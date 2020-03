Näin sujuu muutto uuteen taloon: YIT päästää viisi asukasta yhä aikaa sisälle

Koronakriisin aikana rakennusliikkeet joutuvat järjestelemään myös asukkaiden muutot uudella tavalla. Tyypillisesti uudiskohteen asukkaat ovat muuttaneet parin päivän aikana isoissa ryhmissä. Nyt se ei käy.

Esimerkiksi Helsingin Sompasaareen valmistui juuri viikonloppuna uusi 58 asunnon As Oy Helsingin Vincent. YIT kertoo, että kaikkien muuttajien kanssa sovittiin etukäteen, mihin kellonaikaan he voivat uusiin koteihinsa muuttaa. Myös kotiavainten nouto oli porrastettu siten, etteivät asukkaat tapaa toisiaan.

Samaan on pyritty mahdollisuuksien mukaan myös itse muuttojen kohdalla.

YIT tarjoaa muuttajille käsidesiä sekä käsienpesupaikan asuntoyhtiön varastotiloissa.

”Uusille asukkaille olemme järjestäneet talotekniikan käytönopastuksia etänä ennen muuttoa”, YIT:n työmaainsinööri Susanna Raittila kertoo.

Ovien kahvat desinfioidaan

Tällä viikolla muutetaan myös muun muassa Helsingin Pasilassa As Oy Firdoon. Triplassa sijaitsevassa Firdossa on yhteensä 106 asuntoa, ja muutoille on varattu kaksi kokonaista päivää.

Firdon tuleville asukkaille tarjotaan mahdollisuutta tuoda irtaimistoaan asuntoihinsa myös etukäteen, yhtenä päivänä ennen muuttoa.

YIT käyttää muutoissa Niemen muuttopalvelua ja kertoo, että Niemi on varautunut muuttoihin selkeillä toimintaohjeilla. Rapuissa tulee esimerkiksi olemaan kerralla vain viisi henkilöä ja heillä kaikille on varusteinaan suu- ja nenäsuojat sekä käsineet.

Firdon ala-aulassa on saatavilla desinfiointiainetta myös asukkaille, joiden tehtäväksi jää asuntojen ovien avaaminen. Muutto on siis täysin porrastettu. Liikenteenohjaus huolehtii siitä, että kohteeseen pääsee vain yksi muuttoauto kerrallaan.

Firdoon on myös tilattu siivouspalvelu, joka vastaa ovenkahvojen, hissien ynnä muiden desinfiointipyyhinnästä ennen ja jälkeen muuton.