Tampereen kaupunki valitsi stadionin rakentajan tarjouskilpailun perusteella. Uusi jalkapallostadion on tarkoitus ottaa käyttöön vuoden 2023 kesällä.

Hanke toteutetaan allianssimallilla. Allianssissa on mukana Tampereen kaupunki, YIT, arkkitehtitoimisto JKMM ja Pohjola Rakennus Suomi.

Stadionin suunnittelua jatketaan allianssiryhmän kanssa ja tavoitteena on käynnistää allianssitoteutuksen kehitysvaihe ensi vuoden tammikuun loppuun mennessä.

Tammelan luonnonnurmistadion on yksi Suomen vanhimmista vain jalkapallolle rakennetuista stadioneista ja se on avattu vuonna 1931. Stadion on Veikkausliigassa pelaavan Ilveksen miesten joukkueen, Naisten liigassa pelaavan Ilveksen naisten joukkueen, Kakkosessa pelaavan Tampere Unitedin sekä Miesten Ykkösessä pelaavan TPV:n kotikenttä.

Pallokentän uudesta stadionista järjestettiin arkkitehtuurin ideakilpailu ja sen voitti JKMM vuonna 2014 Hattutemppu-nimisellä ehdotuksellaan. Katsomopaikkoja uudelle stadionille kaavaillaan noin 6500.

Tampereen kaupungilla ja Lemminkäinen Talolla on vuonna 2014 hyväksytty aluetta koskeva yhteistyösopimus. Sittemmin Lemminkäinen Talo sulautui YIT Suomi osakeyhtiöön ja sen sijaan hankkeen sopijaosapuolena on nyt YIT.

Kaupungin ensi vuoden talousarviossa stadionin toteutukseen on varattu 22 miljoonaa euroa vuosille 2020–2022. Stadion rakennetaan kaupungin omaan taseeseen.

Stadionin toteutuksen yhteydessä valmisteluun tulee myös asuin- ja liikerakentamiseen tarkoitetun rakennusoikeuden luovutus korttelikokonaisuuden toteuttajille.