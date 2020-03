Länsimetro on yllättäen aikataulussaan – Kivenlahden asemaa tehdään hyvässä tahdissa

Espoon Kivenlahden asematyömaalla eletään helmikuussa vaihetta, jossa töiden painopiste on siirtymässä rakennusteknisistä töistä talotekniikkaan.

Valtaosa 12 500 betonikuutiosta ja 1,3 miljoonasta raudoitekilosta on jo paikallaan rakenteissa, joissa betonielementtien osuus on ykkösvaiheeseen verrattuna jonkin verran suurempi. Esimerkiksi holvit ovat kuorilaattaelementeistä, kun ne Matinkylään päättyneellä osuudella tehtiin paikallavaluna.

”Elementtien saaminen perille oli logistisesti vaativaa. Kun kaikki elementit oli saatu työmaalle, nostoaukko on mahdollista saada umpeen. Logistiikka tulee olemaan vaativaa jatkossakin, sillä käytettävissä on vain yksi reitti”, rakennustöiden valvoja Sami Toivola Länsimetro-projektista kertoo.

Kivenlahden aseman pääurakoitsija on Skanska, jolla on muiden asemien pääurakoitsijoiden tavoin sopimusvastuita ykkösvaiheen pääurakoihin nähden enemmän. Toisin sanoen keskeiset talotekniset urakat on nyt sisällytetty pääurakoihin. Yhteensä 22 taloteknistä sivu-urakkaa, jotka kuuluvat tilaajan erillishankintoihin, on nekin alistettu Skanskalle.

Urakan alussa ennen tate-töiden aloitusta oli kehitysvaihe, jolloin varsinkin talotekniikkaratkaisut olivat perusteellisessa tarkastelussa.

”Tämän tarkoituksena oli saada läpimenoaika mahdollisimman nopeaksi”, Skanskan työpäällikkö Petri Mälkiä kertoo.

Metro on hyvin aikataulussa

Kuusivuotiseksi aikataulutettu metron kakkosvaihe on ajallisesti ja euromääräisesti nyt puolivälissä. Toisin kuin ykkösvaiheessa, aikataulussa on pysytty.

Aikatauluriskien hallinnan näkökulmasta länsimetron ratkaisevat vaiheet – yhteensä 52 teknisen järjestelmän asennus ja yhteensovitus – ovat vielä edessä. Näiden riskien hallitsemiseksi yhteistyökäytännöissä on tehty toimitusjohtaja Ville Saksin johdolla täysremontti.

Länsimetron ykkösvaihe oli katastrofi, josta on otettu paljon opiksi rakennettaessa kakkosvaihetta Espoon Matinkylästä Kivenlahteen. Yllätyksiä ei haluta, joten tilannekuvan pitää olla selvä sekä rakennuttajalle että metron käyttäjille.

”Avoin viestintä projektin sisällä on onnistumisen keskeinen osatekijä, kuten myös yhteistyö- ja johtamistaidot. Nämä kaikki vaikuttavat aikataulun ja sitä kautta kustannusten hallintaan”, Saksi pohtii.

Käytännön keinona näiden tunnistettujen kehittämiskohteiden toteuttamiseen hän mainitsee integroidun tilaajaorganisaation. Siihen kuuluvat rakennuttajan lisäksi keskeiset suunnittelijat.

Toinen keskeinen muutos aiempaan on siirtyminen projektinjohtourakoiden käyttöön kaikilla viidellä asematyömaalla. Sillä rakentamiseen on saatu yhteistoimintaan ja innovointiin kannustavia piirteitä.

Kakkosvaiheessa on ollut aiempaa enemmän aikaa käytettävissä urakoiden valmisteluun, mikä merkitsee sitä, että työmaat pääsivät aloittamaan työt valmiimmilla suunnitelmilla. Sitä kautta kustannukset ja aikataulu ovat lähtökohtaisesti paremmin hallinnassa.

Muuttuvia tekijöitä on silti niin paljon, että rakennuttaja päätti ottaa käyttöön todennäköisyyslaskentaan perustuvan Monte Carlo -mallin.

”Tällä menetelmällä pystyy ketterästi päivittämään kustannusten ja aikataulun seurantaa. Muutoksiin voi reagoida niin, että tilannekuva säilyy koko ajan reaaliaikaisena”, Saksi selvittää Matinkylään rakennetussa tilannehuoneessa. Siellä on visualisoituna tilannekuva jokaisesta pääurakasta.

Isoimpana riskinä oli Espoonlahden Lippulaiva-kauppakeskuksen urakan viivästyminen Lehdon vetäydyttyä hankkeesta. Sillä olisi ollut vaikutusta myös metrotöihin. Skanskan tultua rakentajaksi aikatauluriski saatiin Saksin mukaan oleellisesti pienenemään.

Käyttöönotto kestää pitkään, valmista 2023

Vuonna 2017 alkaneet työt ovat kullakin asemalla edenneet runkovaiheen loppupuolelle, ja edessä on työntäyteinen vuosi taloteknisiä asennuksia. Niiden aikataulutus on viikontarkkaa, ja talotekniikan valmistuttua alkaa järjestelmien yhteensovitusvaihe.

Tehtävän mittavuudesta antaa käsityksen laiteteknisten dokumenttien kokonaismäärä: noin miljoona kappaletta.

Euromääräisesti noin puolet taloteknisistä töistä on sähkö- ja automaatiotöitä. Kun kaikki on asennettu, on jäljellä testausvaihe. Siinä edetään laite laitteelta, lohko lohkolta ja asema asemalta.

Kun kunkin aseman tekniikka toimii aukottomasti, on vielä edessä kakkosvaiheen kokonaisuuden yhteensovitus ja lopulta kakkosvaiheen tekniikan liittäminen jo toimivan metron tekniikkaan.

Länsimetron ykkösvaiheeseen verrattuna urakoiden valmistumisen jälkeisille testeille on varattu moninkertainen aika.

Hankkeessa on kaikille urakoitsijoille yhteinen aikataulubonus, joka maksetaan vain, jos kaikki ovat lopussa aikataulussa. Yhteinen aikatauluvastuu on testausten kannalta elintärkeää.

Kivenlahden metroasemaa rakennetaan tahtituotantona

Muista länsimetron kakkosvaiheen pääurakoista Kivenlahden aseman urakka eroaa siinä, että siellä ainoana on käytössä uusi tahtiaikamenetelmä.

Skanskan työmaajohto päätti jo kehitysvaiheessa ryhtyä soveltamaan tahtituotantoa läpimenoajan minimoimiseksi. Skanskalla on noin tusina tahtituotantopilottia, mutta tämä on ensimmäinen infrahanke, jossa sitä käytetään.

Tahtiajaksi valittiin yksi viikko. Keskeinen tavoite oli saada mestan käyttöaste mahdollisimman korkeaksi.

Tahtiaikataulun käyttö aloitettiin betonitöiden hallituksi loppuun saattamiseksi ja taloteknisten töiden kokonaisuuksien hallintaan.

”Kun runkotöiden valmistuminen on jaettu talotekniikan kannalta selkeisiin kokonaisuuksiin, myös talotekniset työt voi suunnitella mahdollisimman järkevästi”, kehitysinsinööri Pekka Kujansuu Skanskalta sanoo.

Jotta tämä onnistuu, kaikki ali- ja sivu-urakoitsijat on luonnollisesti saatava tiedostamaan yhteinen tavoite ja tahti.

Mahdollisuudet onnistua ovat siinä mielessä hyvät, että talotekniset urakat sisältyvät Skanskan urakkaan tai ovat vähintään alistetut pääurakalle.

Kokonaisaikatauluun tahtiaikataulun käyttöönotolla ei Kujansuun mukaan kuitenkaan ole ollut vaikutusta, koska tahtiaikataulua alettiin soveltaa vasta, kun työmaa oli jo käynnissä.

”Näin saatiin varmuutta sille, että työt saadaan etenemään oikeassa järjestyksessä ja niin, että kukin työvaihe saadaan kerralla valmiiksi.”

Pääurakka sivu-urakoineen valmistuu vuoden 2021 alussa. Sen jälkeen on edessä vielä järjestelmien testaus ja yhteensovitus.

Metron toiminnan kannalta tärkeää on, että muutkin metroasemat valmistuvat aikataulussaan. GRK ja Aki Hyrkkönen tekevät Finnoon asemaa, YIT ja Are Kaitaan ja Soukan asemia, SRV Espoonlahden asemaa sekä Kalliorakennus, E.M. Pekkinen, Terrawise ja Aro Systems Sammalvuoren metrovarikkoa.

Vuonna 2023 metrojunien tulee kulkea Kivenlahteen asti. Tähän työt eivät kuitenkaan pääty. Vuoteen 2030 mennessä ratkeaa, tuleeko pääkaupunkiseudulle automaattimetro. Toinen laaja kysymys on metron mahdollinen jatkaminen Kirkkonummelle tai pohjoiseen Rantaradan suuntaan. Rakentaminen Länsimetron asemien ympärillä jatkuu vielä vuosia.