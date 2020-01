Nuoria insinöörejä houkutellaan töihin uusilla rekrytointikeinoilla

”Jukka (nimi muutettu) on yksi monista insinööreistä, jotka ovat ajautuneet ääri-ilmiöiden pariin datakeskussuunnittelijoiksi, jollaisia Suomessa on lukuisia. Jukan tavoin moni kärsii siitä, että omasta työstä ei saa puhua. Mikä niissä järjestelmissä on sitten niin ihmeellistä?” Granlundin rekrytointivideo alkaa. Tyyliksi on valittu tv:n rikosohjelmista tutummat tehokeinot.

”Se alkoi 2010-luvun alussa ihan perus-lvi-suunnittelulla, ja sitten tuli tosi nopeasti lämpöpumppujärjestelmät ja hybrid-coolerit ja muut sellaiset. Kokemattomille ihan vaan sellaista kannattaa sanoo, että tää vie tosi nopeasti mukanaan”, mustan varjon suojassa videolla esiintyvä Jukka vastaa möreällä, muunnetulla äänellään.

Insinööritoimisto Granlundin asiaa ja huumoria yhdistelevä Youtube-video on kerännyt rekrytointivideolle huimat 20000 näyttökertaa ja nostanut esille suunnittelutoimistojen vähemmän julkisuudessa näkyvät työtehtävät ja työn mukana kehittyvän ammattitaidon.

Granlundin viestintäasiantuntijan Minna Kärkkäisen mukaan video tehtiin, kun perinteisten rekrytointikeinojen lisäksi haluttiin luoda aivan uudenlaista työnantajamielikuvaa nuorten insinöörien parissa.

Kärkkäinen tietää mistä puhuu, sillä viime vuoden lopussa hän sai valmiiksi ruotsalaisyritys Universumin kehittämän tutkinnon, jossa keskityttiin esimerkiksi työnantajan brändäämiseen. Se on juuri nyt rekrytointimarkkinoilla iso trendi.

”Hyvä video herättää tunteita ja jää mieleen. Rohkeudella on helppo erottautua. Pilotoimme viime vuonna rohkeasti juuri datakeskussuunnittelija-videon avulla ja saimme paljon hyvää palautetta. Toki me teimme myös perinteisemmänkin videon.”

Kasvu vaarantuu, jos tekijöitä ei löydy

Työnantajamielikuvan kehittäminen on kriittinen asia suunnittelutoimistojen liiketoiminnalle.

”Olemme kasvaneet kovaa vauhtia viime vuosina, ja suunnittelijoista on kova pula. Meidän henkilökuntamme määrä on tuplaantunut, mutta nyt kasvua uhkaa rajoittaa pula työntekijöistä”, Kärkkäinen kertoo.

Ruotsalaiskoulutuksessa keskityttiin henkilöstöön markkinoinnin ja henkilöstöhallinnon näkökulmasta. Granlund teetti lisäksi viime vuonna henkilöstötutkimuksen, jossa selvisi, millainen työnantajakuva on talon ulkopuolella.

Kärkkäisen mukaan kilpailu insinööri- ja suunnittelutoimistojen rekrytoinneissa on kova. Yritykset tekevät paljon töitä rekrytointimarkkinoilla haluamansa mielikuvan eteen.

”Mieluusti palkkaamme jatkossakin alan huippuja. Mutta emme toivo, että nuoret, vastavalmistuneet insinöörit ajattelevat, että Granlundille valitaan vain alan parhaat eikä ilman loistavaa koulutodistusta tai pitkää työkokemusta kannata edes hakea.”

Esimerkiksi Granlundille palkatuista insinööreistä suurin osa on juuri alalle tulleita. Toisaalta esimerkiksi talotekniikkasuunnittelijat ovat yleensä hyvin sitoutuneita ja lojaaleja työnantajilleen, joten esimerkiksi pelkän palkan perässä he eivät välttämättä työtään vaihda.

”Heille työn merkityksellisyys on hyvin tärkeää, samoin se, miten työn ja vapaa-ajan voi yhdistää tasapainoisesti. Aivan menneen talven lumia ovat esimerkiksi pitkät ’poikain’ saunaillat. Sukupolvien muutos näkyy nimenomaan tässä, heillä on muutakin elämää kuin työelämää”, Kärkkäinen huomauttaa.

Somen kanavat käytössä

Sweco tunnetaan alalla aktiivisesta otteestaan ja videoistaan erilaisissa sosiaalisen median kanavissa, ja silläkin on käytössään oma Youtube-kanava.

”Olemme olleet monta vuotta mukana Vastuullinen kesäduuni -kampanjassa, jonka kanssa toteutamme myös videoita. Lisäksi muun muassa Teknologiateollisuuden kanssa on tehty viime vuosina MyTech-kampanjavideoita, joissa kerrotaan nuorille työskentelystä Swecolla”, yhtiön Suomen maajohtaja Markku Varis kertoo.

Variksen mukaan innostavia ja inspiroivia uratarinoita löytyy myös työntekijöiden julkaisemista Instagram-kuvista ja tarinoista.

”On hienoa nähdä, miten swecolaiset haluavat jakaa työn iloa myös itse omissa kanavissaan. Meidän rooli on olla helposti lähestyttävä kaikissa kanavissa ja sen myötä helpottaa meistä kiinnostuneiden nuorien asemaa. Teemmekin paljon töitä, että viestimme heille monikanavaisesti sekä sähköisissä medioissa että henkilökohtaisissa kohtaamisissa.”

Henkilökohtaisuus korostuu

Vahasen henkilöstöjohtajan Sari Peltolan mukaan nuorten huomion saaminen voi olla haastavaa.

”Nuorilla on paljon meneillään, he käyttävät monia eri kanavia, ja uusia kanavia ja palveluja tulee koko ajan. Alalla parhaista osaajista kilpaillaan. On oltava monessa mukana, että nuoret tunnistavat meidät, tietävät millaista meillä on olla töissä ja hakevat meille töihin”, Peltola huomauttaa.

Vahasella on käytössä erilaisten sosiaalisen median kanavien lisäksi alan yritysten perinteiset keinot, kuten esimerkiksi oppilaitosyhteistyö, mahdollisuus opinnäytetyöhön sekä erilaiset innovaatioprojektit.

”Järjestämme opiskelijoille myös omaa taide- ja viini-ilta -tapahtumaa, jossa on tarjolla myös uraneuvontaa. Keskitymme enemmän live-tapahtumiin videoiden sijaan. Mielestämme on tärkeää kohdata nuori kasvotusten tai vähintään puhelinyhteyden avulla videon sijaan”, Vahanen Suunnittelupalvelujen toimitusjohtaja Ahti Rantonen kertoo.

Realismia ja testausta

A-Insinöörien viestintäjohtajan Silja Sarkamon mukaan nuoria puhuttelee enemmän läpinäkyvä ja rehellinen työelämän arjesta kertominen kuin hiotut mielikuvakampanjat.

”Uskon, että suurimmat vetovoimatekijät liittyvät tänä päivänä insinöörialoillakin innovatiivisuuteen kannustavaan organisaatiokulttuuriin, merkitykselliseen työn arkeen ja ihmisiin”, Sarkamo sanoo.

A-Insinööreissäkin on kokeiltu rekrytointeja tukevien videoiden tekemistä. Viime kesänä suosituksi nousi Youtube-video, jossa Särkänniemen huvipuiston uutuuslaitteen infran ja rakennelmien suunnitteluun osallistuneet asiantuntijat testasivat tornilaitteen.

”Olennaista on, että videoilla ääneen pääsevät A-Insinöörit omin sanoin, ilman annettua käsikirjoitusta. Youtube-kanavallamme julkaisemme myös perinteisempiä ja vähän erityisempiäkin videoita.”