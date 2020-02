HIFK:n uudelle kotipesälle vihreää valoa

Helsingin kaupunginvaltuusto hyväksyi keskiviikkona Garden Helsinki -hankkeen mahdollistavan asemakaavan muutoksen. Valtuuston keskustelu noudatti jotakuinkin eri elimissä aiemmin nähtyä pääjakoa: vasemmistoliitto ”ei”, muut ”kyllä”.

Vasemmistoliiton valtuutettu Mia Haglund teki asiassa hylkäysesityksen.

”Asemakaavan mahdollistama rakennus ei ole kokonsa puolesta sopiva arvokkaaseen kulttuuriympäristöön. Toteutuessaan se heikentäisi niin kulttuurihistoriallisia, maisemallisia kuin virkistysarvojakin”, Haglund kirjoitti esityksessään.

”Massiivinen rakennus uhkaisi Olympiastadionin maisemallista asemaa. Se haittaisi alueen kehittämistä virkistys-, ulkoilu- ja kulttuurialueena yleiskaavan tavoitteiden mukaisesti. Ongelmallista on myös, että kaava sallii rakennuksen maanalaisten tilojen vaatimien kookkaiden ilmanvaihtorakennelmien rakentamisen Keskuspuiston alueelle.”

Hylkäysesitys hävisi äänin 70–12 ja kaksi äänesti tyhjää.

Vapaavuori korosti rahoituspohjaa

Pormestari Jan Vapaavuori (kok) muistutti keskustelun aikana hankkeen yksityisestä noin 700 miljoonan euron rahoituksesta.

”Mikä tahansa kaupunki olisi iki­onnellinen tällaisesta (yksi­tyisellä rahalla toteutettavasta) investoinnista. Aika, jona rakensimme pelkkää jäähallia, on ohi. Siihen liittyy, että hallin oheen rakennetaan muutakin”, Vapaavuori sanoi.

Hallihanke on parhaiten jääkiekosta tunnetun urheiluseura HIFK:n pitkäaikainen unelma.

Oltuaan vuosia jäissä suunnitelma virkosi uudelleen vuosikymmenen puolivälissä..

Aiemmin hanke oli jo aiemmin saanut poliittisen siunauksen muun muassa kaupunkiympäristö­lautakunnassa ja kaupungin­hallituksessa. Poliittista myötätuulta on puhaltanut se, että hankkeella on yksityinen rahoitus. Investoinnin suuruudeksi on arvioitu 700–800 miljoonaa euroa.

Valtuuston esityslistassa ei avattu vanhan jäähallin kohtaloa kokonaan. Todennäköistä on, että se siirtyy hankkeen myötä Projekti GH:lle. Poliitikoille ei myöskään ole avattu GH:n rahoitusta.

Suuren kokonsa, arkkitehtoonisen tyylinsä sekä miljööseen sopimattomuutensa takia jättihallin rakentamista ovat lausunnoissaan ja julkisuudessa vastustaneet muun muassa Museovirasto, Suomen arkkitehtiliitto sekä mm. muutamat töölöläiset poliitikot.