Kainuun uuden sairaalan ensimmäinen vaihe on valmis

Kainuun uuden keskussairaalan päärakennus otetaan tammikuun aikana käyttöön. Tilat valmistuivat lokakuussa.

Skanskan Kainua-allianssin projektijohtaja Kimmo Ahonen on tyytyväinen. Ahosen mukaan sairaalan rakentaminen on ollut monen vuoden ainutlaatuinen projekti kaikille osapuolille, ja ensimmäisen osan valmistuminen on suuri virstanpylväs.

Hankkeen kehitysvaihe alkoi maaliskuussa 2015, ja toteutusvaiheen sopimus allekirjoitettiin tammikuussa 2017. Skanska on vastannut Kainua-allianssissa suunnitteluvaiheesta alkaen projektinjohto- ja suunnittelunohjaustehtävistä ja varsinaisessa rakennusvaiheessa myös pääurakoitsijan tehtävistä. Hankkeen yhteisvastuullisessa allianssiurakassa osapuolina ovat Kainuun soten lisäksi Skanska, Caverion Suomi ja Sweco.

Rakentaminen on vaiheistettu siten, että sairaalatoiminta on koko ajan ollut käynnissä sairaala-alueella ilman väistötiloja. Näin tulee olemaan myös hankkeen toisen vaiheen aikana.

”Turvallisuus- ja häiriöttömyysvaatimukset ovat olleet korkeat, koska työmaa on sijainnut toimivan sairaalan kyljessä. Nämä vaatimukset on onnistuttu puolin ja toisin täyttämään”, Ahonen kertoo.

Kainuun suurin julkinen rakennuskohde

Rakennushanke on Kainuun suurin julkinen rakennuskohde.

Ensimmäisen ja toisen vaiheen rakennuskokonaisuudessa on lähes 2 000 huonetta ja 700 ikkunaa, erilaisia betonielementtejä 7 400 kappaletta, lattiapäällysteitä 36 000 neliötä, seinälaatoituksia 15 000 neliötä, 160 sähkökeskusta ja 60 iv-konetta. Runsaan puumateriaalisisustuksen lisäksi ulkoseinät toteutetaan pääosin puuelementein, joita hankkeessa on yli 10 000 neliötä.

Rakennuksessa on käytössä älykkäitä talo- ja kiinteistötekniikan ohjausjärjestelmiä, integroitua ja toimintaa tehostavaa turvallisuus- ja viestintätekniikkaa, varastoautomatiikkaa sekä paikannusta. Talo- ja kiinteistötekniikka on suunniteltu myös energiaa säästäväksi.

Toinen vaihe alkaa 2020

Nyt käyttöön otettavan sairaalan osan laajuus on kaksi kolmasosaa koko rakennushankekokonaisuudesta. Pääosa erikoissairaanhoidon poliklinikoista muuttaa uusiin tiloihin toisessa vaiheessa, ja toisen vaiheen tilat otetaan käyttöön vaiheittain syksyn 2020 ja syksyn 2021 välillä.

Toisen vaiheen työt käynnistyvät helmikuussa 2020 ensimmäinen vanhan sairaalan siiven purkamisella uuden rakennusosan kohdalta. Rakennustyöt jatkuvat vuoden 2021 kesään saakka, jonka jälkeen purku- ja pihatyöt saatetaan päätökseen.