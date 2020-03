Kesko laajentaa teknistä tukkukauppaansa yritysostolla Ruotsissa

Mark & Infra i Sverige on vuonna 2014 perustettu yhtiö, jonka pääkonttori on Tukholmassa. Yhtiön liikevaihto vuonna 2018 oli 18,4 miljoonaa euroa ja liikevoitto 1,7 miljoonaa euroa. MIAB:lla on jalansija Tukholmassa, Västeråsissa ja Örebrossa. Sen asiakkaisiin kuuluu sekä kansainvälisiä rakennusalan yrityksiä että suuria valtakunnallisia ja pienempiä paikallisia rakennusyhtiötä. Yhtiö työllistää noin 20 alan ammattilaista.

K-ryhmän rakentamisen ja talotekniikan kaupan toimialalla on toimintaa kahdeksassa maassa. Ruotsissa toimialalla on 34 ammattirakentajia palvelevaa K Bygg -myymälää sekä 17 K-rauta-myymälää. Lisäksi Ruotsissa palvellaan Onnisen infraliiketoiminnan asiakkaita teknisessä kaupassa. Keskon strateginen tavoite rakentamisen ja talotekniikan kaupassa on markkina-aseman vahvistaminen Pohjois-Euroopassa ja kannattavuuden parantaminen kaikissa toimintamaissa.

“Yritysosto on esimerkki strategisesta tavoitteestamme tehdä kohdennettuja yritysostoja vahvistaaksemme asemaamme valituissa asiakassegmenteissä. MIAB täydentää nykyistä Onnisen kasvavaa infrarakentamisen liiketoimintaamme Ruotsissa ja laajentaa vesi- ja viemärivesituotteiden tarjontaamme merkittävästi. MIAB on saavuttanut uskollisen asiakaskunnan laajan tuotevalikoimansa ja korkeatasoisten neuvonta- ja muiden palvelujensa ansiosta”, K-ryhmän rakentamisen ja talotekniikan kaupan toimialajohtaja ja pääjohtajan sijainen Jorma Rauhala sanoo tiedotteessa.