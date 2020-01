Juha Metsälän mukaan pankit ovat höllänneet rahahanojaan tiukemman vaiheen jälkeen

”Loppuvuosi oli meillä ja koko alallakin kiireinen, tulppa irtosi viime kesänä.”

Metsälän mukaan rahoittajat olivat alkuvuoden varovaisia. Taustalla oli rakennusalan heikko tuloskunto ja pankkien sisäiset järjestelyt. Rahoittajien suhtautuminen muuttui kuitenkin syksyllä myönteisemmäksi.

Metsälä viittaa kansainvälisen poliittisen tilanteen epävarmuustekijöihin ja kehuu suomalaisia asuntoja turvasatamaksi. Asunnon sijainti on kuitenkin oltava hyvä ja koko sekä hinta oikea. ”Ylihintaa ei voi olla.”

Rakentaminen on pääkaupunkiseutuvetoista.

Metsälä uskoo ”kuluttajien uuteen nousuun”, uusi sukupolvi investoi asuntoihin. Rakennuslupakehityksen valossa hän kuitenkin arvioi, että tänä vuonna asuntorakentaminen vähenee.

Pohjola Rakennuksella on rakenteilla kaikkiaan 2800 asuntoa. Kvr- ja rs-tuotantoa siitä on noin 1800 asuntoa. Metsälä arvioi, että yhtiö aloittaa tänä vuonna noin 2000 kvr- ja rs-asuntoa.

Asunnot keltaavat isoille sijoittajille

Lähitapiolan kiinteistörahastojohtaja Kim Särsin mukaan asuntosijoittamisen osalta tilanne vaikuttaa jatkuvan ennallaan. Yhtiö on rakennuttanut rahastoihinsa noin 500 asuntoa vuodessa.

”Minkäänlaista käännettä ei ole suoranaisesti näköpiirissä. Sitä luokkaa on rakenteilla nytkin, ja muutamia satoja on vielä suunnittelupöydällä. Tilanne näyttää jatkuvan normaalina.”

Lähitapiolan kohteet ovat sijainneet tähän saakka pääkaupunkiseudulla, Jyväskylässä ja Tampereella. Uutena alueena on Kuopio, jossa on rakennetaan 70 asunnon kohde. Uutta on myös se, että asunnot sijaitsevat keskustassa ruutukaava-alueella.

”Muuallakin olemme siirtyneet pykälän lähemmäs keskustaa nousseiden rakennuskustannusten takia. Siellä vuokrat ovat hieman korkeammat.”

Särsin tuntuma on, että muillakin institutionaalisilla sijoittajilla asuntojen hankinta jatkuu entiseen malliin.