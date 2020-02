Betoniala keskittyy voimalla yrityskaupoilla – pohjoisen yrittäjä on enemmän huolestunut elementtien liikatuotannosta

Isoimmat kaupat nähtiin, kun Parma osti Betonimestarit ja Rudus Ämmän Betonin. Ruduksen markkinaosuus julkisivutuotteissa nousi kaupalla Talouselämän mukaan noin 20 prosenttiin. Lehden yrityskauppaseurannassa betonialan yritysjärjestelyjä kirjattiin yhteensä 13 vuosina 2018–2019.

Betoniteollisuuden toimitusjohtaja Jussi Mattila allekirjoittaa huomion betonialan keskittymisestä ja sen kiihtymisestä. Hän uskoo, että kehitys jatkuu.

”Isot firmat ovat ostelleet pienempiä ja kasvaneet isommiksi, eikä uusia yrityksiä ole tainnut tulla alalle ainakaan viimeiseen kymmeneen vuoteen. Kokonaisuutena pk-yritysten määrä alalla on laskenut”, hän kertoo.

Rakennusteollisuus RT:n tuoreimpien lukujen mukaan vuonna 2018 viidellä suurimmalla yrityksellä eli Ruduksella, Parmalla, Lujabetonilla, Betsetillä ja Betonimestareilla oli hallussaan jo noin 62 prosenttia betonimarkkinoiden nettomyynnistä. Vielä vuonna 2010 luku oli noin 53 prosenttia.

Ruduksen osuus betonialan nettomyynnistä oli vuonna 2018 viidennes, Parman 15 prosenttia. Nykyisestä kärkikaksikosta Consoliksen omistaman Parman lisäksi myös Rudus on ulkomaisessa omistuksessa. Sen ja myös sementtivalmistaja Finnsementin omistaa CRH.

Markkinaosuudet on laskettu alan nettomyynnistä, joka oli 1,2 miljardia euroa vuonna 2018. Nettomyynti sisältää betonielementit, valmisbetonin, betonituotteet, asennustoiminnan ja viennin. Parman luku sisältää Rajavillen.

Mattilan mukaan keskittymisen taustalla on se, että pienet toimijat ovat heränneet todellisuuteen: urakoitsijat pyytävät isompia kokonaisuuksia.

”Jos valmistat pelkästään seinäelementtejä, olisi kiva, jos pystyisit muitakin tarjoamaan.”

Pienet toimivat alihankkijoina

Betoniteollisuuden Mattilasta markkinoilla on melko paljon toimijoita. Järjestön noin 50 jäsenen lisäksi niin sanottuja ”villejä” yrityksiä on noin 30. Ne ovat pieniä ja tuovat kokonaismarkkinaan noin kymmenen prosentin volyymilisän.

”Kilpailu on kovaa, ja kaikki tekevät samoja tuotteita. Urakoitsija voi tosi helposti pyytää tarjouksia vaikka kuinka monelta valmistajalta. Isot käyttävät pieniä alihankkijoina”, Mattila linjaa.

”Yleisellä tasolla keskittyminen voi haitata markkinoiden toimintaa, mutta meidän alamme on sellaisesta keskittymisestä vielä kaukana.”

Mattila arvioi, että betoniala ei ole uusille tulijoille kovin vetovoimainen. Tehdasinvestoinnit ovat melko kalliita, ja finanssikriisin jälkeen seurasi monta surkean tuloksen vuotta.

”Joku sanoi, että betonitehdas kannattaa rakentaa, jos haluaa menettää rahaa. On tämä ollut aika huonoa bisnestä, erityisesti valmisbetonissa. Muutaman prosentin liiketulosta tehdään kovalla ähräämisellä.”

Mattilan mukaan usealla valmistajalla on omaa sementtituontia. Määrä ei ole välttämättä valtava, mutta sillä kiristetään hintaruuvia. Hänestä tuonti on ymmärrettävää, sillä Finnsementti on ainoa kotimainen sementin valmistaja.

”Ei välttämättömyysraaka-aineessa, kuten sementti, voi olla vain yksi toimittaja.”

Myös elementtejä tuodaan jonkin verran Suomeen Baltiasta.

Tietyissä tuoteryhmissä keskittynyt markkina

Kilpailu- ja kuluttajaviraston (KKV) selvitysten mukaan betonimarkkina on varsin keskittynyt tietyissä tuoteryhmissä, kuten ontelolaatoissa sekä teräsbetonipalkeissa ja -pilareissa. Julkisivuelementeissä ja väliseinissä on enemmän toimijoita ja kilpailua.

Virasto tutki elementtimarkkinaa, kun se käsitteli Consolis-omisteisen Parman ja TMB:n eli Betonimestareiden kauppaa vuonna 2018 ja viime vuonna.

Virasto hyväksyi kaupan ehdollisena. Parma myi sen vaatimuksesta Nastolan elementtitehtaan kolmannelle osapuolelle.

Selvityksen mukaan yrityksen jo entuudestaan vahva markkinaosuus ontelolaatoissa ja teräsbetonisissa palkeissa ja pilareissa olisi voinut yltää yrityskaupan seurauksena jopa 60 prosenttiin myynnistä. Viraston haastattelemat yritysten asiakkaat olivat huolestuneita mahdollisesta hintatason noususta.

”Tämän kaupan myötä keskittymälle olisi tullut huomattava markkinaosuus”, KKV:n yrityskauppavalvonnan johtaja Sanna Syrjälä korostaa.

Markkinoiden keskittyneisyys vaihtelee Syrjälän mukaan tuoteryhmittäin. Tilaajat haluavat suuria kokonaisuuksia, eikä elementeissä ole montaa toimijaa, jotka pystyvät sellaisia toimittamaan.

Jos markkina keskittyy liikaa, se voi Syrjälän mukaan johtaa hintojen nousuun ja heikompaan laatuun. ”Sitä ei voi sanoa, mikä määrä toimijoita olisi se oikea määrä. Jos yrityskauppa johtaisi hintojen nousuun tai laadun heikkenemiseen, emme hyväksy kauppaa.”

Kilpailuvirasto tutkii vain harvoin betonialan kauppoja. Virastolla ei ole toimivaltuutta käsitellä yrityskauppoja, jos molempien osapuolten Suomesta kertynyt liikevaihto ei ylitä 20:tä miljoonaa euroa ja konserniliikevaihto ei maailmanlaajuisesti mene yhteensä yli 350 miljoonan euron.

Saarelainen: Myyntipäätös oli helppo

Betonimestareiden entinen yrittäjä ja hallituksen puheenjohtaja Seppo Saarelainen sanoo, että myyntipäätös oli oikea ja itse asiassa aika helppo. Hänestä kyse on pitkälti matematiikasta.

”Tietysti on vähän haikea mieli, mutta se oli kylmää harkintaa ja tosiasioiden huomioimista muuttuvassa markkinatilanteessa. Teimme onnistuneet kaupat oikeaan aikaan ja myimme Betonimestarit hyvässä kunnossa.”

Saarelainen sanoo, että luopumisen taustalla olivat myös ongelmat ammattiyhdistysliikkeen kanssa, mitkä haittasivat paikallisia sopimuksia. Hänestä yritys onnistui aikaisemmin neuvottelemaan hyvin paikallisesti.

Betonimarkkina on kasvanut parin viime vuosikymmenen aikana. Viiden kärjen osuus on välillä supistunut ja kasvanut taas 2010-luvulla.

Hänellä on kuulemma yrittäjänä jo muita ”virityksiä”, mutta niistä hän ei voi vielä puhua. Betoni vaihtuu kuitenkin ihan joksikin muuksi alaksi. Lisäksi hän opastaa aloittelevia yrittäjiä.

Saarelainen ehti olla betonialan yrittäjänä yli 30 vuotta. Hänestä kehitys on markkinoilla kohti isompia keskittymisiä ja kumppanuuksia, jotka mahdollistavat pörssiin menon ja kansainvälistymisen.

”Perheyritykset kyllä pärjäävät kansainvälisessä kilpailussa. Ne tekevät hyvää tulosta ja ovat käytännössä velattomia, paljon vahvempia kuin 90-luvun lamassa. Yrittäjät investoivat koneisiin ja laitteisiin, mikä turvaa kilpailukykyisen tulevaisuuden.”

Hänestä suurin omistuksen murrosvaihe on betonialan perheyrityksissä jo takana. Nuoria yrittäjiä on noussut perhepiiristä, tai ulkopuolinen osaomistaja on ottanut vetovastuuta. Saarelainen sanoo olleensa yli 70-vuotiaana viimeisiä perustajayrittäjiä yrityksen johdossa.

Yrittäjän näkövinkkelistä hän näkee ongelmalliseksi julkiset kilpailutukset, joissa esimerkiksi liikevaihtorajat pidetään liian korkeina. Pienillä ei ole mahdollisuutta edes tarjota, ellei lähde yhteisyritykseen. Se taas nähdään usein liian hankalaksi.

”Kapasiteettia on nyt liikaa”

Ylitorniolaisen betonielementtivalmistaja YBT:n toimitusjohtaja ja yrittäjä Juha Alapuranen sanoo pohtivansa pikemminkin alan liikatuotantoa kuin keskittymisen vaikutuksia. Viime vuosina moni yritys on tehnyt isojakin laajennuksia tai uusia tehtaita.

”Kapasiteettia on nyt työmäärään verrattuna liikaa. Huolestuneena katson, miten kaikille riittää töitä. Tosin tästä talvesta odotimme vieläkin pahempaa.”

Laskeva suhdanne on näkynyt Pohjois-Suomessakin, jossa työt ovat Alapurasen mukaan vähissä. Alueella rakentaminen keskittyy kesäkauteen. Vuonna 1958 perustetussa YBT:ssä käydään parhaillaan yt-neuvotteluita.

Sitä Alapuranen ei osannut vielä arvioida, miten viime aikoina tehdyt jättikaupat mahdollisesti vaikuttavat markkinaan. Hänestä aika näyttää kehityksen.

”Nyt on taas mahdollista kilpailuttaa”

Laptin hankintapäällikkö Sanna Wallendahlin mielestä betonimarkkinoilla on riittävästi toimijoita ja kilpailua, vaikka pelaajia on pudonnut kauppojen myötä pois. ”Kilpailu auttaa oikean hintatason saavuttamisessa ja laadun parantamisessa. Sen verran sitä pitää olla.”

Elementtien hinnat nousevat ja laskevat sen mukaan, mikä on työtilanne tehtailla. Wallendahlin mukaan vaihtelu on ollut vuosia varsin maltillista. Suhdanne on nyt hetkeksi tasaantunut, joten tuotannossa on tilaa ja elementeissä on jälleen hintakilpailuakin.

”Nyt on taas mahdollista kilpailuttaa ja pyrkiä neuvottelemaan ruuhkahuipun lisät hinnoista pois”, hän kuvaa.

Lapti hankkii elementtejä sekä isommilta yrityksiltä että pienemmiltä perheyrityksiltä. Wallendahl korostaa, että silloin pitää tietää tehtaiden elementtituotannon vahvuudet ja erikoistumiset.

Hänestä betonialan keskittyminen voi pääkaupunkiseudun ja kasvukeskusten ulkopuolella olla ongelma, koska tilaajan kannattaa korkeiden rahtikustannusten takia ostaa elementtejä läheltä. Syrjäseuduilla valinnanvaraa toimittajissa ei välttämättä ole.