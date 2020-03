Lapti: Asuntojen kysyntä pysynyt hyvänä

Rakennusliike Lapti -konsernin liikevaihto vuonna 2019 kasvoi 19,5 prosenttia ja oli 339,6 miljoonaa euroa. Konsernin liiketulos oli konsernin historian euromääräisesti suurin 26,3 miljoonaa euroa eli 7,7 prosenttia liikevaihdosta. Hyvän tuloksen myötä konsernin vakavaraisuutta kuvaava omavaraisuusaste kehittyi positiivisesti ja nousi 47,8 prosenttiin.

Laptin ydinliiketoimintaa on asuntojen uudisrakentaminen Suomen suurimmissa kasvukeskuksissa. Merkittävin osa Laptin rakentamista asunnoista toteutetaan perustajaurakointina kuluttajille, minkä lisäksi Lapti rakentaa asuntoja muun muassa asuntorakennuttajien ja sijoittajien tarpeisiin. Tilikauden päättyessä Laptilla

oli rakenteilla 1253 perustajaurakointina toteutettavaa asuntoa. Asuntojen kysyntätilanne on säilynyt hyvänä ja tilikauden päättyessä myymättä oli 49 valmista asuntoa.

Laptin palveluvalikoimaan kuuluu lisäksi päivähoito- ja hoivakiinteistöjen, liike- ja toimitilojen sekä koulujen ja terveydenhuoltokiinteistöjen rakentaminen. Tilikaudella 2019 merkittävimpiä toimitilahankkeita olivat Kuopion Portti ja Oulun Limingantullin Veturi. Sairaalarakentamisen osuus Laptin liikevaihdosta on kasvanut viime vuosina merkittävästi. Tällä hetkellä Lapti toimii Kuopion yliopistollisen sairaalan (KYS) Uusi Sydän -vuosille 2018-2025 ajoittuvan allianssihankkeen päätoteuttajana.

”Tilikausi 2019 oli Rakennusliike Lapti -konsernille erittäin hyvä kautta linjan. Onnistuimme jatkamaan kannattavaa kasvuamme ja teimme konsernin historiassa euromääräisesti parhaan tuloksen, vaikka epävarmuus toimialalla ja markkinoilla lisääntyi merkittävästi”, kertoo toimitusjohtaja Timo Pekkarinen yhtiön tiedotteessa.

Varovaisuus lisääntynyt

Laptin mukaan rakentamisen toimintaympäristöön liittyvä epävarmuus kasvoi vuonna 2019, mikä on näkynyt toimialalla muun muassa rakentajien varovaisuuden lisääntymisenä ja rakennuslupien määrän pienentymisenä useissa rakennustyypeissä.

Rakentamisen lupakehitys vaikuttaa viiveellä uusien kohteiden käynnistymisiin ja sitä kautta valmistuvien asuntojen määrän pienentymiseen tulevaisuudessa. Toisaalta, asuntomarkkinoilla vire on säilynyt edelleen hyvänä ja asuntokauppa on ollut vilkasta eri kohderyhmissä. Taloyhtiölainoihin liittyvä julkinen keskustelu ei ole merkittävästi hidastunut asuntokaupan virettä, mutta rahalaitosten keskuudessa varovaisuus taloyhtiöiden rahoittamisessa on kuitenkin selvästi lisääntynyt ja hankkeiden rahoittamiseksi rakentajalta vaaditaan hyvää taloudellista suorituskykyä.

Rakennusliike Lapti -konsernin näkymät vuodelle 2020 ovat positiiviset. Konsernin toiminnan volyymin odotetaan säilyvän edellisvuoden tasolla ja kannattavuuden odotetaan säilyvän hyvänä.