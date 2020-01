Saton sijoituskiinteistöjen arvo nousi kertaheitolla puolella miljardilla eurolla

Saton hallitus teki 23. tammikuuta päätöksen siirtyä käyttämään tuottoihin perustuvaa arvostusmenetelmää sijoituskiinteistöjensä arvon määrittämisessä. Tämän muutoksen seurauksena yhtiön sijoituskiinteistöjen arvon odotetaan kasvavan 400-500 miljoonalla eurolla ja siten vuoden 2019 tuloksen arvioidaan paranevan vastaavasti. Yhtiö siirtyy tuottoihin perustuvaan arvostusmenetelmään tilinpäätöksessään 31.12.2019. Sato julkistaa vuoden 2019 tuloksensa 27. helmikuuta.

Ennen muutosta Sato on käyttänyt markkinoihin perustuvaa arvonmääritystä eli niin kutsuttua kauppa-arvomenetelmää, jossa sijoituskiinteistöjä on arvotettu suhteessa markkinassa esiintyviin verrannollisiin sijoituskiinteistöihin, joiden hinta on tiedossa. Tuottoihin perustuva arvostusmenetelmä puolestaan perustuu nettovuokratuottojen kassavirtaan.

Muutoksessa on siten kyse kirjanpidollisen arvion muutoksesta, ja muutoksen vaikutus kirjataan yhtiön konsernituloslaskelmaan ja -taseeseen siitä kaudesta lähtien, kun muutos tapahtuu.

Saton mukaan tuottoarvomenetelmä mahdollistaa yhtiölle paremman vertailun muiden kiinteistösijoitustoimijoiden kanssa.

Saton ulkopuolisena kiinteistöjen arvioitsijana toimii Jones Lang LaSalle Finland (JLL).