, sillä ilman heitä ei synny ideoita.

Suunnittelun ja palvelutuottajien integrointia kannattaisi aikaistaa, jolloin saataisiin tehtyä suunnitelmat kerralla kuntoon, HUS Kiinteistöjen Lari Warva sanoi Puistosairaalan saneerauksen alkukokemuksina. Kokeneena sairaalarakennuttajana HUS valitsi allianssihankkeen päätoteuttajan Skanskan porukan laatupisteiden perusteella, vaikka se tulikin maksamaan hieman enemmän. Silti yhteisymmärrykseen pääsy on vienyt aikaa.

”Perinteisten urakkamuotojen toimintamallit ja osaoptimointi on palveluntuottajilla vahvasti läsnä. Kulttuurin ja ajattelumallin muutos vie aikaa”, Warva totesi.

Allianssimalli on suosittu sairaaloiden rakentamisessa, mutta ihan kitkaton toteutusmuoto sekään ei ole. Ahveniston sairaala -allianssissa jouduttiin vaihtamaan projektinjohtaja jo kehitysvaiheessa. Tavoitteena on saada Assi-sairaalan suunniteltu konsepti sellaiseksi, että se pysyy asetetussa kustannusraamissa ilman, että tulevan sairaalan hoitotiloja ja -tarjonta tarvitsisi supistaa. Skanskan hanke on yksi IPT 2:n pilottiprojekteista.

Kuopion Uusi Sydän sairaalaa rakennetaan fiksusti vaiheittain, jotta jättihanke ei kuormita kerralla liikaa kaupungin aliurakointiresursseja. Lapti on allianssin päätoteuttaja ykkösvaiheessa, mutta kakkosvaiheessa allianssiin on otettu mukaan myös talotekniikkaurakoitsijat. Jokaisella vaiheella on oma tavoitekustannus ja aikataulu. Tekemistä pyritään limittämään niin, että resurssit eivät heilu ylös ja alas vaiheiden välillä ja työntekijät saadaan pysymään ja harjaantumaan, jotta tavoite jatkuvasta parantamisesta toteutuisi.

Aliurakoitsijoiden arvostusta on nostettava

Aliurakoitsijoiden nykyistä rooli verrattiin IPT-seminaarissa vahvasti kärjistäen jopa Intian kastijärjestelmään, jossa kastittomat tekevät saastaisina pidetyt työt. Meilläkin rakentamisessa on jo sellaisia töitä, joita pidetään liian raskaina tai likaisina, että niihin saataisiin suomalaisia tekijöitä. Tästä asenteesta on pakko päästä eroon, jos allianssin halutaan toimivana. Vielä 1980-luvulla aliurakoitsijoita kutsuttiin alaurakoitisjoiksi, joka viittasi rakennusalaan eikä alistamiseen, kuten nykyinen nimi.

Finavia ja Helsingin yliopisto haluaisivat aliurakoitsijat nykyistä aikaisemmassa vaiheessa mukaan allianssiin. Haasteena on se, että edelleen osa aliurakoitsijoista kauhistuu jo ajatuksesta.

Helsingin yliopiston päärakennuksen korjausurakassa kuunneltiin urakoitsijaksi valitun YIT:n ohella herkällä korvalla aliurakoitsijoita. Tavoitteena on allianssin syvä integrointi ja allianssihengen ulottuminen aliurakoitsijoiden viimeiseen työntekijään saakka.

Markkinakeskusteluissa aliurakoitsijoilta kysyttiin haluavatko he perinteisen YSE:n vai mukaan allianssiin. Vastaus oli, että mieluiten molemmat eli kumppanuussopimus YSE-ehdoilla, sillä aliurakoitsijat kokivat ne omaksi turvakseen. Osaa aliurakoitsijoita allianssi ei kiinnostanut ollenkaan.

Aliurakoitsijoiden ansaintalogiikan ymmärrys on tärkeää allianssihankkeissa ja erityisesti jos töitä tehdään tahtituotantona. Tämä koskee varsinkin talotekniikkaurakoita. Niitä koskevat sopimukset voivat olla hankalia.

Yliopisto päätyi kumppanuussopimusmalliin keskeisten toimijoiden sitouttamiseksi. Yliopistolla nähdään että yhteinen kehitysvaihe aliurakoitsijoiden kanssa parantaa tavoitteiden jalkauttamista.

Finavian tavoitteena 30 yrityksen allianssi

Finavian Vantaan lentokentän T2-hankkeessa SRV on allianssin päätoteuttaja. Infra- ja tate-aliurakoitsijat ovat sen aliurakka-allianssissa. Aliurakka-allianssin riskejä pohdittiin pitkään, mutta siihen päädyttiin, koska aliurakoitsijat haluttiin aikaisin mukaan. Jo suunnitteluvaiheessa tavoitteena oli toteuttaa avainalihankkijoiden kanssa syvä yhteistyö.

”Se ei ole ollut helppoa vaan on vaatinut johtamista, viestintää ja sparrausta”, allianssin johtoryhmän jäsen Martti Nurminen sanoi

Luottamuksen merkitys on korostunut hankkeessa. Destia menetti asemansa allianssikumppanina luottamuspulan takia. Kreatelle annettiin kaksi viikkoa aikaa laskea kilpaileva tarjous. Sen hinnassa katsottiin lähinnä se, että taso on oikea.

Finavian tulevaisuuden tavoitteena lentokentän miljardi-investoinneissa on aliurakoitsijoiden laaja integrointi vielä aikaisemmassa vaiheessa. Samassa tiimissä olisivat tilaajan kanssa päätoteuttaja, tate, maarakennus, runko ja vaippa ja vielä joukko muitakin avaintoimittajia. Jopa 30 keskeistä toimijaa voisi olla samassa sopimuksessa siten, että liikevaihto ei kulje päätoteuttajan kautta. Vain vähemmän kriittiset toimijat tulisivat päätoteuttajan kautta. Malli on pitkälti sama millä Kaliforniassa rakennetaan sairaaloita käyttäen hyväksi tahtituotantoa ja leanin työkaluja.

”Aikaisen integroinnin riskinä on se, että jos ratkaisua ei synny, rahaa palaa”, Nurminen sanoi.

Turun keskustan katujen urakka-palveluallianssissa toteuttajina ovat Destia ja Entti oy. Sopimuksen pituus on kahdeksan vuotta. Koska kyse on kaupungin näyteikkunasta, on asiakastyytyväisyyteen kiinnitetty paljon huomiota.

Palveluntuottajilta edellytettiin, että ne tekevät vähintään puolet töistä omana työnä. Tällä haluttiin välttää pitkä aliurakoitsijoiden ketju. Kaupunki edellyttää, että työnjohtajat ovat hankkeessa jatkuvasti tavoitettavissa. Työntekijöiden kanssa käydään säännöllisiä keskusteluja onnistumista ja kehitettävistä asioista: missä ollaan ja mihin mennään. Työntekijät on ulotettu palkkioiden piiriin. Kaupunki pitää tärkeänä myös aliurakoitsijoiden sitouttamista ja integrointia.

”Tällaisessa hankkeessa tilaaja ei voi jäädä perinteiseen rooliin vaan on oltava mukana työn suunnittelussa ja johtamisessa”, Mari Helin Turun kaupungilta sanoi.

Helinin huomio kiteyttää hyvin koko rakennusalan muutoksen. Roolit muuttuvat, mutta jokaisen panosta tarvitaan yhteisen hankkeen hyväksi. Lean on arjen sujuvoittamista, jatkuvaa parantamista ja myös ihmisten arvostamista riippumatta siitä missä asemassa he projektissa ovat.

Taustaa:

Leanin käyttöön oppia Amerikasta

Kalifornian yliopisto on isona sairaalarakennuttajana yksi maailman johtavia leanin ja intregroitujen projektitoimistusten hyödyntäjistä. Leania opiskelleet suomalaiset ovat Lauri Merikallion opastuksella tehneet sen kohteisiin useita tutustumiskäyntejä. Seuraavassa on kysymyslista, jolla yliopisto varmista, että tarjoajat hallitsevat leanin hyödyntämisen rakentamisessa:

Millaisia prosesseja tarjoajalla on hukan eliminointiin? Millaisia näyttöjä tarjoajalla on hukan eliminoinnista?

Miten tarjoaja käyttää last planneria Miten aliurakoitsijat otetaan mukaan sen käyttöön? Miten sitä hyödynnetään suunnittelun virtauttamisessa? Millaisia näyttöjä tarjoajalla on Last Plannerin käytöstä?

Miten tarjoaja hyödyntää käänteisiä vaiheaikatauluja ja tahtiaikatuotantoa? Millaisia näyttöjä tarjoajalla on niiden hyödyntämisestä? Millaisia aikataulu- ja kustannussäästöjä on noita työkaluja käyttämällä on saavutettu? Miten työnjohto osallistuu käänteisten vaiheaikataulujen laadintaan riippumatta kenen työnantajan palveluksessa he ovat?

Miten tarjoaja käyttää tavoitekustannusarvioita kehitysvaiheessa TVD-prosessissa (target value design eli tilaajan tarpeisiin suunnittelu)? Millaisia näyttöjä tarjoajalla on tästä? Miten huolehditaan, että henkilöstö tietää jatkuvasti tilanteen suhteessa tavoitekustannustavoitteeseen? Miten visuaalisuus tukee TVD-prosessia? Miten varmistetaan että skouppi ja kustannukset ovat jatkuvasti projektin ja sen henkilöstön tiedossa?

Miten tarjoaja käyttää tietomallia eli BIM:iä? Millaisia näyttöjä tarjoajalla on tietomallin hyödyntämisestä? Miten rakentaja johtaa vuorovaikutusta tilaajan ja suunnittelijoiden kanssa käyttäen tietomallia? Miten varmistetaan, ettei kleimejä eli vaateita esiinny? Miten rakentaja hyödyntää tietomallia tuotannon ohjauksessa

Miten tarjoaja implementoi standardoituja työprosesseja? Millaisia näyttöjä tarjoajalla on standardoiduista työprosesseista? Miten standardoidut työprosessit harjoitellaan aliurakoitsijoiden kanssa? Miten standardoituja työprosesseja jatkuvasti parannetaan? Miten esivalmistusta on hyödynnetty?

Miten tarjoaja hyödyntää visuaalista ohjausta ja leanin 5S:ää (sorteeraus, systematisointi, siivous, standardisointi, seuranta) toiminnassaan? Mitä näyttöjä tarjoajalla on visuaalisen ohjauksen ja 5 S:n hyödyntämisestä?

Miten tarjoaja toimeenpanee sisäänrakennetun laatuprosessin? Mitä näyttöjä tarjoajalla on siitä?

Miten tarjoaja toimeenpanee ”juuri oikeaan aikaan” materiaalitoimitukset? Mitä näyttöjä tarjoajalla on tästä?