Asiantuntijat toisivat kaupunkeihin lisää kasvilajeja

Ilmastonmuutoksen edetessä kasvituholaisten määrä kasvaa ja yksipuoliset kasvi-istutukset ovat vaarassa tuhoutua.

Siinä viesti, jota Viherympäristöliiton valtakunnallisille Viherpäiville kokoontuneet asiantuntijat tähdensivät alan ammattilaisille.

Yksi varoittelijoista oli Ruotsin maatalousyliopiston tutkija Henrik Sjöman.

”Puulajien määrä on kaupungeissa rajallinen, joten taudit ja tuholaiset voivat olla vahingollisia kaupunkien ekosysteemipalveluille. Siksi kasvilajistoa on monipuolistettava kasvituholaisriskien sietokyvyn lisäämiseksi”, hän muistutti.

Ruotsissa onkin käynnissä tutkimuksia, joissa etsitään etenkin kaupunkiympäristöön sopivia uusia puulajeja. Niitä on löytynyt Pohjois-Amerikasta, Kiinasta, Romaniasta, Azerbaidzanista ja Georgiasta.

Kaupungistuminen ja ilmastonmuutos ovat kaiken kaikkiaan yhtälö, jossa luonto, maaperä ja kasvillisuus on tuotava takaisin kaupunkeihin: kattoihin, seiniin, asfalttiin, pysäköintialueisiin, katuihin ja yrityspuistoihin.

Myös Suomessa lajisto laajenee

Helsingissä katualueille on istutettu soveltuvia kaupunkipuulajeja kahteen ”katupuuarboretumiin.” Vartiokylän Vartioharjuntiellä ja Laajasalon Reiherintiellä on lajeja, joita ei ole aiemmin kokeiltu.

”Mustilan arboretumin kanssa on käynnistetty yhteistoimintahanke, jossa on istutettu noin 2 000 tainta 25 näyttävästä puu- ja pensaslajista. Kasvitietämyksen kartuttaminen on nyt tärkeää ja siksi uusia kokeiluistutuksia seurataan ja niistä tehdään raportteja. Mukaan tarvitaan suomalaiset taimistot kasvattamaan tulevaisuuden taimia”, suunnitteluasiantuntija Satu Tegel Helsingin kaupungilta kertoo.